APA ots news: OeNB eröffnet neuen Bankomat® in Fraham/OÖ
76. Standort stärkt Bargeldversorgung im ländlichen Raum
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) setzt ihren
Ausbau der
Bargeldversorgung in Österreich fort: In der Gemeinde Fraham im
Bezirk Eferding wurde heute ein neuer OeNB-Geldausgabeautomat
eröffnet. Es ist bereits der 76. von insgesamt bis zu 120 Standorten,
die im Rahmen der bundesweiten Bargeldinitiative der Nationalbank
errichtet werden. Ziel ist es, Versorgungslücken zu schließen und den
Zugang zu Bargeld insbesondere in ländlichen Regionen langfristig
sicherzustellen.
Mit dem neuen Bankomat ® verfügt Fraham erstmals über einen
direkten Zugang zu Bargeld vor Ort. Davon profitieren nicht nur die
rund 2.600 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, sondern auch
Menschen aus dem umliegenden Eferdinger Land. Die OeNB stellt ihr
Bargeldservice kostenfrei zur Verfügung.
"Wahlfreiheit beim Bezahlen heißt für uns: Bargeld muss für alle
leicht erreichbar sein. Denn Bargeld gehört zur Nahversorgung wie der
Bäcker oder die Apotheke. Darum bringen wir es mit eigenen OeNB-
Geldautomaten dorthin, wo es sonst fehlen würde, heute nach Fraham.
Gleichzeitig bereiten wir als Ergänzung zum Bargeld den digitalen
Euro vor, damit in Zukunft auch online sicher und verlässlich mit
Zentralbankgeld bezahlt werden kann", betont OeNB-Vize-Gouverneurin
Edeltraud Stiftinger.
Zwtl.: Versorgungslücken gezielt schließen
Österreich verfügt zwar über eines der dichtesten
Bargeldversorgungsnetze Europas, dennoch gibt es noch zahlreiche
großflächige Einzugsgebiete ohne Bankfiliale oder Bankomat ®. Genau
dort setzt die Bargeld-Initiative der OeNB an. Die Standorte werden
gezielt in Gemeinden errichtet, die bislang nicht ausreichend mit
Bargeld versorgt waren.
Der neue Bankomat ® in der wachsenden Wohngemeinde Fraham, zu der
insgesamt 15 Ortschaften zählen, verkürzt Wege, stärkt die lokale
Infrastruktur und erleichtert insbesondere älteren Menschen sowie all
jenen den Alltag, die regelmäßig Bargeld nutzen. Mit inzwischen 76
errichteten Standorten hat die OeNB bereits mehr als die Hälfte der
geplanten bis zu 120 Geldausgabeautomaten in Betrieb genommen.
Frahams Bürgermeister Harald Schick begrüßt die Eröffnung: "Ein
gut erreichbarer Bankomat ® gehört heute zur grundlegenden
Infrastruktur einer Gemeinde. Die Entscheidung der OeNB ist ein
wichtiges Signal für den ländlichen Raum und ein konkreter Beitrag
zur Lebensqualität in Fraham."
Zwtl.: Bargeld bleibt gefragt
Die OeNB setzt sich in Kooperation mit Gemeinde- und Städtebund
sowie in Absprache mit dem Bankensektor für eine sichere und
flächendeckende Bargeldversorgung in Österreich ein. Mit ihrer
Bargeld-Initiative stellt sie sicher, dass Menschen auch außerhalb
größerer Zentren weiterhin rasch und unkompliziert Zugang zu Bargeld
haben. Die OeNB stellt auch ein Dashboard mit Informationen zur
Erreichbarkeit von Geldausgabeautomaten in Österreich zur Verfügung.
Auf einen Blick
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Fraham (OÖ) verfügt erstmals über einen Bankomaten ® direkt im
Ort.
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Mit dem Standort in Fraham hat die OeNB bereits 76 von insgesamt
bis zu 120 geplanten OeNB-Geldausgabeautomaten errichtet.
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Die OeNB schließt im Rahmen ihrer Bargeld-Initiative
Versorgungslücken im ländlichen Raum und stärkt den wohnortnahen
Zugang zu Bargeld.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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