APA ots news: OeNB eröffnet neuen Bankomat® in Fraham/OÖ

06.11.26 14:39 Uhr

76. Standort stärkt Bargeldversorgung im ländlichen Raum

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) setzt ihren

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Ausbau der

Bargeldversorgung in Österreich fort: In der Gemeinde Fraham im

Bezirk Eferding wurde heute ein neuer OeNB-Geldausgabeautomat

eröffnet. Es ist bereits der 76. von insgesamt bis zu 120 Standorten,

die im Rahmen der bundesweiten Bargeldinitiative der Nationalbank

errichtet werden. Ziel ist es, Versorgungslücken zu schließen und den

Zugang zu Bargeld insbesondere in ländlichen Regionen langfristig

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sicherzustellen.

Mit dem neuen Bankomat ® verfügt Fraham erstmals über einen

direkten Zugang zu Bargeld vor Ort. Davon profitieren nicht nur die

rund 2.600 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, sondern auch

Menschen aus dem umliegenden Eferdinger Land. Die OeNB stellt ihr

Bargeldservice kostenfrei zur Verfügung.

"Wahlfreiheit beim Bezahlen heißt für uns: Bargeld muss für alle

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leicht erreichbar sein. Denn Bargeld gehört zur Nahversorgung wie der

Bäcker oder die Apotheke. Darum bringen wir es mit eigenen OeNB-

Geldautomaten dorthin, wo es sonst fehlen würde, heute nach Fraham.

Gleichzeitig bereiten wir als Ergänzung zum Bargeld den digitalen

Euro vor, damit in Zukunft auch online sicher und verlässlich mit

Zentralbankgeld bezahlt werden kann", betont OeNB-Vize-Gouverneurin

Edeltraud Stiftinger.

Zwtl.: Versorgungslücken gezielt schließen

Österreich verfügt zwar über eines der dichtesten

Bargeldversorgungsnetze Europas, dennoch gibt es noch zahlreiche

großflächige Einzugsgebiete ohne Bankfiliale oder Bankomat ®. Genau

dort setzt die Bargeld-Initiative der OeNB an. Die Standorte werden

gezielt in Gemeinden errichtet, die bislang nicht ausreichend mit

Bargeld versorgt waren.

Der neue Bankomat ® in der wachsenden Wohngemeinde Fraham, zu der

insgesamt 15 Ortschaften zählen, verkürzt Wege, stärkt die lokale

Infrastruktur und erleichtert insbesondere älteren Menschen sowie all

jenen den Alltag, die regelmäßig Bargeld nutzen. Mit inzwischen 76

errichteten Standorten hat die OeNB bereits mehr als die Hälfte der

geplanten bis zu 120 Geldausgabeautomaten in Betrieb genommen.

Frahams Bürgermeister Harald Schick begrüßt die Eröffnung: "Ein

gut erreichbarer Bankomat ® gehört heute zur grundlegenden

Infrastruktur einer Gemeinde. Die Entscheidung der OeNB ist ein

wichtiges Signal für den ländlichen Raum und ein konkreter Beitrag

zur Lebensqualität in Fraham."

Zwtl.: Bargeld bleibt gefragt

Die OeNB setzt sich in Kooperation mit Gemeinde- und Städtebund

sowie in Absprache mit dem Bankensektor für eine sichere und

flächendeckende Bargeldversorgung in Österreich ein. Mit ihrer

Bargeld-Initiative stellt sie sicher, dass Menschen auch außerhalb

größerer Zentren weiterhin rasch und unkompliziert Zugang zu Bargeld

haben. Die OeNB stellt auch ein Dashboard mit Informationen zur

Erreichbarkeit von Geldausgabeautomaten in Österreich zur Verfügung.

Auf einen Blick

-

Fraham (OÖ) verfügt erstmals über einen Bankomaten ® direkt im

Ort.

-

Mit dem Standort in Fraham hat die OeNB bereits 76 von insgesamt

bis zu 120 geplanten OeNB-Geldausgabeautomaten errichtet.

-

Die OeNB schließt im Rahmen ihrer Bargeld-Initiative

Versorgungslücken im ländlichen Raum und stärkt den wohnortnahen

Zugang zu Bargeld.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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