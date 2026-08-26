APA ots news: OeNB: Fakten und Mythen rund ums Gold
Neue Sonderausstellung "Sternenstaub: Die Welt des Goldes" im
Geldmuseum ab 1. September 2026 - Letzte Ausstellung im alten
Geldmuseum
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) zeigt in ihrem
Geldmuseum ab
1. September 2026 die neue Sonderausstellung "Sternenstaub: Die Welt
des Goldes". In zehn Kapiteln kann die Geschichte des Edelmetalls vom
Sternenstaub bis zum Schatz nachvollzogen werden. Die Ausstellung
läuft bis 25. Juni 2027.
Für Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der OeNB, ist die
Gold-Ausstellung in zweierlei Hinsicht außergewöhnlich: "Zunächst
einmal hat das Edelmetall selbst immer schon für große
Begehrlichkeiten gesorgt und aufgrund seines begrenzten Vorkommens
einen besonderen Wert gehabt. Zudem ist die OeNB auch so etwas wie
die Hüterin des österreichischen Goldschatzes und hält als Teil der
Währungsreserven 280 Tonnen Gold. Wir freuen uns, mit der aktuellen
Ausstellung in unserem Geldmuseum mehr Einblicke in die spektakuläre
Welt des Goldes bieten zu können."
Zwtl.: Vom Sternenstaub zum Schatz
OeNB-Direktor Josef Meichenitsch ergänzt: "Gold ist vor über fünf
Milliarden Jahren durch Supernova-Explosionen oder Kollisionen von
Neutronensternen entstanden. Im übertragenen Sinne ist Gold also
tatsächlich Sternenstaub. Über Meteoriteneinschläge ist das Gold dann
schließlich auf die Erde gekommen, wo es Menschen seit jeher mit der
Sonne, dem Göttlichen und Luxus verbanden. Bis heute steht es als
zeitloses Symbol für Reichtum, Macht, Status und Unvergänglichkeit."
Die Ausstellung des Geldmuseums der OeNB beschäftigt sich in zehn
Kapiteln mit dem wertvollen Edelmetall: Gold als Schmuck, als
Währungsreserve, als Zahlungsmittel, als medizinisches Produkt und
vieles mehr. Tauchen Sie ein in die Welt des Goldes und erleben Sie
die Magie des kostbarsten Sternenstaubs der Geschichte.
Zwtl.: Letzte Ausstellung im alten Geldmuseum
Die Nationalbank zeigt bis 25. Juni 2027 die Ausstellung
"Sternenstaub: Die Welt des Goldes" bei freiem Eintritt während der
regulären Öffnungszeiten des Geldmuseums im OeNB-Hauptgebäude in
Wien. "Danach bleibt das Geldmuseum ab Sommer 2027 geschlossen und
wird zeitgemäß modernisiert. Anfang 2029 wird es auf mehr als die
doppelte Fläche erweitert wieder öffnen", so Direktor Meichenitsch.
Öffnungszeiten Geldmuseum (01.09.2026 bis 25.06.2027)
Dienstag bis Freitag: 09.00 bis 17.00 Uhr
Samstag bis Montag sowie an Feiertagen, 24.12. und 31.12. geschlossen
Ab dem 26. Juni 2027 bleibt das Geldmuseum aufgrund von
Modernisierungsarbeiten bis zur Wiedereröffnung Anfang 2029 für
Besucher:innen geschlossen.
Weiterführende Links
Sonderausstellung "Sternenstaub: Die Welt des Goldes" (inkl.
Pressefotos)
Geldmuseum
Digitales Geldmuseum
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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