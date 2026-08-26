APA ots news: OeNB: Fakten und Mythen rund ums Gold

26.08.26 12:00 Uhr

Neue Sonderausstellung "Sternenstaub: Die Welt des Goldes" im

Geldmuseum ab 1. September 2026 - Letzte Ausstellung im alten

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Geldmuseum

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) zeigt in ihrem

Geldmuseum ab

1. September 2026 die neue Sonderausstellung "Sternenstaub: Die Welt

des Goldes". In zehn Kapiteln kann die Geschichte des Edelmetalls vom

Sternenstaub bis zum Schatz nachvollzogen werden. Die Ausstellung

läuft bis 25. Juni 2027.

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Für Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der OeNB, ist die

Gold-Ausstellung in zweierlei Hinsicht außergewöhnlich: "Zunächst

einmal hat das Edelmetall selbst immer schon für große

Begehrlichkeiten gesorgt und aufgrund seines begrenzten Vorkommens

einen besonderen Wert gehabt. Zudem ist die OeNB auch so etwas wie

die Hüterin des österreichischen Goldschatzes und hält als Teil der

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Währungsreserven 280 Tonnen Gold. Wir freuen uns, mit der aktuellen

Ausstellung in unserem Geldmuseum mehr Einblicke in die spektakuläre

Welt des Goldes bieten zu können."

Zwtl.: Vom Sternenstaub zum Schatz

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch ergänzt: "Gold ist vor über fünf

Milliarden Jahren durch Supernova-Explosionen oder Kollisionen von

Neutronensternen entstanden. Im übertragenen Sinne ist Gold also

tatsächlich Sternenstaub. Über Meteoriteneinschläge ist das Gold dann

schließlich auf die Erde gekommen, wo es Menschen seit jeher mit der

Sonne, dem Göttlichen und Luxus verbanden. Bis heute steht es als

zeitloses Symbol für Reichtum, Macht, Status und Unvergänglichkeit."

Die Ausstellung des Geldmuseums der OeNB beschäftigt sich in zehn

Kapiteln mit dem wertvollen Edelmetall: Gold als Schmuck, als

Währungsreserve, als Zahlungsmittel, als medizinisches Produkt und

vieles mehr. Tauchen Sie ein in die Welt des Goldes und erleben Sie

die Magie des kostbarsten Sternenstaubs der Geschichte.

Zwtl.: Letzte Ausstellung im alten Geldmuseum

Die Nationalbank zeigt bis 25. Juni 2027 die Ausstellung

"Sternenstaub: Die Welt des Goldes" bei freiem Eintritt während der

regulären Öffnungszeiten des Geldmuseums im OeNB-Hauptgebäude in

Wien. "Danach bleibt das Geldmuseum ab Sommer 2027 geschlossen und

wird zeitgemäß modernisiert. Anfang 2029 wird es auf mehr als die

doppelte Fläche erweitert wieder öffnen", so Direktor Meichenitsch.

Öffnungszeiten Geldmuseum (01.09.2026 bis 25.06.2027)

Dienstag bis Freitag: 09.00 bis 17.00 Uhr

Samstag bis Montag sowie an Feiertagen, 24.12. und 31.12. geschlossen

Ab dem 26. Juni 2027 bleibt das Geldmuseum aufgrund von

Modernisierungsarbeiten bis zur Wiedereröffnung Anfang 2029 für

Besucher:innen geschlossen.

Weiterführende Links

Sonderausstellung "Sternenstaub: Die Welt des Goldes" (inkl.

Pressefotos)

Geldmuseum

Digitales Geldmuseum

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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