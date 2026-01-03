APA ots news: OeNB-Falschgeldstatistik 2025: Leichter Rückgang in Österreich

Wien (APA-ots) - Die aktuelle Statistik der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB) für

2025 zeigt einen leichten Rückgang der Falschgeldfälle. Insgesamt

wurden im vergangenen Jahr 10.089 gefälschte Banknoten aus dem Umlauf

sichergestellt. Das entspricht einem Minus von 1,2 Prozent gegenüber

2024 (10.209 Fälschungen).

Die 50-Euro-Banknote blieb mit 5.851 sichergestellten Fälschungen

(57,9 Prozent) die am häufigsten gefälschte Banknote, gefolgt vom 20-

Euro-Schein mit 1.811 Fälschungen (18,0 Prozent) und der 100-Euro-

Banknote mit 1.335 Fälschungen (13,2 Prozent).

Regional betrachtet konzentrierte sich das Falschgeldaufkommen

weiterhin stark auf Wien, wo mit 5.061 Fälschungen (50,2 Prozent) die

meisten Fälschungen gemeldet wurden. Niederösterreich (1.601

Fälschungen, 15,8 Prozent) und Oberösterreich (878 Fälschungen, 8,7

Prozent) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Der durch Fälschungen

entstandene Schaden belief sich 2025 auf 610.870 EUR. Dies entspricht

einem Rückgang von 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr (671.535 EUR).

Neben den von der OeNB im Umlauf erfassten Fälschungen, also

solchen, die tatsächlich wirtschaftlichen Schaden z.B. im Handel

angerichtet haben, wurden von der Polizei insgesamt 13.614

Fälschungen sichergestellt, bevor diese für Zahlungen verwendet

wurden. Die OeNB bereitet Information aus europäischen Datenbanken

auf und nutzt ihre Expertise im Erkennen von Datentrends, was in den

letzten Jahren mehrmals zu polizeilichen Festnahmen und in weiterer

Folge gerichtlichen Verurteilungen geführt hat. Thomas Steiner,

Mitglied des OeNB-Direktoriums, betont: "Uns ist eine zeitnahe und

enge Abstimmung mit der Polizei wichtig. Mit Hilfe der Daten und

Analysen der OeNB kann die Polizei der Fälschungskriminalität noch

gezielter begegnen."

Die Euro-Banknoten verfügen über weltweit führende

Sicherheitsmerkmale, die eine zuverlässige Echtheitsprüfung ohne

technische Hilfsmittel ermöglichen. Die einfachen Prüfschritte FÜHLEN

- SEHEN - KIPPEN bieten Verbraucher:innen einen sicheren Weg, die

Echtheit von Banknoten zu überprüfen.

Bargeldversorgung durch Gemeindebund und Nationalbank gesichert

Die OeNB betont die zentrale Rolle des Bargelds in der

österreichischen Zahlungslandschaft. So sichert die OeNB in

Kooperation mit dem Gemeinde- und dem Städtebund seit Juli 2025 die

Bargeldversorgung durch die Aufstellung eigener Geldausgabeautomaten

auch im ländlichen Raum. Inhalt der Vereinbarung ist die Aufstellung

von bis zu 100 bis 120 neuen Geldautomaten in Gemeinden, in denen es

weder ein Geldausgabegerät noch eine Bankfiliale gibt. 2024 gab es

insgesamt 329 solcher Gemeinden in ganz Österreich. Mit diesen

zusätzlichen Geräten können daher rund ein Drittel dieser Gemeinden

erreicht werden.

So entsteht das neue Design der Euro-Banknoten

Mit Sicherheit werden Geldausgabeautomaten in Zukunft auch Euro-

Banknoten in einem neuen Design ausgeben. Nach der Ankündigung der

Neugestaltung der Euro-Banknoten wurden sieben potenzielle Themen für

die neuen Banknoten identifiziert, woraus in einer breit angelegten

öffentlichen Umfrage "Europäische Kultur" und "Flüsse und Vögel" als

zentrale Motive ausgewählt wurden. 2025 startete der Design-

Wettbewerb, bei dem Grafikdesigner:innen aus der EU ihre Entwürfe

einreichen konnten. Bis Ende März 2026 müssen die ausgewählten

Teilnehmer:innen ihre finalen Gestaltungsvorschläge vorlegen. Eine

unabhängige Jury wird anschließend bis zu zehn Entwürfe (fünf pro

Thema) auswählen.

Zwischen Juni und Dezember 2026 kann die Öffentlichkeit auf der

EZB-Website über die ausgewählten Designs abstimmen. Der EZB-Rat wird

dieses Feedback berücksichtigen und voraussichtlich Ende 2026

verkünden, wie die neuen Banknoten aussehen werden. Sobald der

endgültige Gestaltungsentwurf feststeht, geht es in den kommenden

Jahren an die technische Umsetzung einschließlich der Integration

neuer Sicherheitsmerkmale. Danach wird der EZB-Rat festlegen, wann

die neuen Euro-Banknoten hergestellt und ausgegeben werden. Euro-

Bargeld bleibt damit auch künftig ein innovatives, sicheres und

umweltfreundliches Zahlungsmittel und es wird die kulturelle

Identität Europas in Zukunft noch stärker widerspiegeln.

Regionales Falschgeldaufkommen in Österreich 2025

Wien NÖ Tirol OÖ Stmk Sbg Ktn V Bgld Gesamt

Stück 5.061 1.601 561,0 878,0 625,0 440,0 266,0 406,0 251,0

10.089

Prozent 50,2 15,8 5,6 8,7 6,2 4,4 2,6 4,0 2,5 100,0

Quelle: OeNB.

Weitere Informationen:

Euro-Banknoten

Informationen der EZB zur nächsten Euro-Banknotenserie

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

