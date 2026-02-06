APA ots news: OeNB-Finanzbildung startet zwei innovative Projekte gegen Online-Betrug

Nationalbank sucht Partnerschulen für das Forschungsprojekt

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"Phishing-Simulation" und für die Projekttage "Generationen

gemeinsam sicher"

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) startet mit

"Generationen

gemeinsam sicher" und der "Phishing-Simulation" zwei wegweisende

Projekte, die Schüler:innen und Senior:innen für sicheres Online-

Bezahlen und Betrugsprävention sensibilisieren. Die Initiativen

kombinieren praxisnahe Bildung mit wissenschaftlicher Forschung und

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fördern den generationsübergreifenden Austausch.

Zwei Projekte - ein Ziel: Sicherheit im digitalen Alltag

Die OeNB-Finanzbildung reagiert auf die wachsenden

Herausforderungen im Umgang mit digitalen Betrugsmaschen und startet

gemeinsam mit der Universität Wien das partizipative

Forschungsprojekt "Phishing-Simulation". Parallel werden nach erster

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erfolgreicher Durchführung im letzten Jahr gemeinsam mit der Polizei

die Projekttage "Generationen gemeinsam sicher" österreichweit

ausgerollt. Beide Projekte sind kostenlos, niederschwellig umsetzbar

und richten sich an AHS-Oberstufen, BHS/BMS und Berufsschulen in ganz

Österreich.

"Mit diesen Projekten schaffen wir nicht nur mehr Sicherheit im

digitalen Zahlungsverkehr und im Umgang mit Betrugsmaschen, sondern

fördern auch den generationenübergreifenden Austausch. Denn

Betrugsprävention funktioniert am besten, wenn alle voneinander

lernen", unterstreicht Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-

Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung.

"Phishing-Simulation": wissenschaftliches Training mit Lerneffekt

Im Rahmen des partizipativen Forschungsprojekts der OeNB-

Finanzbildung mit der Universität Wien durchlaufen Schüler:innen eine

realistische Phishing-Simulation. Die Teilnahme ist freiwillig und

ohne Aufwand für Lehrkräfte: Nach einer kurzen Anmeldung (ca. 5

Minuten) läuft das Projekt über drei Monate im Hintergrund. Optional

können Lehrkräfte das Thema im Unterricht vertiefen. Interessierte

Schulleiter:innen, Lehrkräfte und Schüler:innen können sich ab sofort

unter finanzbildung.oenb.at/phishing anmelden.

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Betrugspräventionsforschung

durch die Analyse von Klickverhalten. Zudem lernen Schüler:innen, wie

sie betrügerische Nachrichten besser erkennen, und erhalten Einblicke

in wissenschaftliche Methoden. Es geht um die langfristige

Integration von Betrugsprävention in den Alltag für mehr Sicherheit

beim Bezahlen in einer digitalen Welt.

"Die Phishing-Simulation hilft Teilnehmer:innen nicht nur,

betrügerische Nachrichten besser zu erkennen, sondern liefert auch

wertvolle Daten für die Forschung. So können wir analysieren, welche

Betrugsmaschen besonders häufig erfolgreich sind - und gezielt

Gegenmaßnahmen entwickeln", betont Sebastian Schrittwieser von der

Universität Wien (Forschungsgruppe Security & Privacy).

"Generationen gemeinsam sicher": Projekttage zu Geld und Betrug

Dieses Projekt bringt Generationen zusammen und schafft

Bewusstsein für Betrugsmaschen und sicheres Bezahlen. Schüler:innen

und Senior:innen lernen gemeinsam, wie sie sich vor Betrug schützen.

Die lokalen Polizeidienststellen ( Gemeinsam.Sicher ) koordinieren

die generationenübergreifenden Projekttage, die sowohl an Schulen als

auch in Einrichtungen für Senior:innen stattfinden. Die OeNB stellt

gemeinsam mit der Polizei kostenlose Materialien zur Verfügung,

sodass Lehrkräfte kaum zusätzlichen Aufwand haben.

Interessierte Schulen und Einrichtungen für Senior:innen können

sich ab sofort unter finanzbildung.oenb.at/generationen anmelden. Die

Teilnahme ist flexibel: Schulen können sich für beide Projekte, nur

für die Projekttage oder nur für die Phishing-Simulation entscheiden.

"Sicherheit entsteht dort, wo Menschen Verantwortung gemeinsam

wahrnehmen. Die Projekttage Generationen gemeinsam sicher zeigen,

wie moderne Polizeiarbeit im Sinne von Community Policing

funktioniert: vernetzt, bürgernah und mitten im Alltag der Menschen.

Gerade beim Thema Betrug ist Aufklärung, gegenseitiger Austausch und

ein starkes Miteinander besonders wichtig. Das Projekt stärkt das

Sicherheitsbewusstsein und schafft Vertrauen - und damit auch mehr

Resilienz gegenüber Betrugsformen", betont Bundespolizeidirektor

Michael Takacs.

Jetzt anmelden!

"Die Kombination aus Praxis und Wissenschaft macht diese Projekte

einzigartig. Die Phishing-Simulation zeigt den Schüler:innen, wie

wichtig kritisches Denken im Netz ist - und liefert gleichzeitig

wichtige Erkenntnisse für unsere Forschung. Bei den Projekttagen

tauschen sich Jugendliche und Senior:innen aus und lernen so

gemeinsam in praxisnahen Übungen, wie sie sich auch in der digitalen

Welt vor Betrug schützen und sicher bezahlen können", so Doris

Langner, Abteilungsleiterin der OeNB-Finanzbildung.

Die Anmeldung zu beiden Projekten ist ab sofort jederzeit

möglich.

-

Projekttage zu Geld und Betrug:

finanzbildung.oenb.at/generationen

-

Anmeldung zur Phishing-Simulation: finanzbildung.oenb.at/phishing

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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