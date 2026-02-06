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APA ots news: OeNB-Finanzbildung startet zwei innovative Projekte gegen Online-Betrug
Nationalbank sucht Partnerschulen für das Forschungsprojekt
"Phishing-Simulation" und für die Projekttage "Generationen
gemeinsam sicher"
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) startet mit
"Generationen
gemeinsam sicher" und der "Phishing-Simulation" zwei wegweisende
Projekte, die Schüler:innen und Senior:innen für sicheres Online-
Bezahlen und Betrugsprävention sensibilisieren. Die Initiativen
kombinieren praxisnahe Bildung mit wissenschaftlicher Forschung und
fördern den generationsübergreifenden Austausch.
Zwei Projekte - ein Ziel: Sicherheit im digitalen Alltag
Die OeNB-Finanzbildung reagiert auf die wachsenden
Herausforderungen im Umgang mit digitalen Betrugsmaschen und startet
gemeinsam mit der Universität Wien das partizipative
Forschungsprojekt "Phishing-Simulation". Parallel werden nach erster
erfolgreicher Durchführung im letzten Jahr gemeinsam mit der Polizei
die Projekttage "Generationen gemeinsam sicher" österreichweit
ausgerollt. Beide Projekte sind kostenlos, niederschwellig umsetzbar
und richten sich an AHS-Oberstufen, BHS/BMS und Berufsschulen in ganz
Österreich.
"Mit diesen Projekten schaffen wir nicht nur mehr Sicherheit im
digitalen Zahlungsverkehr und im Umgang mit Betrugsmaschen, sondern
fördern auch den generationenübergreifenden Austausch. Denn
Betrugsprävention funktioniert am besten, wenn alle voneinander
lernen", unterstreicht Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-
Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung.
"Phishing-Simulation": wissenschaftliches Training mit Lerneffekt
Im Rahmen des partizipativen Forschungsprojekts der OeNB-
Finanzbildung mit der Universität Wien durchlaufen Schüler:innen eine
realistische Phishing-Simulation. Die Teilnahme ist freiwillig und
ohne Aufwand für Lehrkräfte: Nach einer kurzen Anmeldung (ca. 5
Minuten) läuft das Projekt über drei Monate im Hintergrund. Optional
können Lehrkräfte das Thema im Unterricht vertiefen. Interessierte
Schulleiter:innen, Lehrkräfte und Schüler:innen können sich ab sofort
unter finanzbildung.oenb.at/phishing anmelden.
Das Projekt leistet einen Beitrag zur Betrugspräventionsforschung
durch die Analyse von Klickverhalten. Zudem lernen Schüler:innen, wie
sie betrügerische Nachrichten besser erkennen, und erhalten Einblicke
in wissenschaftliche Methoden. Es geht um die langfristige
Integration von Betrugsprävention in den Alltag für mehr Sicherheit
beim Bezahlen in einer digitalen Welt.
"Die Phishing-Simulation hilft Teilnehmer:innen nicht nur,
betrügerische Nachrichten besser zu erkennen, sondern liefert auch
wertvolle Daten für die Forschung. So können wir analysieren, welche
Betrugsmaschen besonders häufig erfolgreich sind - und gezielt
Gegenmaßnahmen entwickeln", betont Sebastian Schrittwieser von der
Universität Wien (Forschungsgruppe Security & Privacy).
"Generationen gemeinsam sicher": Projekttage zu Geld und Betrug
Dieses Projekt bringt Generationen zusammen und schafft
Bewusstsein für Betrugsmaschen und sicheres Bezahlen. Schüler:innen
und Senior:innen lernen gemeinsam, wie sie sich vor Betrug schützen.
Die lokalen Polizeidienststellen ( Gemeinsam.Sicher ) koordinieren
die generationenübergreifenden Projekttage, die sowohl an Schulen als
auch in Einrichtungen für Senior:innen stattfinden. Die OeNB stellt
gemeinsam mit der Polizei kostenlose Materialien zur Verfügung,
sodass Lehrkräfte kaum zusätzlichen Aufwand haben.
Interessierte Schulen und Einrichtungen für Senior:innen können
sich ab sofort unter finanzbildung.oenb.at/generationen anmelden. Die
Teilnahme ist flexibel: Schulen können sich für beide Projekte, nur
für die Projekttage oder nur für die Phishing-Simulation entscheiden.
"Sicherheit entsteht dort, wo Menschen Verantwortung gemeinsam
wahrnehmen. Die Projekttage Generationen gemeinsam sicher zeigen,
wie moderne Polizeiarbeit im Sinne von Community Policing
funktioniert: vernetzt, bürgernah und mitten im Alltag der Menschen.
Gerade beim Thema Betrug ist Aufklärung, gegenseitiger Austausch und
ein starkes Miteinander besonders wichtig. Das Projekt stärkt das
Sicherheitsbewusstsein und schafft Vertrauen - und damit auch mehr
Resilienz gegenüber Betrugsformen", betont Bundespolizeidirektor
Michael Takacs.
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"Die Kombination aus Praxis und Wissenschaft macht diese Projekte
einzigartig. Die Phishing-Simulation zeigt den Schüler:innen, wie
wichtig kritisches Denken im Netz ist - und liefert gleichzeitig
wichtige Erkenntnisse für unsere Forschung. Bei den Projekttagen
tauschen sich Jugendliche und Senior:innen aus und lernen so
gemeinsam in praxisnahen Übungen, wie sie sich auch in der digitalen
Welt vor Betrug schützen und sicher bezahlen können", so Doris
Langner, Abteilungsleiterin der OeNB-Finanzbildung.
Die Anmeldung zu beiden Projekten ist ab sofort jederzeit
möglich.
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Projekttage zu Geld und Betrug:
finanzbildung.oenb.at/generationen
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Anmeldung zur Phishing-Simulation: finanzbildung.oenb.at/phishing
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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