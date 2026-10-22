22.10.26 10:09 Uhr

APA ots news: OeNB: Finanzvermögen der Haushalte übersteigt erstmals eine Billion Euro

Wertpapiere gewinnen weiter an Bedeutung; Finanzkompetenz in

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Österreich auf hohem Niveau, aber mit Lücken im Detail

Wien (APA-ots) - Die von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) heute

veröffentlichten Daten zum Finanzverhalten der Haushalte zeigen:

Erstmals verfügen die privaten Haushalte in Österreich über ein

Finanzvermögen von mehr als einer Billion Euro. Während die Sparquote

2025 mit 9,7 % auf hohem Niveau war, dürfte sie 2026 auf 8,4 %

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sinken. Wertpapiere gewinnen für die Vermögensbildung zunehmend an

Bedeutung. Ihr Anteil am Finanzvermögen der Haushalte hat sich

innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt. Gleichzeitig weist

eine aktuelle OeNB-Erhebung auf eine insgesamt hohe Finanzkompetenz

der Bevölkerung hin, zeigt aber auch Wissenslücken bei einzelnen

Finanzthemen.

Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der OeNB, unterstreicht:

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"Die österreichischen Haushalte besitzen erstmals mehr als eine

Billion Euro an Finanzvermögen und sind in den vergangenen zehn

Jahren auch real wohlhabender geworden. Dabei verändert sich auch,

wie die Österreicherinnen und Österreicher anlegen: Das Sparbuch

bleibt wichtig, aber immer mehr Geld fließt in Wertpapiere und Fonds.

Gleichzeitig ist dieser Wohlstand nicht gleich verteilt, sehr viele

haben überhaupt nicht die Möglichkeit zu sparen und anzulegen."

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch erläutert: "Unsere Befragung zur

Finanzkompetenz im Land zeigt ein stabil hohes Niveau mit 69

erreichten von 100 möglichen Punkten. Das ist ein gutes Zeichen, weil

Finanzbildung heute zu einer ordentlichen Allgemeinbildung gehört wie

Lesen, Schreiben und Rechnen." Und weiter: "Wir sehen, dass die

Bedeutung von Fonds, Aktien und Anleihen beim Sparen ansteigt. Da

gibt es bei einigen Fragen noch Wissenslücken, die wir adressieren

wollen."

Zwtl.: Finanzvermögen erreicht historischen Höchststand

Das Finanzvermögen der Haushalte in Österreich überstieg erstmals

eine Billion Euro (Q2 2026: 1.011 Mrd EUR; +7 % gegenüber dem Vorjahr

). Den größten Anteil daran haben Einlagen (34 %), gefolgt von

Beteiligungen (24 %), beispielsweise an GmbHs oder Privatstiftungen,

sowie Wertpapieren (24 %). In den letzten zehn Jahren ist das

Finanzvermögen um 60 % gewachsen und hat sich in der Zusammensetzung

verändert. Bankeinlagen bleiben zwar die größte Vermögenskategorie

mit rund 341 Mrd EUR, der Vermögensaufbau erfolgt aber zunehmend über

Beteiligungen und Wertpapiere.

Zwtl.: Sparquote sinkt, bleibt aber weiter auf hohem Niveau

Die Sparquote sank im Gesamtjahr 2025 um 1,8 Prozentpunkte auf

9,7 % (WIFO-Prognose für Q2 2026: 8,4 %). Gründe für die weiterhin

hohe Sparneigung der privaten Haushalte im Jahr 2025 liegen neben der

geopolitischen Lage und der schwachen Konjunktur auch in höheren

Zinsen, die das Sparen wieder attraktiver machten.

Zwtl.: Verschuldung unter dem Euroraum-Durchschnitt

Die Finanzverpflichtungen der österreichischen Haushalte beliefen

sich im Jahr 2025 auf 213 Mrd EUR (+1 % gegenüber dem Vorjahr). Die

Wohnbaukredite stagnierten in diesem Zeitraum, nahmen aber im ersten

Halbjahr 2026 wieder Fahrt auf. Im Juni 2026 lag die Verschuldung bei

214 Mrd EUR. Die Verschuldung in Relation zum Finanzvermögen

österreichischer Haushalte ist mit 21 % im Vergleich zum Euroraum (26

%) relativ gering und hat im Jahresvergleich sogar abgenommen, da das

Finanzvermögen stärker wuchs als die Kredite.

Zwtl.: Wertpapiersparen abhängig von Einkommen und Finanzkompetenz

Wertpapiere stehen bei privaten Haushalten zunehmend hoch im

Kurs. Investmentfondsanteile sind die beliebteste Form der

Wertpapierveranlagung. Mit 132 Mrd EUR entfielen im Juni 2026 mehr

als die Hälfte der Wertpapierbestände auf Investmentfonds, gefolgt

von börsennotierten Aktien (63 Mrd EUR) und verzinslichen

Wertpapieren (47 Mrd EUR).

Die repräsentative Erhebung der OeNB-Finanzbildung "Austrian

Survey of Financial Literacy" unterstreicht die Bedeutung der

finanziellen Möglichkeiten und der Finanzkompetenz für das

Wertpapiersparen: Während 57 % der Personen mit hohem Einkommen und

hoher Finanzkompetenz angaben, im vergangenen Jahr mit Wertpapieren

gespart zu haben, waren es nur 14 % der Personen mit niedrigem

Einkommen und geringer Finanzkompetenz. Es zeigt sich auch, dass

Investor:innen Wissensfragen mit Investitionsbezug deutlich häufiger

korrekt beantworten. Jedoch zeigen sich auch unter Investor:innen

Wissenslücken: Fast 30 % wissen etwa nicht, dass man mit dem Kauf

einer Anleihe zum:r Kreditgeber:in wird.

Zwtl.: Ergebnisse der OeNB-Erhebung als Auftrag für die Finanzbildung

In der repräsentativen Bevölkerungsbefragung erreichten

Österreicher:innen durchschnittlich 69 von 100 möglichen Punkten im

Score der Finanzkompetenz (Financial Literacy Score) der OECD und

zeigen dabei Stärken im alltäglichen Umgang mit Geld, Schwächen bei

komplexeren Wissensinhalten und beim vorausschauenden

Finanzverhalten. Finanzkompetenz geht zwar mit höherem finanziellen

Wohlbefinden einher, garantiert es aber nicht.

Mit durchschnittlich geringeren Werten bei der Finanzkompetenz

als der Bevölkerungsdurchschnitt ergeben sich als wichtige

Zielgruppen für Finanzbildungsmaßnahmen Personen mit niedrigem

Bildungsabschluss, Personen mit geringem Einkommen, junge Personen

sowie Personen in Singlehaushalten. Nach wie vor bleibt auch im

Finanzwissen ein Gender Gap bestehen, der sich allerdings im

Vergleich zur Erhebung 2023 tendenziell verringert hat. Dennoch

schneiden Frauen im Durchschnitt noch immer schlechter ab und

erreichen die maximale Punktezahl seltener (16 %) als Männer (25 %).

Die aktuellen Ergebnisse der OeNB-Erhebung sind auch Auftrag im

Rahmen der neue Nationale Finanzbildungsstrategie, die gerade vom

Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht wurde.

Weitere Infos:

OeNB Report "International Survey of Adult Financial Literacy

2026: First results for Austria" (Chiara Lari, Valentin Voith,

Maximilian Zieser)

OeNB aktuell "Neue Nationale Finanzbildungsstrategie 2027-2035

beschlossen"

1. ^

Der Haushaltssektor inkludiert private Haushalte, Selbstständige,

Einzelunternehmen, institutionelle Haushalte (z. B. Menschen, die in

Altenheimen leben) und private Organisationen ohne Erwerbszweck

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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