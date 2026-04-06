APA ots news: OeNB für Frauenförderung ausgezeichnet

Oesterreichische Nationalbank erhält 2026

"equalitA"-Gütesiegel

Wien (APA-ots) - Während sich die österreichischen Maturant:innen erst

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noch mündlich

beweisen müssen, darf sich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB)

bereits über einen "ausgezeichneten Erfolg" freuen: Am 2. Juni 2026

wurde ihr jahrelanger konsequenter Einsatz für Frauenförderung und

Gleichstellung in der eigenen Institution mit dem Gütesiegel

"equalitA" ausgezeichnet.

"Eine Institution wie die Oesterreichische Nationalbank kann nur

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dann langfristig erfolgreich sein, wenn sie Talente unabhängig von

ihrem Geschlecht fördert, Verantwortung breit ermöglicht und ein

Arbeitsumfeld schafft, in dem Leistung und Respekt im Vordergrund

stehen. Dass die OeNB nun mit dem equalitA-Gütesiegel ausgezeichnet

wird, freut mich sehr. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen",

so OeNB-Gouverneur Martin Kocher.

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"Für uns ist das weit mehr als nur eine Auszeichnung - es ist ein

starkes Signal für unser gemeinsames Verständnis von respektvoller

Zusammenarbeit und einer modernen, zukunftsorientierten

Unternehmenskultur", zeigt sich Edeltraud Stiftinger, Vize-

Gouverneurin der OeNB, erfreut. "Dieses Gütesiegel motiviert uns, den

eingeschlagenen Kurs hin zu echter Chancengleichheit der Geschlechter

entschlossen fortzusetzen."

Mit einer Plattform für Frauen begann dieser Weg bereits lange

vor 2014, als die OeNB erstmals gemäß Bundes-Gleichbehandlungsgesetz

einen Frauenförderungsplan vorlegte. Seitdem sind bereits viele

Maßnahmen wie beispielsweise die regelmäßige Zertifizierung des

Audits berufundfamilie, Mentoringprogramme, die Etablierung eines

Frauennetzwerkes und Diversitätsschulungen umgesetzt und zur gelebten

Unternehmenskultur geworden. Ein besonderer Schritt war zudem im

September 2025 die Einrichtung eines eigenen Referats für Diversität

und Gleichbehandlung. Darüber hinaus verfolgt die OeNB das klare

Ziel, Gremien, Panels, Hearings, Arbeitsgruppen und Projekte

konsequent divers zu besetzen. 2025 konnte ein großer Erfolg erzielt

werden: Der Anteil der Ernennungen weiblicher Führungskräfte

erreichte erstmals 50 Prozent.

"Die Weiterentwicklung des aktuellen OeNB-Frauenförderungsplans

hin zu einem Diversitätsplan ist ein nächster wichtiger Schritt", so

Katja Stöckl, Leiterin des Referats Diversität und Gleichbehandlung.

"Das equalitA-Gütesiegel macht auch die langjährige hervorragende

Arbeit unserer Personalabteilung sichtbar."

Zwtl.: equalitA - das Gütesiegel für innerbetriebliche

Frauenförderung

Das Gütesiegel equalitA zeichnet Unternehmen und Organisationen

aus, die Frauen in ihrer Belegschaft sichtbar machen und

Frauenkarrieren aktiv fördern. Eine Voraussetzung für das Gütesiegel,

das am 2. Juni 2026 durch das Bundesministerium für Wirtschaft,

Energie und Tourismus verliehen wird, ist auch, dass die Unternehmen

für Geschlechtergerechtigkeit innerhalb ihres Betriebs sorgen.

Gemessen wird die Güte der betrieblichen Bemühungen zur

Frauenförderung mittels eines hoch standardisierten Analyse- und

Bewertungsprozesses.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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