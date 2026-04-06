APA ots news: OeNB für Frauenförderung ausgezeichnet
Oesterreichische Nationalbank erhält 2026
"equalitA"-Gütesiegel
Wien (APA-ots) - Während sich die österreichischen Maturant:innen erst
noch mündlich
beweisen müssen, darf sich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB)
bereits über einen "ausgezeichneten Erfolg" freuen: Am 2. Juni 2026
wurde ihr jahrelanger konsequenter Einsatz für Frauenförderung und
Gleichstellung in der eigenen Institution mit dem Gütesiegel
"equalitA" ausgezeichnet.
"Eine Institution wie die Oesterreichische Nationalbank kann nur
dann langfristig erfolgreich sein, wenn sie Talente unabhängig von
ihrem Geschlecht fördert, Verantwortung breit ermöglicht und ein
Arbeitsumfeld schafft, in dem Leistung und Respekt im Vordergrund
stehen. Dass die OeNB nun mit dem equalitA-Gütesiegel ausgezeichnet
wird, freut mich sehr. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen",
so OeNB-Gouverneur Martin Kocher.
"Für uns ist das weit mehr als nur eine Auszeichnung - es ist ein
starkes Signal für unser gemeinsames Verständnis von respektvoller
Zusammenarbeit und einer modernen, zukunftsorientierten
Unternehmenskultur", zeigt sich Edeltraud Stiftinger, Vize-
Gouverneurin der OeNB, erfreut. "Dieses Gütesiegel motiviert uns, den
eingeschlagenen Kurs hin zu echter Chancengleichheit der Geschlechter
entschlossen fortzusetzen."
Mit einer Plattform für Frauen begann dieser Weg bereits lange
vor 2014, als die OeNB erstmals gemäß Bundes-Gleichbehandlungsgesetz
einen Frauenförderungsplan vorlegte. Seitdem sind bereits viele
Maßnahmen wie beispielsweise die regelmäßige Zertifizierung des
Audits berufundfamilie, Mentoringprogramme, die Etablierung eines
Frauennetzwerkes und Diversitätsschulungen umgesetzt und zur gelebten
Unternehmenskultur geworden. Ein besonderer Schritt war zudem im
September 2025 die Einrichtung eines eigenen Referats für Diversität
und Gleichbehandlung. Darüber hinaus verfolgt die OeNB das klare
Ziel, Gremien, Panels, Hearings, Arbeitsgruppen und Projekte
konsequent divers zu besetzen. 2025 konnte ein großer Erfolg erzielt
werden: Der Anteil der Ernennungen weiblicher Führungskräfte
erreichte erstmals 50 Prozent.
"Die Weiterentwicklung des aktuellen OeNB-Frauenförderungsplans
hin zu einem Diversitätsplan ist ein nächster wichtiger Schritt", so
Katja Stöckl, Leiterin des Referats Diversität und Gleichbehandlung.
"Das equalitA-Gütesiegel macht auch die langjährige hervorragende
Arbeit unserer Personalabteilung sichtbar."
Zwtl.: equalitA - das Gütesiegel für innerbetriebliche
Frauenförderung
Das Gütesiegel equalitA zeichnet Unternehmen und Organisationen
aus, die Frauen in ihrer Belegschaft sichtbar machen und
Frauenkarrieren aktiv fördern. Eine Voraussetzung für das Gütesiegel,
das am 2. Juni 2026 durch das Bundesministerium für Wirtschaft,
Energie und Tourismus verliehen wird, ist auch, dass die Unternehmen
für Geschlechtergerechtigkeit innerhalb ihres Betriebs sorgen.
Gemessen wird die Güte der betrieblichen Bemühungen zur
Frauenförderung mittels eines hoch standardisierten Analyse- und
Bewertungsprozesses.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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