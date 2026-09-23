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APA ots news: OeNB: Österreich europaweit an der Spitze bei Umfrage zu neuen Euro-Banknoten
Fast 470.000 Menschen aus Österreich beteiligten sich -
gemessen an der Bevölkerung höchste Teilnahme im Euroraum
Wien (APA-ots) - Das Interesse der Österreicher:innen an der künftigen
Gestaltung der
Euro-Banknoten ist außergewöhnlich groß: 469.166 vollständig
ausgefüllte Fragebögen kamen aus Österreich. Das entspricht über 5 %
der österreichischen Bevölkerung und damit dem höchsten Wert aller
Euroländer.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Menschen in Europa
von 23. Juli bis 21. September 2026 eingeladen, ihre Meinung zu zehn
Gestaltungsvorschlägen für die nächste Generation der Euro-Banknoten
abzugeben. Zur Auswahl standen Entwürfe zu den beiden Themen
"Europäische Kultur" sowie "Flüsse und Vögel".
"Die außergewöhnlich hohe Beteiligung zeigt, wie stark die
Menschen in Österreich mit dem Euro verbunden sind. Mehr als fünf
Prozent der Bevölkerung haben sich Zeit genommen, über das künftige
Aussehen unserer gemeinsamen Währung mitzuentscheiden. Damit liegt
Österreich europaweit auf Platz eins und setzt ein starkes Zeichen
für gelebte Beteiligung und für die Bedeutung des Bargelds", so OeNB-
Gouverneur Martin Kocher.
OeNB-Direktor Thomas Steiner betont ebenfalls, dass "die hohe
Beteiligung ein klares Votum für die Zukunft des Bargelds darstellt:
Bargeld ist modern, sicher und menschlich. Es steht für Resilienz und
Wahlfreiheit beim Bezahlen - und damit für die Werte, die auch unser
europäisches Zahlungssystem prägen". Europaweit nahmen rund 10
Millionen Menschen an der öffentlichen Online-Umfrage teil. Parallel
dazu wurde im Auftrag der EZB eine separate repräsentative Befragung
durchgeführt. Die Ergebnisse beider Erhebungen werden in den weiteren
Entscheidungsprozess einfließen. Der EZB-Rat wird voraussichtlich
gegen Ende des Jahres über das künftige Design der Euro-Banknoten
entscheiden.
Die Oesterreichische Nationalbank hatte die Umfrage in den
vergangenen Wochen über ihre Kommunikationskanäle intensiv begleitet
und insbesondere über Social Media zur Teilnahme aufgerufen.
Weitere Infos zu den euroraumweiten Umfrageergebnissen finden
sich auf der EZB-Website.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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