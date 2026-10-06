06.10.26 09:53 Uhr

APA ots news: OeNB: Österreichs Außenwirtschaft zeigt gemischtes Bild im ersten Halbjahr

Leistungsbilanz trotz schwächelnder Exporte weiter im Plus -

Werbung

heimische Finanzbranche verstärkt Auslandsinvestitionen

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlicht

die aktuellen

Ergebnisse der Außenwirtschaftsstatistik für Österreich. In den

ersten sechs Monaten 2026 nahm der Einnahmenüberschuss (

Leistungsbilanzsaldo) aus dem Handel mit Gütern,

Wirtschaftsdienstleistungen, dem Reiseverkehr und internationalen

Werbung

Einkünften um 2,2 auf 6,9 Mrd EUR ab. Das entspricht einem Rückgang

um einen Prozentpunkt auf 2,6 % des BIP. Im Kapitalverkehr mit dem

Ausland ist jedoch die heimische Finanzbranche auf Expansionskurs.

Die österreichischen Direktinvestitionen wuchsen im ersten Halbjahr

2026 um 27,7 Mrd EUR, hauptsächlich durch Unternehmensübernahmen von

Banken und Versicherungen.

Werbung

"Im wirtschaftlich schwierigen Umfeld von 2026 zeichnet sich ab,

dass Österreich weiterhin ein Plus in der Leistungsbilanz erzielt.

Mit 6,9 Mrd EUR bzw. 2,6 % des BIP fiel dieses jedoch geringer aus

als im Vergleichszeitraum 2025. Im Güterhandel und im Austausch von

Wirtschaftsdienstleistungen blieb die Entwicklung der Exporterlöse

bislang hinter jener der Ausgaben für Importe zurück. Die

Tourismuseinnahmen stiegen hingegen deutlich, jedoch hauptsächlich

getrieben von der Preisentwicklung in Hotellerie und Gastronomie",

unterstreicht Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik

in der OeNB.

Die Einnahmen aus dem für Österreich wichtigen internationalen

Reiseverkehr haben zwischen Jänner und Juni 2026 - das umfasst die

Hauptmonate im Wintertourismus, Oster- und Pfingstferien bzw.

Sommervorsaison - pro gezählter Übernachtung um durchschnittlich 5 %

zugenommen und kletterten insgesamt auf 13,9 Mrd EUR. Die

durchschnittliche Inflation in Beherbergung und Gastronomie betrug im

selben Zeitraum rund 4,8 %. Damit ist der Anstieg der

Tourismuseinnahmen pro Übernachtung nahezu vollständig auf die

Preisentwicklung zurückzuführen und nicht auf höhere Ausgaben der

ausländischen Gäste in Österreich.

Österreichs Direktinvestitionen im Ausland haben hingegen in der

ersten Jahreshälfte 2026 mit einem Zuwachs von 26,7 Mrd EUR deutlich

an Fahrt aufgenommen (erstes Halbjahr 2025 5,1 Mrd EUR). Der

überwiegende Teil entfiel dabei auf Investitionen der heimischen

Finanzbranche in ausländische Banken und Versicherungen. Ein

bedeutender Geschäftsfall war etwa die Übernahme wesentlicher Anteile

an polnischen Banken durch die Erste Group, die bisher größte

Direktinvestition einer österreichischen Bank im Ausland.

Begriffserläuterungen

Außenwirtschaftsstatistik: Die Außenwirtschaftsstatistik der OeNB

(auch Zahlungsbilanzstatistik) erfasst alle Transaktionen (

Rechtsgeschäfte) mit dem Ausland.

Leistungsbilanz: Die Leistungsbilanz als Teil der

Außenwirtschaftsstatistik erfasst alle realwirtschaftlichen

Transaktionen mit dem Ausland (Güter, Dienstleistungen inkl.

Reiseverkehr, Einkommen).

Direktinvestitionen: Direktinvestitionen sind strategische

Firmenbeteiligungen im Ausland und werden als Teil der

Außenwirtschaftsstatistik sowohl in der Kapitalbilanz (Transaktionen)

als auch in der Internationalen Vermögensposition (Bestände) erfasst.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0043 2026-10-06/09:48