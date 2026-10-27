27.10.26 10:21 Uhr

APA ots news: OeNB: Österreichs Banken erwarten weiteren Anstieg der Kreditnachfrage

Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das

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Kreditgeschäft (Bank Lending Survey), drittes Quartal 2026

Wien (APA-ots) - Die Kreditnachfrage der Unternehmen und die Nachfrage

der privaten

Haushalte nach Wohnbaukrediten sind im dritten Quartal 2026 gemäß den

Umfrageergebnissen weitgehend unverändert geblieben. Für das vierte

Quartal 2026 erwarten die Banken aber in beiden Fällen wieder eine

stärkere Kreditnachfrage. Damit dürften sich bestehende

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Aufwärtstrends bei der Nachfrage fortsetzen. KI-Aktivitäten der

Unternehmen wirken sich nach Angabe der Banken derzeit noch kaum auf

Angebot und Nachfrage im Kreditgeschäft aus. Auch der Einfluss

digitaler Vermögenswerte wie etwa Bitcoin oder Stablecoins auf die

Banken bleibt vorerst beschränkt.

Diese Ergebnisse stammen aus der vierteljährlichen Umfrage der

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Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft unter

den größten heimischen Banken. Die aktuelle Umfrage wurde von Mitte

September bis Anfang Oktober 2026 durchgeführt.

Zwtl.: Unternehmenskredite: Anstieg der Nachfrage erwartet

Die Kreditnachfrage der Unternehmen war gemäß Umfrageergebnissen

im dritten Quartal 2026 etwa gleich hoch wie im Vorquartal. Für das

vierte Quartal 2026 erwarten die Banken aber eine steigende

Kreditnachfrage. Damit dürfte sich eine seit Mitte 2025 bestehende

Erholung der Nachfrage fortsetzen, nachdem sie in den letzten beiden

Quartalen etwas an Schwung verloren hat.

Angebotsseitig gab es im dritten Quartal 2026 wenig Bewegung: Die

Banken meldeten unveränderte Kreditrichtlinien. Bei den

Kreditbedingungen gab es kaum Änderungen im Vergleich zum zweiten

Quartal 2026.

Die Banken wurden diesmal auch zu den Auswirkungen der Einführung

und Entwicklung von KI bei Unternehmen - nicht bei den Banken selbst

- auf das Kreditgeschäft befragt. Die Rückmeldungen zeigen, dass

weder die Kreditnachfrage der Unternehmen noch Kreditrichtlinien und

Kreditbedingungen bisher von KI-Aktivitäten der Unternehmen

beeinflusst wurden. Auch für die nähere Zukunft sind gemäß den

Angaben der Banken noch keine signifikanten Auswirkungen absehbar.

Die Banken betonten jedoch die Bedeutung von KI für die Unternehmen

und deren Wettbewerbsfähigkeit.

Zwtl.: Wohnbaukredite: Margen sinken wettbewerbsbedingt, Nachfrage

stabil

Die Nachfrage der privaten Haushalte nach Wohnbaukrediten blieb

gemäß den Umfrageergebnissen im dritten Quartal 2026 weitgehend

unverändert. Für das vierte Quartal 2026 erwarten die Banken aber

wieder einen leichten Anstieg. Damit würde sich ein seit Anfang 2024

zu beobachtender Wachstumstrend abgeschwächt fortsetzten.

Angebotsseitig haben die Banken die Margen für Wohnbaukredite im

dritten Quartal 2026 leicht gesenkt. Das wurde hauptsächlich mit der

Wettbewerbssituation begründet. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass

der Wettbewerb am Wohnbaukreditmarkt bereits seit Mitte 2023

zunehmend intensiver geworden ist und zu tendenziell sinkenden Margen

geführt hat.

Zwtl.: Banken erstmals zu digitalen Vermögenswerten befragt

Beginnend mit der aktuellen Umfrage werden die Banken jährlich zu

den Auswirkungen digitaler Vermögenswerte wie z. B. Bitcoin oder

Stablecoins auf ihre Finanzlage, ihre Geschäftsstrategie und ihre

Kreditrichtlinien befragt.

Für die letzten zwölf Monate meldeten die Banken keine

nennenswerten Einflüsse. In den nächsten zwölf Monaten könnten sich

aber - gemäß den Umfrageergebnissen - Auswirkungen in beschränktem

Umfang ergeben: Die Refinanzierung über Bankeinlagen von Unternehmen

und privaten Haushalten könnte negativ betroffen sein, weil digitale

Vermögenswerte eine Alternative bzw. Konkurrenz zu Bankeinlagen sind.

Auch könnte es zu leicht nachteiligen Effekten auf die Liquidität der

Banken kommen. Positive Impulse werden hingegen für die

Geschäftsstrategie erwartet (z. B. Digitalisierung innerhalb der

Banken).

Die Zentralbanken des Euroraums - in Österreich die

Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - führen gemeinsam mit der

Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine

Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren

Informationsstand über das Kreditvergabeverhalten der Banken, die

Kreditnachfrage von Unternehmen und privaten Haushalten sowie

sonstige die Geldpolitik betreffende Themen zu verbessern. Dabei

werden rund 160 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums

befragt, darunter acht Institute aus Österreich.

Ein ausführlicher Bericht über die Österreich-Ergebnisse wird in

der Publikationsreihe " OeNB Report " veröffentlicht.

Weitere Informationen und Daten zur Umfrage finden sich auf der

OeNB-Website.

Die Resultate für den Euroraum werden auf der EZB-Website

publiziert.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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