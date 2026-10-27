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APA ots news: OeNB: Österreichs Banken erwarten weiteren Anstieg der Kreditnachfrage
Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das
Kreditgeschäft (Bank Lending Survey), drittes Quartal 2026
Wien (APA-ots) - Die Kreditnachfrage der Unternehmen und die Nachfrage
der privaten
Haushalte nach Wohnbaukrediten sind im dritten Quartal 2026 gemäß den
Umfrageergebnissen weitgehend unverändert geblieben. Für das vierte
Quartal 2026 erwarten die Banken aber in beiden Fällen wieder eine
stärkere Kreditnachfrage. Damit dürften sich bestehende
Aufwärtstrends bei der Nachfrage fortsetzen. KI-Aktivitäten der
Unternehmen wirken sich nach Angabe der Banken derzeit noch kaum auf
Angebot und Nachfrage im Kreditgeschäft aus. Auch der Einfluss
digitaler Vermögenswerte wie etwa Bitcoin oder Stablecoins auf die
Banken bleibt vorerst beschränkt.
Diese Ergebnisse stammen aus der vierteljährlichen Umfrage der
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft unter
den größten heimischen Banken. Die aktuelle Umfrage wurde von Mitte
September bis Anfang Oktober 2026 durchgeführt.
Zwtl.: Unternehmenskredite: Anstieg der Nachfrage erwartet
Die Kreditnachfrage der Unternehmen war gemäß Umfrageergebnissen
im dritten Quartal 2026 etwa gleich hoch wie im Vorquartal. Für das
vierte Quartal 2026 erwarten die Banken aber eine steigende
Kreditnachfrage. Damit dürfte sich eine seit Mitte 2025 bestehende
Erholung der Nachfrage fortsetzen, nachdem sie in den letzten beiden
Quartalen etwas an Schwung verloren hat.
Angebotsseitig gab es im dritten Quartal 2026 wenig Bewegung: Die
Banken meldeten unveränderte Kreditrichtlinien. Bei den
Kreditbedingungen gab es kaum Änderungen im Vergleich zum zweiten
Quartal 2026.
Die Banken wurden diesmal auch zu den Auswirkungen der Einführung
und Entwicklung von KI bei Unternehmen - nicht bei den Banken selbst
- auf das Kreditgeschäft befragt. Die Rückmeldungen zeigen, dass
weder die Kreditnachfrage der Unternehmen noch Kreditrichtlinien und
Kreditbedingungen bisher von KI-Aktivitäten der Unternehmen
beeinflusst wurden. Auch für die nähere Zukunft sind gemäß den
Angaben der Banken noch keine signifikanten Auswirkungen absehbar.
Die Banken betonten jedoch die Bedeutung von KI für die Unternehmen
und deren Wettbewerbsfähigkeit.
Zwtl.: Wohnbaukredite: Margen sinken wettbewerbsbedingt, Nachfrage
stabil
Die Nachfrage der privaten Haushalte nach Wohnbaukrediten blieb
gemäß den Umfrageergebnissen im dritten Quartal 2026 weitgehend
unverändert. Für das vierte Quartal 2026 erwarten die Banken aber
wieder einen leichten Anstieg. Damit würde sich ein seit Anfang 2024
zu beobachtender Wachstumstrend abgeschwächt fortsetzten.
Angebotsseitig haben die Banken die Margen für Wohnbaukredite im
dritten Quartal 2026 leicht gesenkt. Das wurde hauptsächlich mit der
Wettbewerbssituation begründet. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass
der Wettbewerb am Wohnbaukreditmarkt bereits seit Mitte 2023
zunehmend intensiver geworden ist und zu tendenziell sinkenden Margen
geführt hat.
Zwtl.: Banken erstmals zu digitalen Vermögenswerten befragt
Beginnend mit der aktuellen Umfrage werden die Banken jährlich zu
den Auswirkungen digitaler Vermögenswerte wie z. B. Bitcoin oder
Stablecoins auf ihre Finanzlage, ihre Geschäftsstrategie und ihre
Kreditrichtlinien befragt.
Für die letzten zwölf Monate meldeten die Banken keine
nennenswerten Einflüsse. In den nächsten zwölf Monaten könnten sich
aber - gemäß den Umfrageergebnissen - Auswirkungen in beschränktem
Umfang ergeben: Die Refinanzierung über Bankeinlagen von Unternehmen
und privaten Haushalten könnte negativ betroffen sein, weil digitale
Vermögenswerte eine Alternative bzw. Konkurrenz zu Bankeinlagen sind.
Auch könnte es zu leicht nachteiligen Effekten auf die Liquidität der
Banken kommen. Positive Impulse werden hingegen für die
Geschäftsstrategie erwartet (z. B. Digitalisierung innerhalb der
Banken).
Die Zentralbanken des Euroraums - in Österreich die
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - führen gemeinsam mit der
Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine
Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren
Informationsstand über das Kreditvergabeverhalten der Banken, die
Kreditnachfrage von Unternehmen und privaten Haushalten sowie
sonstige die Geldpolitik betreffende Themen zu verbessern. Dabei
werden rund 160 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums
befragt, darunter acht Institute aus Österreich.
Ein ausführlicher Bericht über die Österreich-Ergebnisse wird in
der Publikationsreihe " OeNB Report " veröffentlicht.
Weitere Informationen und Daten zur Umfrage finden sich auf der
OeNB-Website.
Die Resultate für den Euroraum werden auf der EZB-Website
publiziert.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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