28.09.26 10:07 Uhr

APA ots news: OeNB stärkt Finanzbildung mit neuem Unterrichtsbuch "Geld & Wirtschaft"

Von der OeNB entwickelt, von Lehrkräften erprobt:

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Finanzbildung für die 3. Klasse der Sekundarstufe I

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat mit "Geld &

Wirtschaft"

ein neues Unterrichtsbuch zur finanziellen und wirtschaftlichen

Bildung für die 3. Klasse der Sekundarstufe I entwickelt. Es wurde

speziell für die Anforderungen des Lehrplans konzipiert und von

Lehrkräften mit Schulklassen erprobt. Durch verständliche Texte,

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lebensnahe Beispiele sowie die Kombination aus analogen und digitalen

Elementen werden komplexe Inhalte leicht zugänglich.

Im Zuge der Einführung der neuen Lehrpläne 2023 haben finanzielle

und wirtschaftliche Themen im Fach Geografie und wirtschaftliche

Bildung (GWB) deutlich an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig zeigte

sich in Befragungen von Lehrkräften, dass einige bestehende

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Schulbücher diese Themen nicht ausreichend abdecken. Von Beginn an

wurden daher Lehrkräfte in die Entwicklung eingebunden, um das Buch

an die Bedürfnisse des Unterrichts anzupassen. Zudem wurde das

Material in Schulklassen vorab erprobt und auf Basis des Feedbacks

von Lehrkräften und Schüler:innen laufend weiterentwickelt. Das

Ergebnis ist ein flexibel einsetzbares Unterrichtsbuch mit

ergänzenden Lernvideos, interaktiven Inhalten und motivierenden

Aufgabenformaten, das wirtschaftliche und finanzielle Themen

lebensnah und verständlich vermittelt. "Finanzbildung gehört zu einer

ordentlichen Schulbildung dazu wie Lesen, Schreiben und Rechnen", so

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch. Er betont weiters: "Wir treffen im

Laufe unseres Lebens tausende finanzielle Entscheidungen. Das beginnt

beim ersten Taschengeld, geht über große Investitionen wie den

Führerschein oder einen Wohnungskredit und endet mit der Vorsorge für

die eigene Pension. Dank der engen Zusammenarbeit aus Wissenschaft

und Unterrichtspraxis ist ein Buch entstanden, das jungen Menschen

Rüstzeug an die Hand gibt, gute Entscheidungen zu treffen."

Entwicklung mit laufender wissenschaftlicher Evaluierung

In einer Analysephase wurden Interviews mit GWB-Lehrkräften aus

Mittelschulen und Gymnasien durchgeführt. Dabei wurden die zentralen

Anforderungen an ein modernes Finanzbildungsbuch erhoben. Besonders

wichtig waren den Lehrkräften eine klare Lehrplanorientierung,

verständliche und sprachsensible Texte, abwechslungsreiche

Aufgabenformate, Differenzierungsmöglichkeiten für unterschiedliche

Leistungsniveaus, ein starker Lebensweltbezug sowie ansprechend

gestaltete Grafiken und digitale Ergänzungen. Auf Basis dieser

Erkenntnisse entstand im Frühjahr 2025 ein erstes Probekapitel,

begleitet von der Entwicklung des Layouts und digitaler

Begleitmaterialien.

Besonders anwendungsfreundlich und motivierend ist das Buch durch

lebensweltorientierte Einstiege und eine integrierte Buch-Challenge

in der vernetzende Aufgaben gelöst werden müssen. Die Einstiege in

die Kapitel greifen einfache Beispiele aus dem Alltag von

Jugendlichen auf (z. B. Einkauf beim Schulbuffet oder im Supermarkt)

und leiten so zum jeweiligen Fachthema hin.

Wie anschaulich das Buch Finanzwissen vermittelt, zeigt sich etwa

im Kapitel zur Inflation. Anhand der Symbolfigur Toni begreifen die

Jugendlichen, warum ihr Lieblings-Kebab neuerdings mehr kostet: Eine

Grafik macht transparent, wie gestiegene Zutaten - Strom-, Miet- und

Lohnkosten - den Preis in die Höhe treiben. Mithilfe der OeNB-App

"PIA" berechnen die Schüler:innen anschließend sogar ihre ganz

persönliche Inflationsrate. Wie eng Österreichs Wirtschaft mit der

Welt verflochten ist, erfahren die Jugendlichen im Kapitel zum

Außenhandel: Sie verfolgen den Weg einer Jeans bevor sie im Geschäft

landet und erklären, welche positiven und negativen Auswirkungen

diese Reise etwa auf Arbeitsplätze oder den CO-Ausstoß hat.

Nach der Erprobung des Prototyps in Fokusgruppen mit Lehrkräften

und der Einarbeitung des Feedbacks entstand die erste vollständige

Auflage von "Geld & Wirtschaft" mit acht Kapiteln auf 52 Seiten.

Diese wurde in einer weiteren Testphase von Schulklassen erprobt

sowie von Lehrkräften begutachtet.

Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung

Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung betont: "Es war

uns besonders wichtig, unterschiedliche Schultypen sowie Schulen aus

städtischen und ländlichen Regionen einzubeziehen. Zusätzlich wurde

externes Feedback von Expert:innen aus dem Bereich der Fachdidaktik

eingeholt, um die Qualität des Produkts weiter abzusichern."

Kostenlose Bestellmöglichkeit für Schulen

Das Unterrichtsbuch "Geld & Wirtschaft" ist ab sofort über das

Bestelltool auf der Finanzbildungswebsite der OeNB kostenlos für

Schulen verfügbar sein. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie aus

konkreten Bedürfnissen von Lehrkräften durch die enge Zusammenarbeit

von Wissenschaft, Unterrichtspraxis und Fachdidaktik ein praxisnahes

Bildungsprodukt entstehen kann. Ziel ist es, junge Menschen dabei zu

unterstützen, finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge besser zu

verstehen und diese als relevanten Bestandteil ihres Alltags

wahrzunehmen.

Weitere Informationen:

-

Unterrichtsbuch: finanzbildung.oenb.at/guw

-

OeNB-Bestelltool für Unterrichtsmaterialien:

finanzbildung.oenb.at/bestellen

-

OeNB Finanzbildung

-

OeNB Report 2024/9: Finanzbildung: Was brauchen bzw. wünschen

sich GW-Lehrer:innen für den Unterricht? Ergebnisbericht der

qualitativen Erhebungen zur OeNB-Lehrkräftebefragung. (Katharina

Felbermayr)

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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