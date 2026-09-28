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APA ots news: OeNB stärkt Finanzbildung mit neuem Unterrichtsbuch "Geld & Wirtschaft"
Von der OeNB entwickelt, von Lehrkräften erprobt:
Finanzbildung für die 3. Klasse der Sekundarstufe I
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat mit "Geld &
Wirtschaft"
ein neues Unterrichtsbuch zur finanziellen und wirtschaftlichen
Bildung für die 3. Klasse der Sekundarstufe I entwickelt. Es wurde
speziell für die Anforderungen des Lehrplans konzipiert und von
Lehrkräften mit Schulklassen erprobt. Durch verständliche Texte,
lebensnahe Beispiele sowie die Kombination aus analogen und digitalen
Elementen werden komplexe Inhalte leicht zugänglich.
Im Zuge der Einführung der neuen Lehrpläne 2023 haben finanzielle
und wirtschaftliche Themen im Fach Geografie und wirtschaftliche
Bildung (GWB) deutlich an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig zeigte
sich in Befragungen von Lehrkräften, dass einige bestehende
Schulbücher diese Themen nicht ausreichend abdecken. Von Beginn an
wurden daher Lehrkräfte in die Entwicklung eingebunden, um das Buch
an die Bedürfnisse des Unterrichts anzupassen. Zudem wurde das
Material in Schulklassen vorab erprobt und auf Basis des Feedbacks
von Lehrkräften und Schüler:innen laufend weiterentwickelt. Das
Ergebnis ist ein flexibel einsetzbares Unterrichtsbuch mit
ergänzenden Lernvideos, interaktiven Inhalten und motivierenden
Aufgabenformaten, das wirtschaftliche und finanzielle Themen
lebensnah und verständlich vermittelt. "Finanzbildung gehört zu einer
ordentlichen Schulbildung dazu wie Lesen, Schreiben und Rechnen", so
OeNB-Direktor Josef Meichenitsch. Er betont weiters: "Wir treffen im
Laufe unseres Lebens tausende finanzielle Entscheidungen. Das beginnt
beim ersten Taschengeld, geht über große Investitionen wie den
Führerschein oder einen Wohnungskredit und endet mit der Vorsorge für
die eigene Pension. Dank der engen Zusammenarbeit aus Wissenschaft
und Unterrichtspraxis ist ein Buch entstanden, das jungen Menschen
Rüstzeug an die Hand gibt, gute Entscheidungen zu treffen."
Entwicklung mit laufender wissenschaftlicher Evaluierung
In einer Analysephase wurden Interviews mit GWB-Lehrkräften aus
Mittelschulen und Gymnasien durchgeführt. Dabei wurden die zentralen
Anforderungen an ein modernes Finanzbildungsbuch erhoben. Besonders
wichtig waren den Lehrkräften eine klare Lehrplanorientierung,
verständliche und sprachsensible Texte, abwechslungsreiche
Aufgabenformate, Differenzierungsmöglichkeiten für unterschiedliche
Leistungsniveaus, ein starker Lebensweltbezug sowie ansprechend
gestaltete Grafiken und digitale Ergänzungen. Auf Basis dieser
Erkenntnisse entstand im Frühjahr 2025 ein erstes Probekapitel,
begleitet von der Entwicklung des Layouts und digitaler
Begleitmaterialien.
Besonders anwendungsfreundlich und motivierend ist das Buch durch
lebensweltorientierte Einstiege und eine integrierte Buch-Challenge
in der vernetzende Aufgaben gelöst werden müssen. Die Einstiege in
die Kapitel greifen einfache Beispiele aus dem Alltag von
Jugendlichen auf (z. B. Einkauf beim Schulbuffet oder im Supermarkt)
und leiten so zum jeweiligen Fachthema hin.
Wie anschaulich das Buch Finanzwissen vermittelt, zeigt sich etwa
im Kapitel zur Inflation. Anhand der Symbolfigur Toni begreifen die
Jugendlichen, warum ihr Lieblings-Kebab neuerdings mehr kostet: Eine
Grafik macht transparent, wie gestiegene Zutaten - Strom-, Miet- und
Lohnkosten - den Preis in die Höhe treiben. Mithilfe der OeNB-App
"PIA" berechnen die Schüler:innen anschließend sogar ihre ganz
persönliche Inflationsrate. Wie eng Österreichs Wirtschaft mit der
Welt verflochten ist, erfahren die Jugendlichen im Kapitel zum
Außenhandel: Sie verfolgen den Weg einer Jeans bevor sie im Geschäft
landet und erklären, welche positiven und negativen Auswirkungen
diese Reise etwa auf Arbeitsplätze oder den CO-Ausstoß hat.
Nach der Erprobung des Prototyps in Fokusgruppen mit Lehrkräften
und der Einarbeitung des Feedbacks entstand die erste vollständige
Auflage von "Geld & Wirtschaft" mit acht Kapiteln auf 52 Seiten.
Diese wurde in einer weiteren Testphase von Schulklassen erprobt
sowie von Lehrkräften begutachtet.
Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung
Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung betont: "Es war
uns besonders wichtig, unterschiedliche Schultypen sowie Schulen aus
städtischen und ländlichen Regionen einzubeziehen. Zusätzlich wurde
externes Feedback von Expert:innen aus dem Bereich der Fachdidaktik
eingeholt, um die Qualität des Produkts weiter abzusichern."
Kostenlose Bestellmöglichkeit für Schulen
Das Unterrichtsbuch "Geld & Wirtschaft" ist ab sofort über das
Bestelltool auf der Finanzbildungswebsite der OeNB kostenlos für
Schulen verfügbar sein. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie aus
konkreten Bedürfnissen von Lehrkräften durch die enge Zusammenarbeit
von Wissenschaft, Unterrichtspraxis und Fachdidaktik ein praxisnahes
Bildungsprodukt entstehen kann. Ziel ist es, junge Menschen dabei zu
unterstützen, finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge besser zu
verstehen und diese als relevanten Bestandteil ihres Alltags
wahrzunehmen.
Weitere Informationen:
-
Unterrichtsbuch: finanzbildung.oenb.at/guw
-
OeNB-Bestelltool für Unterrichtsmaterialien:
finanzbildung.oenb.at/bestellen
-
OeNB Finanzbildung
-
OeNB Report 2024/9: Finanzbildung: Was brauchen bzw. wünschen
sich GW-Lehrer:innen für den Unterricht? Ergebnisbericht der
qualitativen Erhebungen zur OeNB-Lehrkräftebefragung. (Katharina
Felbermayr)
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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