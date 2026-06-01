APA ots news: OeNB-Tagung: Kocher betont Stärken der gemeinsamen Geldpolitik

OeNB und SUERF eröffnen Volkswirtschaftliche Tagung in Wien

zum Thema "Monetary policy trade-offs in a heterogeneous

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currency area"

Wien (APA-ots) - Unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen innerhalb

des

Euroraums stellen die Geldpolitik vor Herausforderungen. Diese

Heterogenität sei jedoch kein Ausnahmefall, sondern die Realität

jeder Währungsunion, betonte Martin Kocher, Gouverneur der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), bei der Eröffnung der

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Volkswirtschaftlichen Tagung der OeNB in Kooperation mit SUERF - The

European Money and Finance Forum - am Donnerstag in Wien. Im Zuge

seiner Rede ging Kocher näher auf die Herausforderungen ein und

erklärte, dass die Geldpolitik im Euroraum die richtigen Instrumente

habe, um auch unter unterschiedlichen wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen Preisstabilität zu gewährleisten.

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Strukturelle Unterschiede können ein Grund sein, warum

Beschlüsse, die darauf abzielen, ein Inflationsziel für einen

Währungsraum insgesamt zu erreichen, sich vorübergehend für einzelne

Mitgliedsländer oder Sektoren nicht immer als optimal erweisen, so

Kocher. Doch die politischen Entscheidungsträger:innen seien gut

dafür gerüstet, solche Zielkonflikte sorgfältig abzuwiegen. Kocher

plädierte dafür, den Euroraum nicht an einer vollkommen einheitlichen

Währungsunion zu messen. Tatsächlich wäre ein Vergleich mit der

Alternative angebrachter: einem Europa mit weiterhin vielen

unterschiedlichen Währungen und einer entsprechend uneinheitlichen

Geldpolitik.

Ein wichtiger Aspekt sei hingegen die unterschiedliche

Übertragung der Geldpolitik in einzelnen Euro-Ländern, fuhr Kocher

fort. Verschiedene Auswirkungen geldpolitischer Maßnahmen können dazu

führen, dass die Effekte der gemeinsamen Geldpolitik in einzelnen

Ländern oder Wirtschaftsbereichen unterschiedlich wahrgenommen

werden. Das stelle auch besondere Anforderungen an die Kommunikation

geldpolitischer Entscheidungen. Im Euroraum sei man aber gut

vorbereitet, um in solchen Situationen zu reagieren: Zum einen habe

man spezielle Kriseninstrumente, die bei Bedarf jederzeit eingesetzt

werden können. Zum anderen sorgen neue Forschungsergebnisse und immer

bessere Daten dafür, dass die Gründe für die unterschiedlichen

Auswirkungen der Geldpolitik über Länder oder Sektoren hinweg klarer

werden. Dies helfe den Entscheidungsträger:innen, die Ursachen und

Folgen einer uneinheitlichen geldpolitischen Transmission besser zu

erklären, was wiederum zu einem besseren Verständnis und einer

höheren Wirksamkeit der Geldpolitik beitrage, sagte der OeNB-

Gouverneur.

Kamingespräch mit IWF-Chefin Kristalina Georgieva als ein

Konferenz-Highlight und hochrangig besetzte Expert:innen-Sessions

Im Anschluss an die Eröffnungsrede stand ein Kamingespräch mit

der Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina

Georgieva, auf dem Programm. Die IWF-Chefin ist nur eine von

zahlreichen hochrangigen Expert:innen aus Praxis und Forschung bei

der Konferenz. Thematisch steht die Tagung ganz im Zeichen der

Herausforderungen, mit denen sich Entscheidungsträger:innen in

heterogenen Währungsräumen konfrontiert sehen. Neben der Erörterung

aktueller Forschungsergebnisse wird etwa diskutiert, wie Wirtschafts-

, Finanz- und Geldpolitik in heterogenen Währungsräumen gemeinsam

besser ihre Ziele erreichen können.

Die 53. Volkswirtschaftliche Tagung findet am 18. und 19. Juni

2026 als Hybrid-Veranstaltung im OeNB-Hauptgebäude am Otto-Wagner-

Platz 3 in Wien statt.

Die Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB) vernetzt seit vielen Jahrzehnten führende

Persönlichkeiten im Bereich Wirtschaftsforschung und

Zentralbankwesen. Seit einigen Jahren erfolgt die Organisation

gemeinsam mit dem Kooperationspartner SUERF.

SUERF (The European Money and Finance Forum) ist ein unabhängiges

Non-Profit-Netzwerk, das Zentralbanken, Aufsichtsbehörden,

Finanzinstitute, wissenschaftliche Institutionen und Finanzakteure

miteinander verbindet. Weitere Informationen unter: www.suerf.org.

Inhaltliche Fragen zur Konferenz

María T. Valderrama

Leiterin Monetary Policy

Telefon: +43 1 676 5014749

maria.valderrama@oenb.at

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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