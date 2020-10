APA ots news: OeNB und PSA stellen die Weichen für einen zukunftssicheren...

GO

DAX um Vortagesschluss -- Nikola verschiebt Badger-Präsentation -- Bayer: Milliardenabschreibung im Agrarbereich erwartet -- STMicroelectronics wird optimistischer -- Deutsche Telekom im Fokus

Rocket Internet startet Delisting-Rückerwerbsangebot. Facebook verbietet Werbung, die Legitimität der US-Wahl untergräbt. Bund stockt inflationsindexierte Anleihen 2030 und 2046 auf. Airbus-Aktie steigt nach Analystenstudie von Berenberg. FUCHS PETROLUB verstärkt sich mit Übernahme in Italien. VINCI erhält Milliarden-Auftrag für Autobahn in Kenia. H&M will Filialnetz verkleinern.