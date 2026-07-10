APA ots news: OeNB unterstützt Wissenschafter:innen mit 3,2 Mio EUR
Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds
der Oesterreichischen Nationalbank
Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation zählen zu den
wesentlichen
Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung unseres Landes und
seines Wirtschaftsstandorts. Sie bilden das Fundament für
evidenzbasierte Entscheidungen und zukunftsweisende Ansätze mit
nachhaltigem Mehrwert für die Gesellschaft. Mit dem Jubiläumsfonds
sowie weiteren Förderinitiativen unterstützt die OeNB daher gezielt
den wissenschaftlichen Nachwuchs und schafft attraktive Bedingungen,
damit herausragende Talente in Österreich ihre wissenschaftlichen
Vorhaben erfolgreich realisieren können", betont Edeltraud
Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank (
OeNB).
Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der
1. Vergabesitzung 2026 die Finanzierung nachstehender 14
Forschungsprojekte (56 Anträge) mit rd. 3,2 Mio EUR aus Mitteln des
Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der
Wissenschaft genehmigt:
DENG, Sheran (Universität Wien, Institut für Finanzwirtschaft):
Frictions in the allocation of responsible capital
GANTNER, Anita (Universität Innsbruck, Institut für
Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte): Influencing Outcomes:
On the Use of the Decoy Effect in Strategic Interaction
HASLHOFER, Bernhard (Complexity Science Hub Vienna CSH - Verein
zur Förderung wissenschaftlicher Forschung im Bereich komplexer
Systeme): Systemic Risk Propagation in Stablecoin Ecosystems:
Analyzing Depeg Contagion Mechanisms
HAUTSCH, Nikolaus (Universität Wien, Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften, Institut für Statistik und Operations
Research): Market Frictions in Decentralized Finance
KASBERGER, Bernhard (Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung - WIFO): From Price Takers to Price Makers? The
Welfare Impact of AI-Driven Batteries in Electricity Markets
LANDESMANN, Michael (Wiener Institut für Internationale
Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Assessing the impact of trade policies
on environmental outcomes and welfare
NAVARINI, Lorenzo (Universität Wien, Institut für
Volkswirtschaftslehre): The democratization and diversion effects of
higher educational reforms
SCHIMAN-VUKAN, Stefan (Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung - WIFO): The macroeconomic effects of being
placed under the EU's ED-Procedure - a narrative approach
SCHMITT, Jan (Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for
International Business): Corporate Mobility and Its Consequences: A
Stakeholder Perspective on Headquarters Relocations
SCHWAB, Susanne (Universität Wien, Zentrum für
Lehrer:innenbildung): PREDICT: Intergenerationelle
Einkommenskorrelation: Bildungswege und familiärer Kontext
SEIFERT, Marcel (Institut für Höhere Studien - Institute for
Advanced Studies - IHS): Bridging the Heating Transition Gap:
Household Investments under Subjective Uncertainty
STURN, Richard (Karl-Franzens-Universität Graz, Graz Schumpeter
Centre): Ludwig v. Mises wirtschaftspolitische Relevanz und
internationale Bedeutung
WURM, Elisabeth (Central European Academic gemeinnützige
Privatstiftung, Central European University): Temporary Agency
Employment: Worker Welfare, Firm Behavior, and Labor Market
Regulation
ZELINGHER, Rotem (Wirtschaftsuniversität Wien, Department of
Economics): Food-price Analytics for Secured Societies (FASS)
Der nächste Einreichtermin für die 1. Vergabesitzung des
Jubiläumsfonds im Jahr 2027 beginnt mit 27.07.2026 und endet am
23.09.2026 (mittags).
Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären
Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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