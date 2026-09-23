APA ots news: OeNB West: Geldgeschichten - Von Macht, Vertrauen und Wandel
Neue Sonderausstellung in Innsbruck von 24. September 2026 bis
Herbst 2027
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert in
Innsbruck ab
dem 24. September 2026 die neue Sonderausstellung "Geldgeschichten".
Sie berichtet von Macht, Vertrauen und Wandel und führt durch mehr
als zwei Jahrtausende.
In 15 Stationen zeigt die Ausstellung, wie eng wirtschaftliche
Entwicklungen mit politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen
Umbrüchen verknüpft sind. Von römischen Münzreformen über den
mittelalterlichen Handel und frühneuzeitliche Finanzkrisen bis hin zu
Papiergeld, Kreditkarten und digitalen Währungen spannt sich der
Bogen. Im Mittelpunkt stehen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen
Epochen, die ihre ganz eigene Geldgeschichte erzählen. Aus ihrer
Perspektive wird erfahrbar, wie Menschen die wirtschaftlichen
Herausforderungen und Chancen ihrer Zeit erlebt haben.
Für Petia Niederländer, Direktorin der Hauptabteilung
Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung der OeNB, ist
die Geschichte des Geldes eine Geschichte des Vertrauens und des
stetigen Wandels: "Vertrauen ist das Fundament jeder Währung. Es gibt
uns die Sicherheit, Werte auszutauschen, Verpflichtungen einzugehen
und einander etwas zuzutrauen. Dieses Vertrauen entsteht, wenn
Zahlungsmittel sicher sind, zuverlässig funktionieren und von den
Menschen akzeptiert werden. Mit dieser Ausstellung wollen wir zeigen,
wie sich Geld im Laufe der Zeit entwickelt hat - und wie es unseren
Alltag, den Handel, die Politik und unsere Gesellschaft prägt."
Markus Fidler, Leiter der OeNB West, betont den starken
regionalen Bezug der Ausstellung: "Die Geschichte des Geldes ist
phasenweise eng mit der Tiroler Geschichte verbunden. Beispielsweise
entwickelte sich Hall in Tirol in der frühen Neuzeit durch dessen
Nähe zum Silberbergwerk Schwaz zu einer der wichtigsten Münzstätten
Europas. In der Ausstellung können wir daher auch einige Tiroler
Exponate präsentieren."
Die gezeigten Objekte laden dazu ein, Geld als Spiegel
menschlicher Geschichte zu entdecken - als Medium des Vertrauens, der
Innovation und der Krisenbewältigung. Begeben Sie sich auf eine
geschichtliche Reise in die Welt des Geldes und lernen Sie dabei
faszinierende und prägende historische Persönlichkeiten kennen.
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 08.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 15.00 Uhr,
Eintritt frei, kostenlose Führungen ab zehn Personen nach
Voranmeldung
Adresse: OeNB West, Adamgasse 2, 6020 Innsbruck
Weiterführende Links: Sonderausstellung "Geldgeschichten - Von
Macht, Vertrauen und Wandel"
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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