APA ots news: OeNB West: Geldgeschichten - Von Macht, Vertrauen und Wandel

23.09.26 10:09 Uhr

Neue Sonderausstellung in Innsbruck von 24. September 2026 bis

Herbst 2027

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert in

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Innsbruck ab

dem 24. September 2026 die neue Sonderausstellung "Geldgeschichten".

Sie berichtet von Macht, Vertrauen und Wandel und führt durch mehr

als zwei Jahrtausende.

In 15 Stationen zeigt die Ausstellung, wie eng wirtschaftliche

Entwicklungen mit politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen

Umbrüchen verknüpft sind. Von römischen Münzreformen über den

mittelalterlichen Handel und frühneuzeitliche Finanzkrisen bis hin zu

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Papiergeld, Kreditkarten und digitalen Währungen spannt sich der

Bogen. Im Mittelpunkt stehen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen

Epochen, die ihre ganz eigene Geldgeschichte erzählen. Aus ihrer

Perspektive wird erfahrbar, wie Menschen die wirtschaftlichen

Herausforderungen und Chancen ihrer Zeit erlebt haben.

Für Petia Niederländer, Direktorin der Hauptabteilung

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Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung der OeNB, ist

die Geschichte des Geldes eine Geschichte des Vertrauens und des

stetigen Wandels: "Vertrauen ist das Fundament jeder Währung. Es gibt

uns die Sicherheit, Werte auszutauschen, Verpflichtungen einzugehen

und einander etwas zuzutrauen. Dieses Vertrauen entsteht, wenn

Zahlungsmittel sicher sind, zuverlässig funktionieren und von den

Menschen akzeptiert werden. Mit dieser Ausstellung wollen wir zeigen,

wie sich Geld im Laufe der Zeit entwickelt hat - und wie es unseren

Alltag, den Handel, die Politik und unsere Gesellschaft prägt."

Markus Fidler, Leiter der OeNB West, betont den starken

regionalen Bezug der Ausstellung: "Die Geschichte des Geldes ist

phasenweise eng mit der Tiroler Geschichte verbunden. Beispielsweise

entwickelte sich Hall in Tirol in der frühen Neuzeit durch dessen

Nähe zum Silberbergwerk Schwaz zu einer der wichtigsten Münzstätten

Europas. In der Ausstellung können wir daher auch einige Tiroler

Exponate präsentieren."

Die gezeigten Objekte laden dazu ein, Geld als Spiegel

menschlicher Geschichte zu entdecken - als Medium des Vertrauens, der

Innovation und der Krisenbewältigung. Begeben Sie sich auf eine

geschichtliche Reise in die Welt des Geldes und lernen Sie dabei

faszinierende und prägende historische Persönlichkeiten kennen.

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag von 08.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 15.00 Uhr,

Eintritt frei, kostenlose Führungen ab zehn Personen nach

Voranmeldung

Adresse: OeNB West, Adamgasse 2, 6020 Innsbruck

Weiterführende Links: Sonderausstellung "Geldgeschichten - Von

Macht, Vertrauen und Wandel"

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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