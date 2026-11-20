APA ots news: Österreichs Bauvolumen 2029 noch immer 5,8% unter 2023
102. Euroconstruct-Konferenz in Wien: Europäische
Bauwirtschaft kommt nur langsam wieder in Schwung
Wien (APA-ots) - In Österreich sinkt die reale Bauproduktion 2026 um
0,6%, bereits zum
fünften Mal in Folge. Die Juni-Prognose des Euroconstruct-Netzwerkes
hatte noch eine Stagnation erwartet. Ab 2027 zieht die Bautätigkeit
wieder an, bleibt aber - anders als im europäischen Mittel - hinter
der Gesamtwirtschaft zurück. 2026 bis 2029 durchschnittlich 0,7%
gegenüber 1,2% pro Jahr. Selbst 2029 unterschreitet das reale
österreichische Bauvolumen den Stand von 2023 noch um 5,8%, der
größte Abstand unter den 19 Euroconstruct-Ländern.
Euroconstruct wurde Mitte der 1970er-Jahre gegründet und ist ein
Netzwerk von Forschungsinstituten aus 19 europäischen Ländern, das
zweimal jährlich Prognosen für die europäische Bauwirtschaft
erstellt. Das WIFO ist der österreichische Partner und richtet
derzeit die 102. Euroconstruct-Konferenz in Wien aus.
Nach drei rückläufigen Jahren expandiert die europäische
Bauwirtschaft wieder, der Aufschwung fällt jedoch schwächer aus als
prognostiziert. Das Bauvolumen der 19 Euroconstruct-Länder nimmt 2026
real um 1,2% zu; im Juni hatten die Institute noch 2,0% erwartet. Ab
2027 gewinnt die Erholung an Dynamik, doch in Österreich, Frankreich,
Italien und Deutschland bleibt die Bauleistung selbst 2029 unter dem
Stand von 2023. Die zentralen Ergebnisse der neuen Prognosen werden
am 20. November 2026 auf der 102. Euroconstruct-Konferenz in Wien
vorgestellt. Gastgeber ist das WIFO als österreichischer Partner des
Netzwerkes.
"Die Erholung der europäischen Bauwirtschaft verläuft schwächer
als zuletzt erwartet, weil Zinsen und Baukosten gestiegen sind.
Bleibt die Inflation über dem Zielwert, könnte sich vor allem der
Aufschwung im Wohnbau erneut verzögern. Österreich kommt dabei
langsamer aus der Krise als seine Nachbarn: Die Erholung ab 2027
reicht nicht aus, um bis 2029 wieder das Niveau von 2023 zu
erreichen. Gerade dem Wohnbau fehlt hierzulande die Dynamik", so WIFO
-Ökonom Michael Klien.
Die Gesamtwirtschaft der Euroconstruct-Länder hat sich bereits
leicht erholt: Das reale BIP der 19 Länder wuchs 2024 und 2025
jeweils um 1,3% und nimmt 2026 um 1,4% zu. Das Bauwesen profitiert
davon aber noch kaum und wächst 2026 langsamer als die
Gesamtwirtschaft.
Ab 2027 kehrt sich dieses Verhältnis um. Die Bauproduktion legt
2027 um 1,8% zu und übertrifft die Dynamik des BIP bis 2029 in jedem
Jahr. Über den Zeitraum 2026 bis 2029 ergibt sich für den Bausektor
ein durchschnittlicher realer Zuwachs von 1,6% pro Jahr, für die
Wirtschaftsleistung von 1,3%. Die Gesamtwirtschaft entwickelt sich
dabei stetiger: Ihre Zuwachsrate bleibt nahezu konstant, während die
Bauwirtschaft von einer Schrumpfungs- in eine Aufholphase übergeht.
Abbildung 1: BIP und Bauvolumen in den 19 Euroconstruct-Ländern -
auf der WIFO-Website
Über alle 19 Länder betrachtet überschreitet das Bauvolumen 2027
wieder den Wert von 2023 und liegt 2029 um 4,1% darüber. Dieses
Gesamtergebnis verdeckt allerdings ausgeprägte regionale
Unterschiede. In den vier osteuropäischen Ländern expandiert die
Bautätigkeit von 2026 bis 2029 mit 3,0% pro Jahr etwa doppelt so
rasch wie in Westeuropa (1,5%). Am stärksten fällt der Anstieg in
Irland (+5,0%), Tschechien (+4,2%), Portugal (+3,6%) und Schweden (+
3,2%) aus (jeweils Jahresdurchschnitt). In fünf der 19 Länder
schrumpft die Bauwirtschaft 2026 dagegen noch, darunter in
Österreich.
Die Erholung erfasst auch große Märkte nur unvollständig:
Deutschland, Frankreich und Italien, drei der vier Länder mit dem
größten Bauvolumen im Netzwerk, bleiben 2029 unter ihrem
Ausgangsniveau von 2023.
Das Prognoserisiko wächst mit dem Zeithorizont, bereits die
aktuelle Schätzung für 2026 liegt deutlich unter jener vom Juni.
Verharrt die Inflation über dem Zielwert, wie WIFO-Ökonom Michael
Klien zu bedenken gibt, könnte sich auch die ab 2027 prognostizierte
Beschleunigung erneut hinauszögern. Investitions- und
Finanzierungsentscheidungen, die auf diesen Aufschwung setzen,
sollten daher auch für den Fall einer weiteren Verschiebung geprüft
werden.
Abbildung 2: Bauvolumen nach Ländern 2026 - auf der WIFO-Website
Übersicht 1: Entwicklung des Bauvolumens in den Euroconstruct-
Ländern - auf der WIFO-Website
Die 102. Euroconstruct-Konferenz findet derzeit im Haus der
Industrie in Wien statt und steht unter dem Motto "Understanding What
Moves the Market". Die vollständigen Vorausschätzungen bis 2029 für
alle 19 Länder enthalten die Konferenzberichte (
www.euroconstruct.org ).
Rückfragehinweis:
Rückfragen bitte an Dr. Michael Klien, Tel. (1) 798 26 01 - 293,
michael.klien@wifo.ac.at.
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