102. Euroconstruct-Konferenz in Wien: Europäische

Bauwirtschaft kommt nur langsam wieder in Schwung

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Wien (APA-ots) - In Österreich sinkt die reale Bauproduktion 2026 um

0,6%, bereits zum

fünften Mal in Folge. Die Juni-Prognose des Euroconstruct-Netzwerkes

hatte noch eine Stagnation erwartet. Ab 2027 zieht die Bautätigkeit

wieder an, bleibt aber - anders als im europäischen Mittel - hinter

der Gesamtwirtschaft zurück. 2026 bis 2029 durchschnittlich 0,7%

gegenüber 1,2% pro Jahr. Selbst 2029 unterschreitet das reale

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österreichische Bauvolumen den Stand von 2023 noch um 5,8%, der

größte Abstand unter den 19 Euroconstruct-Ländern.

Euroconstruct wurde Mitte der 1970er-Jahre gegründet und ist ein

Netzwerk von Forschungsinstituten aus 19 europäischen Ländern, das

zweimal jährlich Prognosen für die europäische Bauwirtschaft

erstellt. Das WIFO ist der österreichische Partner und richtet

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derzeit die 102. Euroconstruct-Konferenz in Wien aus.

Nach drei rückläufigen Jahren expandiert die europäische

Bauwirtschaft wieder, der Aufschwung fällt jedoch schwächer aus als

prognostiziert. Das Bauvolumen der 19 Euroconstruct-Länder nimmt 2026

real um 1,2% zu; im Juni hatten die Institute noch 2,0% erwartet. Ab

2027 gewinnt die Erholung an Dynamik, doch in Österreich, Frankreich,

Italien und Deutschland bleibt die Bauleistung selbst 2029 unter dem

Stand von 2023. Die zentralen Ergebnisse der neuen Prognosen werden

am 20. November 2026 auf der 102. Euroconstruct-Konferenz in Wien

vorgestellt. Gastgeber ist das WIFO als österreichischer Partner des

Netzwerkes.

"Die Erholung der europäischen Bauwirtschaft verläuft schwächer

als zuletzt erwartet, weil Zinsen und Baukosten gestiegen sind.

Bleibt die Inflation über dem Zielwert, könnte sich vor allem der

Aufschwung im Wohnbau erneut verzögern. Österreich kommt dabei

langsamer aus der Krise als seine Nachbarn: Die Erholung ab 2027

reicht nicht aus, um bis 2029 wieder das Niveau von 2023 zu

erreichen. Gerade dem Wohnbau fehlt hierzulande die Dynamik", so WIFO

-Ökonom Michael Klien.

Die Gesamtwirtschaft der Euroconstruct-Länder hat sich bereits

leicht erholt: Das reale BIP der 19 Länder wuchs 2024 und 2025

jeweils um 1,3% und nimmt 2026 um 1,4% zu. Das Bauwesen profitiert

davon aber noch kaum und wächst 2026 langsamer als die

Gesamtwirtschaft.

Ab 2027 kehrt sich dieses Verhältnis um. Die Bauproduktion legt

2027 um 1,8% zu und übertrifft die Dynamik des BIP bis 2029 in jedem

Jahr. Über den Zeitraum 2026 bis 2029 ergibt sich für den Bausektor

ein durchschnittlicher realer Zuwachs von 1,6% pro Jahr, für die

Wirtschaftsleistung von 1,3%. Die Gesamtwirtschaft entwickelt sich

dabei stetiger: Ihre Zuwachsrate bleibt nahezu konstant, während die

Bauwirtschaft von einer Schrumpfungs- in eine Aufholphase übergeht.

Abbildung 1: BIP und Bauvolumen in den 19 Euroconstruct-Ländern -

auf der WIFO-Website

Über alle 19 Länder betrachtet überschreitet das Bauvolumen 2027

wieder den Wert von 2023 und liegt 2029 um 4,1% darüber. Dieses

Gesamtergebnis verdeckt allerdings ausgeprägte regionale

Unterschiede. In den vier osteuropäischen Ländern expandiert die

Bautätigkeit von 2026 bis 2029 mit 3,0% pro Jahr etwa doppelt so

rasch wie in Westeuropa (1,5%). Am stärksten fällt der Anstieg in

Irland (+5,0%), Tschechien (+4,2%), Portugal (+3,6%) und Schweden (+

3,2%) aus (jeweils Jahresdurchschnitt). In fünf der 19 Länder

schrumpft die Bauwirtschaft 2026 dagegen noch, darunter in

Österreich.

Die Erholung erfasst auch große Märkte nur unvollständig:

Deutschland, Frankreich und Italien, drei der vier Länder mit dem

größten Bauvolumen im Netzwerk, bleiben 2029 unter ihrem

Ausgangsniveau von 2023.

Das Prognoserisiko wächst mit dem Zeithorizont, bereits die

aktuelle Schätzung für 2026 liegt deutlich unter jener vom Juni.

Verharrt die Inflation über dem Zielwert, wie WIFO-Ökonom Michael

Klien zu bedenken gibt, könnte sich auch die ab 2027 prognostizierte

Beschleunigung erneut hinauszögern. Investitions- und

Finanzierungsentscheidungen, die auf diesen Aufschwung setzen,

sollten daher auch für den Fall einer weiteren Verschiebung geprüft

werden.

Abbildung 2: Bauvolumen nach Ländern 2026 - auf der WIFO-Website

Übersicht 1: Entwicklung des Bauvolumens in den Euroconstruct-

Ländern - auf der WIFO-Website

Die 102. Euroconstruct-Konferenz findet derzeit im Haus der

Industrie in Wien statt und steht unter dem Motto "Understanding What

Moves the Market". Die vollständigen Vorausschätzungen bis 2029 für

alle 19 Länder enthalten die Konferenzberichte (

www.euroconstruct.org ).

Rückfragehinweis:

Rückfragen bitte an Dr. Michael Klien, Tel. (1) 798 26 01 - 293,

michael.klien@wifo.ac.at.

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