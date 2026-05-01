APA ots news: OMV bringt größten österreichischen Gasfund seit vier...
APA ots news: OMV bringt größten österreichischen Gasfund seit vier Jahrzehnten in Produktion
Wien (APA-ots) - - OMV startet drei Jahre nach der Entdeckung die
Produktion ihres
Gasvorkommens in Österreich
- Erschließung von rund 11 TWh Gas in der ersten Phase mit geplanten
Lieferungen für Winter 2026/27 und insgesamt bis zu 48 TWh förderbare
Ressourcen
- Gasproduktion Wittau von OMV stärkt die Versorgungssicherheit ihrer
Kunden durch heimische Ressourcen und verdoppelt bei vollem Ausbau
ihre Produktion in Österreich
- Bisherige Investitionen von EUR 150 Millionen
OMV gibt den Start der Gasförderung Wittau bekannt. In
Anwesenheit von Dr. Christian Stocker, Bundeskanzler der Republik
Österreich, Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für
Wirtschaft, Energie und Tourismus, sowie Mag. a Johanna Mikl-Leitner,
Landeshauptfrau von Niederösterreich, hat OMV die Produktion
feierlich gestartet. Der Gasfund, der vor drei Jahren verkündet
wurde, zählt zu den bedeutendsten der letzten Jahrzehnte in
Österreich.
Dr. Alfred Stern, OMV Vorstandsvorsitzender und CEO, sagt: "In
Wittau bringt OMV den größten Gasfund der letzten 40 Jahre in
Österreich erfolgreich in Produktion. In gewohnter Manier liefert OMV
auch bei diesem strategisch wichtigen Vorhaben verlässlich. Das
Projekt stärkt unsere Gas-Diversifizierungsstrategie, indem
heimisches Erdgas unser Portfolio gezielt ergänzt. Gleichzeitig ist
Gas für uns ein zentraler Energieträger der Transformation - es
sichert heute die Energieversorgung und ermöglicht gleichzeitig den
Übergang in ein sauberes und erneuerbares Energiesystem."
Dr. Christian Stocker, Bundeskanzler der Republik Österreich,
sagt: "Der heutige Produktionsstart in Wittau ist mehr als die
Erschließung eines neuen Gasfeldes. Es ist der größte Gasfund in
Österreich seit mehreren Jahrzehnten und ein Projekt von
strategischer Bedeutung für die Versorgungssicherheit unseres Landes.
Bei vollständigem Ausbau kann die OMV die Gasproduktion verdoppeln
und damit einen Beitrag dazu leisten, Österreich widerstandsfähiger,
unabhängiger und krisenfester zu machen. Gerade die aktuellen
geopolitischen Verwerfungen führen sehr deutlich vor Augen, wie
wichtig es ist, die eigenen Potenziale klug zu nutzen und in moderne
Infrastruktur am Standort zu investieren. Der Produktionsstandort
Wittau zeigt, dass Versorgungssicherheit dort entsteht, wo
langfristig gedacht und konsequent investiert wird."
In der ersten Phase des Projekts Wittau werden 11 Terawattstunden
(rund 1 Milliarde Normkubikmeter) erschlossen, dies entspricht einer
Wärmeversorgung von etwa 100.000 Haushalten über 10 Jahre. Nach der
Investitionsentscheidung Anfang 2025 startet die Förderung bereits im
zweiten Quartal 2026 und sichert damit planbare Lieferungen für den
Winter 2026/27.
OMV verfolgt seit langem aktiv und erfolgreich eine Gas-
Diversifizierungsstrategie. Das OMV Erdgas aus Wittau ergänzt die
eigenen Produktionen und stärkt damit das strategisch diversifizierte
Gasportfolio des Unternehmens.
Die Gesamtinvestition in heimische Ressourcen belaufen sich für
die erste Phase auf rund EUR 150 Millionen, davon etwa EUR 70
Millionen für Bohrungen und EUR 80 Millionen für Infrastruktur und
Anlagen. Die heimische Produktion schafft lokale Wertschöpfung,
sichert qualifizierte Arbeitsplätze und stärkt technologische
Kompetenz.
Das Projekt in Wittau wird bei vollem Ausbau die Gasproduktion
von OMV in Österreich verdoppeln. Mit potenziell 48 Terawattstunden (
rund 4,2 Milliarden Normkubikmetern) förderbaren Ressourcen wird die
Gasförderung in Österreich langfristig verlängert und gesichert. OMV
sieht für den weiteren Ausbau der Gasförderung in der Region ein
Investitionspotenzial von rund EUR 500 Millionen, dessen Realisierung
an zukünftige Entscheidungen und Marktbedingungen geknüpft ist.
Bildmaterial finden Sie hier.
Fotos von der Veranstaltung finden Sie ebenfalls unter diesem
Link ab heute ca. 14:00 Uhr.
Rückfragehinweis:
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Telefon: 01404400
E-Mail: media.relations@omv.com
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