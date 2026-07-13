13.07.26 10:14 Uhr

APA ots news: OMV erhält ein EUR 450 Millionen Darlehen von der Europäischen Investitionsbank für 140-MW-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff

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Wien (APA-ots) - - Die Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff mit

einem

Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 600 Millionen wird derzeit in

Niederösterreich errichtet

- Der erzeugte grüne Wasserstoff wird die Dekarbonisierung der OMV

Raffinerie Schwechat unterstützen und zu Europas Energiewende

beitragen

- Mit einer Leistung von 140 MW wird die Anlage eine der größten für

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grünen Wasserstoff in Europa und die größte Anlage dieser Art in

Österreich sein

Die Europäische Investitionsbank ("EIB") hat ein Darlehen in Höhe

von EUR 450 Millionen zur Unterstützung des Baus der OMV Anlage zur

Herstellung von grünem Wasserstoff gewährt, die maßgeblich zur

Dekarbonisierung der Raffinerie Schwechat in Niederösterreich

beitragen soll.

Die 140-MW-Anlage in Bruck an der Leitha, in die insgesamt EUR

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600 Millionen investiert werden, befindet sich bereits in Bau und

soll bis Ende 2027 den Betrieb aufnehmen. OMV wird dann mithilfe

erneuerbarer Energien bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff

jährlich herstellen.

Die neue Anlage wird die lokale Produktion von grünem Wasserstoff

ermöglichen und die Nachhaltigkeit von Kraftstoffen und chemischen

Produkten in der OMV Raffinerie Schwechat deutlich verbessern. OMV

geht davon aus, dass sich die CO-Emissionen dadurch um etwa 150.000

Tonnen* reduzieren werden - dies entspricht rund 10 Prozent der

derzeitigen direkten Emissionen der Raffinerie Schwechat.

"Die Darlehenszusage der Europäischen Investitionsbank ist ein

starkes Signal für das Vertrauen in die Transformationsstrategie von

OMV und unsere Fähigkeit, Großprojekte umzusetzen, die zur

Dekarbonisierung der Industrie beitragen", sagte Reinhard Florey,

stellvertretender Vorstandsvorsitzender und CFO von OMV. "Die

Produktion von grünem Wasserstoff in Österreich ermöglicht es uns,

den Einsatz nachhaltigerer Energie in unserer Produktion sowie für

unsere innovativen Produkte zu erhöhen. Der Bau einer der größten

Anlagen für grünen Wasserstoff in Europa ist ein wichtiger

Meilenstein bei der Dekarbonisierung unserer industriellen Prozesse.

Damit unterstreichen wir unser Bestreben, die Energiewende in

Österreich und über Europa hinaus aktiv mitzugestalten."

"Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein des Übergangs zu

einem wettbewerbsfähigen, klimaneutralen und sicheren Energiesystem

für Europa", erklärte EIB-Vizepräsident Karl Nehammer beim Besuch vor

Ort. "Durch die Förderung der Produktion von grünem Wasserstoff im

industriellen Maßstab steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit Europas,

stärken die Energiesicherheit für unser Land und unterstützen die

Dekarbonisierung der Raffinerien durch den Umstieg von Wasserstoff

aus fossilen Rohstoffen auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien.

Diese Investition legt zudem den Grundstein für die künftige

Produktion von nachhaltigen Flugkraftstoffen und unterstützt damit

die Klima- und Energiesicherheitsziele der EU."

Im Rahmen der OMV Strategie 2030 konzentriert sich das

Unternehmen darauf, das Marktwachstum bei erneuerbaren Kraftstoffen

und nachhaltigen chemischen Rohstoffen für sich zu nutzen, und strebt

bis 2030 eine Produktionskapazität von rund 900.000 Tonnen an. Zu den

wichtigsten bereits in Betrieb befindlichen Anlagen zählen eine Co-

Processing-Anlage und eine 10-MW-Anlage für grünen Wasserstoff in der

Raffinerie Schwechat. Zu den derzeit in Umsetzung befindlichen

Projekten gehören eine Anlage für nachhaltigen Flugkraftstoff (

Sustainable Aviation Fuel) und hydriertes Pflanzenöl (Hydrotreated

Vegetable Oil) in der Raffinerie Petrobrazi von OMV Petrom, weitere

grüne Wasserstoffprojekte mit einer Leistung von 20 MW bzw. 35 MW in

Rumänien (betrieben von OMV Petrom) sowie die in Bau befindliche 140-

MW-Anlage für grünen Wasserstoff in Österreich. Zusammen tragen diese

Investitionen zum Ziel von OMV bei, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu

erreichen.

Bilder finden Sie hier.

* Basierend auf OMV internen Berechnungen zur geplanten

jährlichen Wasserstoffproduktion

Über OMV

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein

nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem

integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und

Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen

zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von

EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen

Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge

International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (

OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere

Informationen auf www.omv.com.

Über die EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe ( EIB -Gruppe) ist der

Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten

multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27

Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden

Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870

wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen

Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und

technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung,

territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale

Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und

Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große

Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für

risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den

europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und

Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

Der Europäische Investitionsfonds ( EIF ) ist die auf Garantien

und Eigenkapitalbeteiligungen spezialisierte Tochtergesellschaft der

EIB-Gruppe und erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen sowie

Start-ups europaweit den Zugang zu Finanzierungen. Als Ankerinvestor

mobilisiert der EIF über sein breites Netz von Partnerbanken und

Investmentfonds privates Kapital und stärkt das Risikokapital-

Ökosystem, um innovative Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa

zu fördern.

2023 lancierte der EIF gemeinsam mit sechs Mitgliedstaaten (

Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien und Niederlande)

die European Tech Champions Initiative, einen Dachfonds zur Förderung

innovativer Start-ups. Mit dieser Initiative wurden bislang bereits

13 europäische Risikokapital-Megafonds und das Scale-up von 38

Unternehmen unterstützt, darunter elf Unicorns (mit einem Marktwert

von über 1 Milliarde Euro).

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und unser

B-Roll-Video finden Sie auf unserer Website.

Rückfragehinweis:

OMV International Media Relations

Telefon: 01404400

E-Mail: media.relations@omv.com

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