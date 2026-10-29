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APA ots news: OMV erzielt im dritten Quartal 2026 ein starkes CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 2,1 Mrd
Wien (APA-ots) - - Cashflow aus Betriebstätigkeit auf EUR 2.199 Mio
gestiegen;
Cashflow exkl. Net-Working-Capital-Positionen auf EUR 2.334 Mio
gestiegen
- Starke Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 17 %
- Ergebnis im Geschäftsbereich Energy durch positives Marktumfeld
begünstigt
- Ergebnis im Geschäftsbereich Fuels durch deutlich höhere
Raffineriemargen, hohe Auslastungsgrade und vorteilhaften Produktmix
positiv beeinflusst; teilweise ausgleichender Effekt durch geringeren
Beitrag des Retail-Geschäfts
- Ergebnis im Geschäftsbereich Chemicals durch sinkende Marktpreise
im Vergleich zu einem günstigen Marktumfeld im zweiten Quartal
beeinflusst; Integrationsprozess der Borouge International schreitet
weiter voran
OMV hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt
gegeben. 1 Das Unternehmen erzielte ein CCS Operatives Ergebnis vor
Sondereffekten von EUR 2.117 Millionen und einen den Aktionären des
Mutterunternehmens zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor
Sondereffekten von EUR 1.153 Millionen. Die Umsatzerlöse aus
fortgeführten Geschäften beliefen sich auf EUR 8.959 Millionen. Der
Cashflow aus der Betriebstätigkeit lag bei EUR 2.199 Millionen. Der
Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-
Positionen lag bei EUR 2.334 Millionen, was einem Zuwachs von 57
Prozent gegenüber Q3/25 entspricht.
Im Geschäftsbereich Energy stieg das Operative Ergebnis vor
Sondereffekten auf EUR 936 Millionen. Das CCS Operative Ergebnis vor
Sondereffekten des Geschäftsbereichs Fuels stieg auf EUR 1.124
Millionen. Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten des
Geschäftsbereichs Chemicals ging auf EUR 63 Millionen zurück. Das CCS
Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten betrug EUR 3,54. Mit einer
Nettoverschuldung von EUR 4.403 Millionen und einem Leverage-Grad von
17 Prozent per Ende des dritten Quartals 2026 ist die Bilanz von OMV
weiterhin solide.
Emma Delaney, Vorstandsvorsitzende und CEO: "Im dritten Quartal
erzielte OMV ein CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR
2,1 Milliarden. Die Geschäftsbereiche Fuels und Energy waren dabei
die wichtigsten Ertragstreiber, während der Beitrag des
Geschäftsbereichs Chemicals geringer ausfiel. Dies spiegelt auch den
geänderten Umfang der Konsolidierung wider. Angesichts der
anhaltenden geopolitischen Herausforderungen richteten wir unseren
Fokus weiterhin auf einen sicheren und zuverlässigen operativen
Betrieb sowie eine disziplinierte Umsetzung unserer Projekte."
Energy
Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten im Geschäftsbereich
Energy stieg im dritten Quartal 2026 um 51 Prozent auf EUR 936
Millionen (Q3/25: EUR 622 Millionen). Der Anstieg war hauptsächlich
auf positive Markteffekte in Höhe von EUR 515 Millionen
zurückzuführen, in denen sich deutlich höhere realisierte Gas- und
Ölpreise widerspiegelten. Dies glich die geringeren Verkaufsmengen
aufgrund von verzögerten Liftings im Nahen Osten infolge logistischer
Engpässe mehr als aus.
Die Produktion von Kohlenwasserstoffen belief sich auf 294 kboe/d
(Q3/25: 304 kboe/d). Dies bedeutet eine resiliente operative Leistung
trotz des natürlichen Förderrückgangs in Rumänien, Neuseeland und
Norwegen. Die Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen reduzierte
sich auf 225 kboe/d (Q3/25: 306 kboe/d). Ausschlaggebend für den
Rückgang war das Ausbleiben von Liftings aus dem Nahen Osten aufgrund
des Konflikts in der Region. Darüber hinaus fielen die Verkaufsmengen
aus Norwegen geringer aus, was in erster Linie auf den Lifting-
Zeitplan zurückzuführen war, und in Rumänien gingen die
Verkaufsmengen im Einklang mit der Produktion zurück.
Fuels
Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten im Geschäftsbereich
Fuels stieg im dritten Quartal 2026 erheblich auf EUR 1.124 Millionen
(Q3/25: EUR 413 Millionen). Dies war vor allem auf deutlich höhere
Raffinerie-Referenzmargen in Europa und im Nahen Osten sowie auf hohe
Raffinerie-Auslastungsgrade in Verbindung mit einem verbesserten
Produktmix zurückzuführen. Das höhere Ergebnis im Raffineriegeschäft
glich den geringeren Beitrag des Retail-Geschäfts mehr als aus. Das
Retail-Geschäft hatte mit schwächeren Margen im Kraftstoffbereich zu
kämpfen, nachdem die internationalen Notierungen für Erdölprodukte
infolge des Iran-Konflikts stark angestiegen waren. Dies konnte durch
höhere Verkaufsmengen nur teilweise kompensiert werden. Das Ergebnis
des Commercial-Geschäfts blieb auf einem vergleichbaren Niveau.
Die OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa hat sich mit USD 37,5/bbl
(Q3/25: USD 11,5/bbl) mehr als verdreifacht. Dies war in erster Linie
auf höhere Crackspreads für Mitteldestillate und Benzin
zurückzuführen, bedingt durch das knappe Angebot an
Raffinerieprodukten aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten
und der teilweisen Sperrung der Straße von Hormus. Erneute Angriffe
auf die russische Raffinerieinfrastruktur verschärften die globale
Versorgungslage weiter.
ADNOC Refining & Trading trug EUR 158 Millionen bei, ein Anstieg
gegenüber EUR 52 Millionen im Vorjahresquartal. Das Ergebnis
profitierte vom hohen Auslastungsgrad bei ADNOC Refining in einem von
außergewöhnlich starken Raffineriemargen gekennzeichneten Umfeld.
Chemicals
Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten im Geschäftsbereich
Chemicals belief sich im dritten Quartal 2026 auf EUR 63 Millionen
gegenüber EUR 222 Millionen im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis des OMV Basischemikaliengeschäfts stieg im Vergleich
zu Q3/25 erheblich, hauptsächlich aufgrund deutlich stärkerer Olefin-
Referenzmargen. Mit 82 Prozent stieg der Auslastungsgrad der von OMV
betriebenen Steamcracker um 3 Prozentpunkte (Q3/25: 79 %).
Der Beitrag von Borouge International, ausgewiesen als der OMV
Anteil am Periodenüberschuss vor Sondereffekten des nach der Equity-
Methode bilanzierten Unternehmens, belief sich in Q3/26 auf EUR 16
Millionen. Dies spiegelt einen starken Rückgang der Referenzpreise
wider, der durch einen nicht minder starken Rückgang bei den
Inputpreisen, insbesondere in Europa und den USA, weiter verschärft
wurde. Während die Benchmarkpreise in Q2/26 aufgrund des Konflikts im
Nahen Osten globale Angebotsengpässe widerspiegelten, kam es in Q3/26
zu breiten Preiskorrekturen an den weltweiten Olefin- und
Polyolefinmärkten.
Kennzahlen drittes Quartal 2026 vs. drittes Quartal 2025
Konzern
- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäften in Höhe von EUR 8.959
Mio, Anstieg um 43 %
- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 2.117 Mio,
Anstieg um 68 %
- Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS
Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 1.153 Mio, Anstieg um
94 %
- CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 3,54, Anstieg um
95 %
- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-
Positionen von EUR 2.334 Mio, Anstieg um 57 %
- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 2.199 Mio, Anstieg um
101 %
Energy
-
Durchschnittlich realisierter Ölpreis von USD 94/bbl, Anstieg um
41 %
-
Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 49,24/MWh,
Anstieg um 80 %
-
Kohlenwasserstoffproduktion von 294 kboe/d, Rückgang um 3 %
-
Produktionskosten von USD 10,53/boe, Rückgang um 4 %
-
Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 936 Mio, Anstieg
um 51 %
Fuels
- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa von USD 37,50/bbl, Anstieg um
225 %
- OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa von 92 %, Anstieg um 1
Prozentpunkt
- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 4,57 Mio t,
Anstieg um 4 %
-
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1.124 Mio,
Anstieg um 172 %
Chemicals
-
Ethylen-Referenzmarge Europa von EUR 675/t, Anstieg um 18 %
-
Propylen-Referenzmarge Europa von EUR 604/t, Anstieg um 35 %
-
OMV Steamcracker-Auslastungsgrad bei 82 %, Anstieg um 3
Prozentpunkte
-
Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 63 Mio, Rückgang
um 72 %
Ausblick 2026
- Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei
rund EUR 3,5 Mrd (vorherige Prognose: rund EUR 3,4 Mrd)
- Durchschnittlicher Brent-Preis von über USD 95/bbl erwartet (
vorherige Prognose: zwischen USD 85/bbl und USD 95/bbl)
- OMV erwartet eine Kohlenwasserstoffproduktion von rund 290 kboe/d (
vorherige Prognose: zwischen 280 kboe/d und 290 kboe/d; 2025: 305
kboe/d), vorbehaltlich der geopolitischen Entwicklungen
- Durchschnittlich realisierter Gaspreis bei rund EUR 45/MWh
erwartet, wobei die THE-Preisprognose höher als EUR 55/MWh ist (
vorherige Prognose: von OMV durchschnittlich realisierter Gaspreis
bei rund EUR 40/MWh, THE-Preis bei rund EUR 50/MWh)
- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa voraussichtlich bei rund USD
25/bbl (vorherige Prognose: rund USD 20/bbl)
- Auslastungsgrad der Raffinerien in Europa prognostiziert bei über
90 %
Den OMV Konzernbericht Q3 2026 finden Sie hier.
1) Die genannten Werte beziehen sich auf das dritte Quartal 2026;
als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet,
die Werte des dritten Quartals des Vorjahres.
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