29.10.26 07:09 Uhr

APA ots news: OMV erzielt im dritten Quartal 2026 ein starkes CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 2,1 Mrd

Werbung

Wien (APA-ots) - - Cashflow aus Betriebstätigkeit auf EUR 2.199 Mio

gestiegen;

Cashflow exkl. Net-Working-Capital-Positionen auf EUR 2.334 Mio

gestiegen

- Starke Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 17 %

- Ergebnis im Geschäftsbereich Energy durch positives Marktumfeld

begünstigt

- Ergebnis im Geschäftsbereich Fuels durch deutlich höhere

Raffineriemargen, hohe Auslastungsgrade und vorteilhaften Produktmix

Werbung

positiv beeinflusst; teilweise ausgleichender Effekt durch geringeren

Beitrag des Retail-Geschäfts

- Ergebnis im Geschäftsbereich Chemicals durch sinkende Marktpreise

im Vergleich zu einem günstigen Marktumfeld im zweiten Quartal

beeinflusst; Integrationsprozess der Borouge International schreitet

weiter voran

OMV hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt

Werbung

gegeben. 1 Das Unternehmen erzielte ein CCS Operatives Ergebnis vor

Sondereffekten von EUR 2.117 Millionen und einen den Aktionären des

Mutterunternehmens zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor

Sondereffekten von EUR 1.153 Millionen. Die Umsatzerlöse aus

fortgeführten Geschäften beliefen sich auf EUR 8.959 Millionen. Der

Cashflow aus der Betriebstätigkeit lag bei EUR 2.199 Millionen. Der

Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-

Positionen lag bei EUR 2.334 Millionen, was einem Zuwachs von 57

Prozent gegenüber Q3/25 entspricht.

Im Geschäftsbereich Energy stieg das Operative Ergebnis vor

Sondereffekten auf EUR 936 Millionen. Das CCS Operative Ergebnis vor

Sondereffekten des Geschäftsbereichs Fuels stieg auf EUR 1.124

Millionen. Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten des

Geschäftsbereichs Chemicals ging auf EUR 63 Millionen zurück. Das CCS

Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten betrug EUR 3,54. Mit einer

Nettoverschuldung von EUR 4.403 Millionen und einem Leverage-Grad von

17 Prozent per Ende des dritten Quartals 2026 ist die Bilanz von OMV

weiterhin solide.

Emma Delaney, Vorstandsvorsitzende und CEO: "Im dritten Quartal

erzielte OMV ein CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR

2,1 Milliarden. Die Geschäftsbereiche Fuels und Energy waren dabei

die wichtigsten Ertragstreiber, während der Beitrag des

Geschäftsbereichs Chemicals geringer ausfiel. Dies spiegelt auch den

geänderten Umfang der Konsolidierung wider. Angesichts der

anhaltenden geopolitischen Herausforderungen richteten wir unseren

Fokus weiterhin auf einen sicheren und zuverlässigen operativen

Betrieb sowie eine disziplinierte Umsetzung unserer Projekte."

Energy

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten im Geschäftsbereich

Energy stieg im dritten Quartal 2026 um 51 Prozent auf EUR 936

Millionen (Q3/25: EUR 622 Millionen). Der Anstieg war hauptsächlich

auf positive Markteffekte in Höhe von EUR 515 Millionen

zurückzuführen, in denen sich deutlich höhere realisierte Gas- und

Ölpreise widerspiegelten. Dies glich die geringeren Verkaufsmengen

aufgrund von verzögerten Liftings im Nahen Osten infolge logistischer

Engpässe mehr als aus.

Die Produktion von Kohlenwasserstoffen belief sich auf 294 kboe/d

(Q3/25: 304 kboe/d). Dies bedeutet eine resiliente operative Leistung

trotz des natürlichen Förderrückgangs in Rumänien, Neuseeland und

Norwegen. Die Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen reduzierte

sich auf 225 kboe/d (Q3/25: 306 kboe/d). Ausschlaggebend für den

Rückgang war das Ausbleiben von Liftings aus dem Nahen Osten aufgrund

des Konflikts in der Region. Darüber hinaus fielen die Verkaufsmengen

aus Norwegen geringer aus, was in erster Linie auf den Lifting-

Zeitplan zurückzuführen war, und in Rumänien gingen die

Verkaufsmengen im Einklang mit der Produktion zurück.

Fuels

Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten im Geschäftsbereich

Fuels stieg im dritten Quartal 2026 erheblich auf EUR 1.124 Millionen

(Q3/25: EUR 413 Millionen). Dies war vor allem auf deutlich höhere

Raffinerie-Referenzmargen in Europa und im Nahen Osten sowie auf hohe

Raffinerie-Auslastungsgrade in Verbindung mit einem verbesserten

Produktmix zurückzuführen. Das höhere Ergebnis im Raffineriegeschäft

glich den geringeren Beitrag des Retail-Geschäfts mehr als aus. Das

Retail-Geschäft hatte mit schwächeren Margen im Kraftstoffbereich zu

kämpfen, nachdem die internationalen Notierungen für Erdölprodukte

infolge des Iran-Konflikts stark angestiegen waren. Dies konnte durch

höhere Verkaufsmengen nur teilweise kompensiert werden. Das Ergebnis

des Commercial-Geschäfts blieb auf einem vergleichbaren Niveau.

Die OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa hat sich mit USD 37,5/bbl

(Q3/25: USD 11,5/bbl) mehr als verdreifacht. Dies war in erster Linie

auf höhere Crackspreads für Mitteldestillate und Benzin

zurückzuführen, bedingt durch das knappe Angebot an

Raffinerieprodukten aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten

und der teilweisen Sperrung der Straße von Hormus. Erneute Angriffe

auf die russische Raffinerieinfrastruktur verschärften die globale

Versorgungslage weiter.

ADNOC Refining & Trading trug EUR 158 Millionen bei, ein Anstieg

gegenüber EUR 52 Millionen im Vorjahresquartal. Das Ergebnis

profitierte vom hohen Auslastungsgrad bei ADNOC Refining in einem von

außergewöhnlich starken Raffineriemargen gekennzeichneten Umfeld.

Chemicals

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten im Geschäftsbereich

Chemicals belief sich im dritten Quartal 2026 auf EUR 63 Millionen

gegenüber EUR 222 Millionen im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis des OMV Basischemikaliengeschäfts stieg im Vergleich

zu Q3/25 erheblich, hauptsächlich aufgrund deutlich stärkerer Olefin-

Referenzmargen. Mit 82 Prozent stieg der Auslastungsgrad der von OMV

betriebenen Steamcracker um 3 Prozentpunkte (Q3/25: 79 %).

Der Beitrag von Borouge International, ausgewiesen als der OMV

Anteil am Periodenüberschuss vor Sondereffekten des nach der Equity-

Methode bilanzierten Unternehmens, belief sich in Q3/26 auf EUR 16

Millionen. Dies spiegelt einen starken Rückgang der Referenzpreise

wider, der durch einen nicht minder starken Rückgang bei den

Inputpreisen, insbesondere in Europa und den USA, weiter verschärft

wurde. Während die Benchmarkpreise in Q2/26 aufgrund des Konflikts im

Nahen Osten globale Angebotsengpässe widerspiegelten, kam es in Q3/26

zu breiten Preiskorrekturen an den weltweiten Olefin- und

Polyolefinmärkten.

Kennzahlen drittes Quartal 2026 vs. drittes Quartal 2025

Konzern

- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäften in Höhe von EUR 8.959

Mio, Anstieg um 43 %

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 2.117 Mio,

Anstieg um 68 %

- Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS

Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 1.153 Mio, Anstieg um

94 %

- CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 3,54, Anstieg um

95 %

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-

Positionen von EUR 2.334 Mio, Anstieg um 57 %

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 2.199 Mio, Anstieg um

101 %

Energy

-

Durchschnittlich realisierter Ölpreis von USD 94/bbl, Anstieg um

41 %

-

Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 49,24/MWh,

Anstieg um 80 %

-

Kohlenwasserstoffproduktion von 294 kboe/d, Rückgang um 3 %

-

Produktionskosten von USD 10,53/boe, Rückgang um 4 %

-

Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 936 Mio, Anstieg

um 51 %

Fuels

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa von USD 37,50/bbl, Anstieg um

225 %

- OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa von 92 %, Anstieg um 1

Prozentpunkt

- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 4,57 Mio t,

Anstieg um 4 %

-

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1.124 Mio,

Anstieg um 172 %

Chemicals

-

Ethylen-Referenzmarge Europa von EUR 675/t, Anstieg um 18 %

-

Propylen-Referenzmarge Europa von EUR 604/t, Anstieg um 35 %

-

OMV Steamcracker-Auslastungsgrad bei 82 %, Anstieg um 3

Prozentpunkte

-

Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 63 Mio, Rückgang

um 72 %

Ausblick 2026

- Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei

rund EUR 3,5 Mrd (vorherige Prognose: rund EUR 3,4 Mrd)

- Durchschnittlicher Brent-Preis von über USD 95/bbl erwartet (

vorherige Prognose: zwischen USD 85/bbl und USD 95/bbl)

- OMV erwartet eine Kohlenwasserstoffproduktion von rund 290 kboe/d (

vorherige Prognose: zwischen 280 kboe/d und 290 kboe/d; 2025: 305

kboe/d), vorbehaltlich der geopolitischen Entwicklungen

- Durchschnittlich realisierter Gaspreis bei rund EUR 45/MWh

erwartet, wobei die THE-Preisprognose höher als EUR 55/MWh ist (

vorherige Prognose: von OMV durchschnittlich realisierter Gaspreis

bei rund EUR 40/MWh, THE-Preis bei rund EUR 50/MWh)

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa voraussichtlich bei rund USD

25/bbl (vorherige Prognose: rund USD 20/bbl)

- Auslastungsgrad der Raffinerien in Europa prognostiziert bei über

90 %

Den OMV Konzernbericht Q3 2026 finden Sie hier.

1) Die genannten Werte beziehen sich auf das dritte Quartal 2026;

als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet,

die Werte des dritten Quartals des Vorjahres.

Rückfragehinweis:

OMV International Media Relations

Telefon: 01404400

E-Mail: media.relations@omv.com

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0005 2026-10-29/07:04