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APA ots news: OMV erzielt im zweiten Quartal 2026 ein starkes CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,7 Mrd
Wien (APA-ots) - - Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 1.315 Mio;
Cashflow
exkl. Net-Working-Capital-Positionen von EUR 1.158 Mio
- Starke Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 19 %
- Ergebnis im Geschäftsbereich Energy beeinflusst durch deutlich
höheren Beitrag im Bereich Exploration & Production
- Ergebnis im Geschäftsbereich Fuels einerseits positiv beeinflusst
durch höhere Auslastung der Raffinerien, andererseits beeinträchtigt
durch temporäre regulatorische Maßnahmen
- Chemicals mit deutlichem Zuwachs im Ergebnis, insbesondere aufgrund
erheblicher Preisanstiege bei Olefinen und Polyolefinen, sowie einem
starken Beitrag von Borouge International
- Operative Stärke kompensiert die Auswirkungen geopolitischer
Spannungen im Nahen Osten
OMV hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt
gegeben.[1] Das Unternehmen erzielte ein CCS Operatives Ergebnis vor
Sondereffekten von EUR 1.706 Millionen und einen den Aktionären des
Mutterunternehmens zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor
Sondereffekten von EUR 929 Millionen. Die Umsatzerlöse aus
fortgeführten Geschäften beliefen sich auf EUR 8.059 Millionen. Der
Cashflow aus der Betriebstätigkeit lag bei EUR 1.315 Millionen. Der
Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-
Positionen lag bei EUR 1.158 Millionen, was einem Zuwachs von 39
Prozent entspricht.
Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten des Geschäftsbereichs
Energy stieg auf EUR 885 Millionen. Das CCS Operative Ergebnis vor
Sondereffekten des Geschäftsbereiches Fuels stieg auf EUR 446
Millionen. Auch im Bereich Chemicals stieg das Operative Ergebnis vor
Sondereffekten deutlich auf EUR 429 Millionen. Das CCS Ergebnis je
Aktie vor Sondereffekten betrug EUR 3,85. Mit einer Nettoverschuldung
von EUR 4.992 Millionen und einem niedrigen Leverage-Grad von 19
Prozent per Ende des zweiten Quartals 2026 ist die Bilanz von OMV
weiterhin solide.
Alfred Stern, OMV Vorstandsvorsitzender und CEO: "OMV hat trotz
eines stark volatilen Marktumfelds und trotz regulatorischer
Markteingriffe im zweiten Quartal 2026 ein starkes Ergebnis
geliefert. Alle Geschäftsbereiche trugen positiv zu unserem Ergebnis
bei und stellten erneut die Resilienz unseres integrierten Portfolios
eindrucksvoll unter Beweis. Die Versorgungssicherheit unserer
Kundinnen und Kunden konnte trotz Marktverwerfungen jederzeit
sichergestellt werden. Wichtige Meilensteine in diesem zweiten
Quartal waren der Produktionsbeginn unseres Gasvorkommens in Wittau,
dem größten Gasfund in Österreich seit Jahrzehnten, die
Dachgleichenfeier unseres hochmodernen Innovations- und
Einwicklungszentrums in Schwechat sowie weitere konkrete
Projektfortschritte bei Neptun Deep, einem Offshore-
Erdgasentwicklungsprojekt unseres Tochterunternehmens OMV Petrom.
Damit befindet sich OMV mit sichtbaren Meilensteinen erfolgreich auf
Transformationskurs. Ich übergebe mit vollem Stolz den Staffelstab an
meine Nachfolgerin Emma Delaney und wünsche ihr alles erdenklich
Gute."
Dividende 2025
Am 27. Mai 2026 hat die Hauptversammlung die Zahlung einer
Gesamtdividende von EUR 4,40 pro Aktie für 2025 genehmigt, davon EUR
3,15 je Aktie als reguläre Dividende und EUR 1,25 je Aktie als
zusätzliche Dividende. Dies führte zu einer Dividendenzahlung von
insgesamt EUR 1.435 Millionen an die Aktionärinnen und Aktionäre der
OMV Aktiengesellschaft.
Energy
Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg deutlich um 50
Prozent auf EUR 885 Millionen, und wurde maßgeblich von einem
signifikant verbesserten Ergebnis im Bereich Exploration & Production
getragen. Ausschlaggebend waren vor allem positive Markteffekte, die
den infolge des Nahostkonflikts verursachten Rückgang der
Verkaufsmengen mehr als kompensierten.
Die Kohlenwasserstoffproduktion ging um 4 Prozent auf 291 kboe/d
zurück, was vorwiegend auf die durch den Konflikt im Nahen Osten
bedingte geringere Produktion zurückzuführen war. Deutlich höhere
Fördermengen in Libyen ermöglichten es, dem natürlichen
Förderrückgang in Ländern wie Norwegen und Neuseeland
entgegenzuwirken. Das Ergebnis von Gas Marketing & Power stieg auf
EUR 6 Millionen (Q2/25: EUR -5 Millionen). Dies ist vor allem auf
einen verbesserten Beitrag von Gas Marketing West zurückzuführen.
Fuels
Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg im zweiten
Quartal 2026 deutlich auf EUR 446 Millionen (Q2/25: EUR 242 Millionen
). Maßgeblich dazu beigetragen haben signifikant höhere Raffinerie-
Referenzmargen, ein verbesserter Produktionsmix, eine höhere
Auslastung der Raffinerien sowie ein verbessertes Trading-Ergebnis.
Dies wurde teilweise durch die Auswirkungen erhöhter Rohöl-Aufschläge
und temporärer regulatorischer Maßnahmen, insbesondere in Rumänien
und Österreich, gedämpft.
Die OMV Raffinerie-Referenzmarge für Europa hat sich auf USD
20,3/bbl mehr als verdoppelt (Q2/25: USD 8,1/bbl). Ausschlaggebend
waren hierfür insbesondere höhere Crackspreads für Mitteldestillate
infolge einer angespannten Versorgungslage bei Raffinerieprodukten.
Im zweiten Quartal 2026 stieg der Auslastungsgrad der europäischen
Raffinerien auf 90 Prozent (Q2/25: 83 Prozent), nachdem das
Vergleichsquartal durch geplante Wartungsstillstände in Burghausen
und Petrobrazi beeinträchtigt gewesen war.
Die Kraftstoff- und sonstigen Verkaufsmengen in Europa gingen
leicht um 1 Prozent auf 4,14 Millionen Tonnen zurück (Q2/25: 4,20
Millionen Tonnen). Die gestiegenen Kraftstoffverkaufsmengen im Retail
-Geschäft unterstreichen die solide Nachfrage in den OMV Kernmärkten.
Der Beitrag des Retail-Geschäfts verringerte sich im Vergleich zu
Q2/25, was vor allem auf niedrigere Kraftstoffmargen infolge
regulatorischer Preismaßnahmen in mehreren Ländern zurückzuführen
war.
Der Beitrag von ADNOC Refining & ADNOC Global Trading,
ausgewiesen als der OMV Anteil am CCS Periodenüberschuss vor
Sondereffekten der At-Equity konsolidierten Unternehmen, reduzierte
sich leicht aufgrund der Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten
auf minus EUR 5 Millionen (Q2/25: EUR 0 Millionen).
Chemicals
Am 30. März 2026 schlossen OMV und XRG, die internationale
Investmentgesellschaft von ADNOC, die Borouge International
Transaktion erfolgreich ab. Diese umfasst den Zusammenschluss von
Borouge und Borealis sowie die nachfolgende Akquisition von NOVA
Chemicals. Borouge International wird nun als gleichberechtigte
Partnerschaft zwischen OMV und XRG gemeinsam kontrolliert, wobei
beide Unternehmen jeweils einen Anteil von 50 Prozent halten.
Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten hat sich im zweiten
Quartal 2026 mit EUR 429 Millionen gegenüber EUR 200 Millionen im
Vorjahresquartal mehr als verdoppelt. Maßgeblich für diese positive
Entwicklung waren deutliche Preissteigerungen bei Olefinen und
Polyolefinen sowie der starke Beitrag von Borouge International nach
dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Borouge International
wird im zweiten Quartal 2026 erstmals im OMV Ergebnis als Anteil am
bereinigten Periodenüberschuss des nach der At-Equity-Methode
bilanzierten Unternehmens erfasst.
Das Ergebnis des OMV Basischemikaliengeschäfts verzeichnete im
zweiten Quartal 2026 einen deutlichen Anstieg. Wesentliche Impulse
kamen dabei von den signifikant gestiegenen Olefin-Referenzmargen
sowie der verbesserten Auslastung der Steamcracker. Das erhöhte
Preisniveau führte zu höheren absoluten Abschlägen, die den
Gesamtanstieg teilweise ausglichen.
Der Auslastungsgrad der von OMV betriebenen Steamcracker stieg im
zweiten Quartal 2026 auf 77 Prozent und lag damit um 11 Prozentpunkte
über dem Vorjahreswert (Q2/25: 65 Prozent). Wesentlicher Treiber
dieser positiven Entwicklung war die deutlich höhere Auslastung des
Steamcrackers in Burghausen. Im Vergleichsquartal des Vorjahres
hatten der Stillstand der Rohöldestillationsanlage in der Raffinerie
Burghausen sowie Wartungsarbeiten bei Kunden die Auslastung
beeinträchtigt. Der niedrigere Auslastungsgrad des Steamcrackers in
Schwechat wirkte dem Anstieg teilweise entgegen.
Kennzahlen zweites Quartal 2025 vs. zweites Quartal 2026
Konzern
- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäften in Höhe von EUR 8.059
Mio, Anstieg um 39 %
- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1.706 Mio,
Anstieg um 65 %
- Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS
Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 929 Mio, Anstieg um 141
%
- CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 2,85, Anstieg um
142 %
- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-
Positionen von EUR 1,158 Mio, Anstieg um 39 %
- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 1.315 Mio, Anstieg um 21
%
Energy
- Durchschnittlicher Brent-Preis von USD 103,85/bbl, Anstieg um 53 %
- Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 37,83/MWh,
Anstieg um 30 %
- Kohlenwasserstoffproduktion von 291 kboe/d, Rückgang um 4 %
- Produktionskosten von USD 11,21/boe, Anstieg um 3 %
- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 885 Mio, Anstieg um
50 %
Fuels
- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa von USD 20,33/bbl, Anstieg um
152 %
- OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa von 90 %, Anstieg um 7
Prozentpunkte
- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 4,14 Mio t,
Rückgang um 1 %
- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 446 Mio, Anstieg
um 85 %
Chemicals
- Ethylen-Referenzmarge Europa von EUR 813/t, Anstieg um 38 %
- Propylen-Referenzmarge Europa von EUR 704/t, Anstieg um 51 %
- OMV Steamcracker-Auslastungsgrad von 77 %, Anstieg um 11
Prozentpunkte
- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 429 Mio, Anstieg um
115 %
Ausblick 2026
- Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei
rund EUR 3,4 Mrd
- Durchschnittlicher Brent-Preis zwischen USD 85/bbl und USD 95/bbl
erwartet
- Erwartete Kohlenwasserstoffproduktion von OMV zwischen 280 kboe/d
und 290 kboe/d vorbehaltlich des Zeitpunkts und des Umfangs der
Aufhebung der Beschränkungen für die Schifffahrt durch die Straße von
Hormus
- Durchschnittlich realisierter Gaspreis bei rund EUR 40/MWh
erwartet, wobei die THE-Preisprognose bei rund EUR 50/MWh liegt
- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa voraussichtlich bei rund USD
20/bbl
- Auslastungsgrad der Raffinerien in Europa prognostiziert bei über
90 %
[1] Die genannten Werte beziehen sich auf das zweite Quartal
2026; als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend
gekennzeichnet, die Werte des zweiten Quartals des Vorjahres.
Den OMV Konzernbericht Q2 2026 finden Sie hier.
Aktuelles Bild- und Medienmaterial finden Sie im OMV Brand Portal
OMV Press Library.
Über OMV
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen
Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge
International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere
Informationen auf https://www.omv.com/de
Rückfragehinweis:
OMV Aktiengesellschaft
Dominic Köfner
Telefon: +43 (1) 40 440-0
E-Mail: media.relations@omv.com
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