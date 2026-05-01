APA ots news: OMV investiert EUR 65 Millionen in neues Innovationszentrum in Österreich

Wien (APA-ots) - - Investition in eine hochmoderne Innovations- und

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Entwicklungsinfrastruktur am OMV Standort in Schwechat

- Dachgleiche erreicht - Baufortschritt planmäßig bei rund 55 % mit

Inbetriebnahme in 2027

- Fokus auf Skalierbarkeit von Innovationen vom Labor über Technikum

und Pilotanlagen bis zur vollen Integration in OMV Produktionsanlagen

Mit der Realisierung des OMV Innovation Hub Schwechat ("Hub") setzt

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OMV einen zentralen Meilenstein für die Umsetzung ihrer

Innovationsstrategie. Der Baufortschritt liegt bei rund 55 Prozent -

das Projekt verläuft planmäßig, die Fertigstellung und Inbetriebnahme

ist in der ersten Hälfte von 2027 vorgesehen. Das neue Gebäude wird

die entscheidende Infrastruktur bereitstellen, um technologische

Entwicklungen effizient zu ermöglichen, zu beschleunigen und vom

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Labormaßstab bis in industrielle Anwendungen zu überführen - ein

wesentlicher Beitrag zur OMV Strategie 2030 und zur Transformation in

Richtung Klimaneutralität. An diesem Standort werden essenzielle

Grundlagen des täglichen Lebens neu erfunden und die Zukunft

modernster Energieträger geprägt.

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV : "Der Hub

ist die Grundlage für erfolgreiche Innovation. Mit dieser

Infrastruktur schaffen wir die Möglichkeit, Technologien entlang

unserer Wertschöpfungskette konsequent vom Labor über Pilotanlagen

bis in den industriellen Maßstab zu entwickeln und direkt in die OMV

Produktionsanlagen zu integrieren. Wir ebnen den Weg für die

Technologie von morgen und bekennen uns klar zum Innovationsstandort

Österreich. Wir senden ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir unsere

Transformation strukturiert, fokussiert und mit einem strategischen

Weitblick vorantreiben."

Mit einem Gesamtbudget von EUR 65 Millionen und einer

Gesamtfläche von rund 8.120 Quadratmetern entsteht ein hochmoderner

Campus mit 50 Arbeitsplätzen, Laboren, einem Technikum mit Platz für

bis zu 15 Testanlagen, Pilotflächen mit erhöhtem Sicherheitsstandard

sowie Büro-, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen. Im Zentrum des

Hubs steht die unternehmenseigene Expertise in Zusammenarbeit mit

unseren Kund:innen und Kooperationspartner:innen.

Bereichsübergreifende Teams werden Seite an Seite arbeiten, um Ideen,

die auf unsere Strategie 2030 und darüber hinaus ausgerichtet sind,

in kommerziell erfolgreiche neue Technologien und Produkte

umzusetzen.

Der neue hochmoderne Hub in Schwechat ist der Technologie-

Beschleuniger für das Innovationsprogramm von OMV. Es schafft den

Rahmen, um innovationsrelevante Kompetenzen, Technologien und

Partnerschaften konzernweit zu bündeln und gezielt voranzutreiben.

Der Hub in Schwechat ist dabei ein zentraler Baustein zur Umsetzung

dieses Ansatzes. Es sollen neue Geschäftsmodelle - etwa in den

Bereichen Biotechnologie, grüner Wasserstoff, CO-Nutzung oder

Wachstum mit eigenen Technologien ermöglicht sowie neue Technologien

vorangetrieben werden, die eine nachhaltige und zugleich profitable

Zukunft im Einklang mit den CO-Reduktionszielen von OMV ermöglichen.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über OMV

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges

Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten

Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien. OMV

strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24

Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte Mitarbeiter:innen

weltweit. Zu den wichtigsten strategischen Beteiligungen von OMV

gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge International mit 50

Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den USA

an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf

www.omv.com.

Rückfragehinweis:

OMV

Dominic Köfner

Telefon: 01/404 40-0

E-Mail: dominic.koefner@omv.com

Website: https://www.omv.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

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