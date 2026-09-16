APA ots news: OMV stärkt organisches Upstream-Wachstum mit Fund in Libyen
Wien (APA-ots) - - OMV und die libysche National Oil Corporation (NOC)
bestätigen die
kommerzielle Wirtschaftlichkeit des Ölfundes "Essar" im Sirte-Becken
- Das Reservoir enthält geschätzte insgesamt förderbare Ressourcen
von bis zu 45 Millionen Barrel Öl
- Das Feld soll nach vollständiger Erschließung eine
Bruttoförderkapazität von rund 6.000 Barrel Öl pro Tag erreichen
- Die Nähe zu bestehender Infrastruktur ermöglicht eine beschleunigte
Entwicklung und kosteneffiziente Umsetzung
- Die Fündigkeit stärkt die Wachstumsstrategie von OMV und ihr
langfristiges Engagement in Libyen
OMV gibt einen bedeutenden Explorationserfolg in Libyen bekannt: Nach
Abschluss der technischen und wirtschaftlichen Bewertungen wurde die
von OMV betriebene Bohrung "Essar" im libyschen Sirte-Becken als
kommerziell wirtschaftlich eingestuft. OMV hält einen Anteil von 12 %
am Konzessionsgebiet C 103.
Studien weisen auf insgesamt förderbare Ressourcen von bis zu 45
Millionen Barrel Öl hin. Die Entwicklung des Reservoirs wird von
Zueitina Oil Company geleitet. Aufgrund der Nähe zu bestehenden
Produktions- und Verarbeitungsanlagen kann das Feld rasch entwickelt
und kosteneffizient in Produktion gebracht werden. Die Fündigkeit
unterstreicht das Potenzial Libyens als eine der wichtigsten
Energieregionen Afrikas und stellt einen weiteren Meilenstein in der
langjährigen Partnerschaft zwischen OMV und der NOC dar.
"Die Fündigkeit Essar ist ein bedeutender Meilenstein für OMV
und unsere Partner bei der NOC. Sie bestätigt nicht nur das
beträchtliche Potenzial Libyens, sondern auch den Wert langfristiger
Partnerschaften, technischer Exzellenz und unseres unerschütterlichen
Engagements vor Ort. Strategische Kooperationen wie diese sind
essenziell, um die Energie bereitzustellen, die die Welt benötigt.
Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und freue
mich auf das nächste Kapitel in Libyen", sagt Berislav Gao, OMV
Executive Vice President Energy.
Für OMV ist Libyen eines der strategischen Schwerpunktländer
innerhalb der Kernregion Süd im Upstream-Portfolio des Unternehmens.
Nordafrika spielt eine wesentliche Rolle in der Upstream-
Wachstumsstrategie des Unternehmens. OMV ist seit rund 50 Jahren in
Libyen aktiv und zählt zu den langjährigen internationalen
Energiepartnern des Landes. Ende des Jahres 2024 nahm das Unternehmen
seine Explorationsaktivitäten in Libyen nach einer Unterbrechung von
mehr als zehn Jahren wieder auf.
OMV verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Exploration und
Produktion von Öl und Gas in Nordafrika und setzt auf eine enge
Zusammenarbeit mit lokalen Partnern sowie auf die kontinuierliche
Optimierung bestehender Anlagen. Libyen verfügt über die größten
nachgewiesenen Erdölreserven Afrikas und zählt zu den bedeutendsten
ölproduzierenden Ländern der Welt.
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Über OMV
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen
Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge
International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere
Informationen auf www.omv.com.
Rückfragehinweis:
OMV
Elena Menasse
Telefon: +43 1 40440-0
E-Mail: elena.menasse@omv.com
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