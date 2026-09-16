APA ots news: OMV stärkt organisches Upstream-Wachstum mit Fund in Libyen

16.09.26 09:09 Uhr

Wien (APA-ots) - - OMV und die libysche National Oil Corporation (NOC)

bestätigen die

kommerzielle Wirtschaftlichkeit des Ölfundes "Essar" im Sirte-Becken

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- Das Reservoir enthält geschätzte insgesamt förderbare Ressourcen

von bis zu 45 Millionen Barrel Öl

- Das Feld soll nach vollständiger Erschließung eine

Bruttoförderkapazität von rund 6.000 Barrel Öl pro Tag erreichen

- Die Nähe zu bestehender Infrastruktur ermöglicht eine beschleunigte

Entwicklung und kosteneffiziente Umsetzung

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- Die Fündigkeit stärkt die Wachstumsstrategie von OMV und ihr

langfristiges Engagement in Libyen

OMV gibt einen bedeutenden Explorationserfolg in Libyen bekannt: Nach

Abschluss der technischen und wirtschaftlichen Bewertungen wurde die

von OMV betriebene Bohrung "Essar" im libyschen Sirte-Becken als

kommerziell wirtschaftlich eingestuft. OMV hält einen Anteil von 12 %

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am Konzessionsgebiet C 103.

Studien weisen auf insgesamt förderbare Ressourcen von bis zu 45

Millionen Barrel Öl hin. Die Entwicklung des Reservoirs wird von

Zueitina Oil Company geleitet. Aufgrund der Nähe zu bestehenden

Produktions- und Verarbeitungsanlagen kann das Feld rasch entwickelt

und kosteneffizient in Produktion gebracht werden. Die Fündigkeit

unterstreicht das Potenzial Libyens als eine der wichtigsten

Energieregionen Afrikas und stellt einen weiteren Meilenstein in der

langjährigen Partnerschaft zwischen OMV und der NOC dar.

"Die Fündigkeit Essar ist ein bedeutender Meilenstein für OMV

und unsere Partner bei der NOC. Sie bestätigt nicht nur das

beträchtliche Potenzial Libyens, sondern auch den Wert langfristiger

Partnerschaften, technischer Exzellenz und unseres unerschütterlichen

Engagements vor Ort. Strategische Kooperationen wie diese sind

essenziell, um die Energie bereitzustellen, die die Welt benötigt.

Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und freue

mich auf das nächste Kapitel in Libyen", sagt Berislav Gao, OMV

Executive Vice President Energy.

Für OMV ist Libyen eines der strategischen Schwerpunktländer

innerhalb der Kernregion Süd im Upstream-Portfolio des Unternehmens.

Nordafrika spielt eine wesentliche Rolle in der Upstream-

Wachstumsstrategie des Unternehmens. OMV ist seit rund 50 Jahren in

Libyen aktiv und zählt zu den langjährigen internationalen

Energiepartnern des Landes. Ende des Jahres 2024 nahm das Unternehmen

seine Explorationsaktivitäten in Libyen nach einer Unterbrechung von

mehr als zehn Jahren wieder auf.

OMV verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Exploration und

Produktion von Öl und Gas in Nordafrika und setzt auf eine enge

Zusammenarbeit mit lokalen Partnern sowie auf die kontinuierliche

Optimierung bestehender Anlagen. Libyen verfügt über die größten

nachgewiesenen Erdölreserven Afrikas und zählt zu den bedeutendsten

ölproduzierenden Ländern der Welt.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über OMV

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein

nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem

integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und

Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen

zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von

EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen

Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge

International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (

OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere

Informationen auf www.omv.com.

Rückfragehinweis:

OMV

Elena Menasse

Telefon: +43 1 40440-0

E-Mail: elena.menasse@omv.com

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