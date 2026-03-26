APA ots news: OMV und ADNOC geben Vorstand der Borouge Group International AG bekannt

Wien, Österreich/Abu Dhabi, VAE - 26.März 2026 (APA-ots) - - Roger Kearns

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wird Chief Executive Officer, Dr. Stefan Doboczky

Chief Commercial Officer und Dr. Hasan Karam Chief Operating Officer

- Ernennung des neuen externen Chief Financial Officer erfolgt bis

Mai 2026; Daniel Turnheim übernimmt als Interim-CFO

- Vorstandsernennungen setzen auf etablierte Führungsteams von

Borouge Plc, Borealis und NOVA Chemicals mit umfassender Expertise in

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der internationalen Chemie-, Rohstoff- und Raffinerieindustrie

- Wichtiger Meilenstein bei der Gründung eines globalen Polyolefin-

Konzerns durch den strategischen Zusammenschluss von Borouge Plc und

Borealis sowie die Übernahme von NOVA Chemicals

OMV und ADNOC geben heute den Vorstand und Aufsichtsrat der Borouge

Group International AG bekannt, einem globalen Polyolefin-Konzern,

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der durch die Zusammenlegung ihrer Beteiligungen an Borouge Plc und

Borealis und der anschließenden Übernahme von NOVA Chemicals

entsteht.

Der neue Vorstand verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung

in der internationalen Chemie-, Rohstoff- und Raffinerieindustrie mit

umfassender kommerzieller und operativer Expertise in den

Geschäftsbereichen der Borouge Group International AG. Das

Vorstandsteam wird seine Aufgaben nach Abschluss der Transaktionen

der Borouge Group International AG übernehmen, die planmäßig bis Ende

März 2026 erfolgen sollen. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Managing

Director und Group CEO von ADNOC und Executive Chairman von XRG,

wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Borouge Group

International AG ernannt.

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber: "Borouge Group International wird im

globalen Markt hervorragend positioniert sein, um die nächste Welle

des industriellen Wachstums voranzutreiben und langfristige Renditen

für unsere Aktionäre zu erzielen - ganz im Einklang mit der

langfristigen strategischen Vision von ADNOC und OMV. Das starke

Vorstandsteam bringt fundierte Expertise in Zukunftstechnologien und

globaler Marktentwicklung mit und unterstreicht unseren Anspruch, die

unverzichtbaren Materialien zu liefern, die die Welt braucht. Ich

freue mich darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten."

Roger Kearns wird Chief Executive Officer der Borouge Group

International AG. Derzeit ist er President und CEO von NOVA

Chemicals. Roger bringt über 40 Jahre internationale Erfahrung in der

Chemiebranche mit. Er hat die Gründung von Joint Ventures, die

erfolgreiche Restrukturierung und Skalierung von Unternehmen sowie

komplexe Transaktionen in strategischen Märkten wie Asien und dem

Nahen Osten verantwortet. Bei NOVA Chemicals leitete er den Bau und

die Inbetriebnahme bedeutender Wachstumsprojekte und baute die

Marktposition des Unternehmens im Bereich des recycelten Polyethylens

aus. Zuvor war Roger Kearns Chief Operating Officer bei Westlake.

Zudem hatte Roger Kearns operative und Investment-Positionen bei

Solvay in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien inne. Er hat

einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen vom Georgia

Institute of Technology und einen MBA der Stanford University.

Roger Kearns, Chief Executive Officer der Borouge Group

International AG: "Borouge Group International zeichnet sich durch

Resilienz aus und vereint Größe, Innovation, operative Stärke und

globale Reichweite, um über Konjunkturzyklen hinweg konstante

Leistung und langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen. Von Beginn an

werden Kontinuität für unsere Kunden, das Vertrauen unserer Aktionäre

und disziplinierte Umsetzung unsere Prioritäten sein, während wir

einen führenden globalen Polyolefin-Champion aufbauen. Ich freue mich

darauf, von Anfang an eng mit dem neuen Führungsteam und den

Mitarbeitern in den Organisationen zusammenzuarbeiten, um Momentum zu

schaffen."

Dr. Stefan Doboczky wird Chief Commercial Officer der Borouge

Group International AG. In seiner derzeitigen Rolle als CEO bei

Borealis hat er das Unternehmen erfolgreich durch eine Phase

erheblicher Markt- und Energiepreisherausforderungen geführt. Mit dem

Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit und der Weiterentwicklung zentraler

Innovationsplattformen ist das Unternehmen nun gut für die Zukunft

aufgestellt. Vor seinem Start bei Borealis hat er in seiner über 30-

jährigen Karriere mehr als ein Jahrzehnt als CEO und

Vorstandsmitglied bei börsennotierten Chemieunternehmen und Private-

Equity-Firmen weltweit gearbeitet. Er promovierte in Chemie an der

Technischen Universität Wien und absolvierte ein MBA-Studium am IMD

Lausanne.

Dr. Hasan Karam wird Chief Operating Officer der Borouge Group

International AG. Er war seit Mai 2023 als Chief Operating Officer

bei Borouge Plc tätig. Dr. Karam bringt drei Jahrzehnte Erfahrung im

Raffinerie- und Petrochemiebereich mit und hatte leitende Positionen

bei ADNOC Refining inne. In seiner Funktion bei Borouge Plc hat Dr.

Karam die Transformation und operative Exzellenz am weltweit größten

integrierten Polyolefin-Standort vorangetrieben. Dabei erzielte er

Rekordproduktionsniveaus und Auslastungsraten oberhalb der

Nennkapazität und steigerte durch künstliche Intelligenz und

Digitalisierung die Effizienz der Unternehmensanlagen. Er studierte

Chemieingenieurwesen und verfügt zudem über einen Doktortitel in

Strategic Project Management der SKEMA Business School (Frankreich)

und verfügt über einen Executive MBA der Zayed University sowie einen

Master-Abschluss in Organisation Development and Leadership der Abu

Dhabi School of Management.

Darüber hinaus wird Daniel Turnheim, derzeit Chief Financial

Officer von Borealis, die Rolle des Interim-CFO der Borouge Group

International AG einnehmen, bis der neue CFO voraussichtlich bis Mai

2026 sein Amt antreten wird.

OMV und ADNOC geben heute außerdem die von den Aktionären

nominierten Mitglieder des Aufsichtsrats der Borouge Group

International AG bekannt. Von OMV nominierte Aufsichtsratsmitglieder

sind: Dr. Alfred Stern, Reinhard Florey, Martijn van Koten, Dr. Edith

Hlawati und Georg Knill. Von ADNOC nominierte Aufsichtsratsmitglieder

sind: Dr. Sultan Ahmed Al Jaber (Vorsitzender), Musabbeh Al Kaabi,

Fatema Al Nuaimi, Dr. Rainer Seele und Klaus Froehlich.

Da Borouge Plc bis zum beabsichtigten Aktientauschangebot zur

Umwandlung von Borouge Plc Aktien in Borouge Group International AG

Aktien an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert bleibt,

wird Hazeem Sultan Al Suwaidi bis zum Zeitpunkt des

Aktientauschangebots CEO von Borouge Plc bleiben. Auch Jan-Martin

Nufer wird übergangsweise CFO von Borouge Plc bleiben und Roland

Janssen im Amt des Chief Marketing Officers. Dr. Hasan Karam bleibt

auch weiterhin Chief Operating Officer von Borouge Plc.

Die heutige Bekanntgabe ist ein wichtiger Schritt bei der

Schaffung eines globales Polyolefin-Konzerns und unterstreicht die

großen Fortschritte hin zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

Das neue Unternehmen wird von einer Plattform profitieren, die im

Polyolefin-Bereich geografisch diversifiziert ist wie kaum eine

andere - mit integrierter Produktion auf drei Kontinenten und

internationaler Kundenbetreuung. Die globale Reichweite, langfristig

orientierte Aktionäre und eine robuste Kapitalstruktur sichern dem

Unternehmen Resilienz über den gesamten Geschäftszyklus und

einzigartiges Potenzial, nachhaltige Renditen für seine Aktionäre zu

erzielen.

Über OMV

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein

nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem

integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und

Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen

zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von

EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (

OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere

Informationen auf www.omv.com.

Über ADNOC

ADNOC ist ein führendes, diversifiziertes Energie- und

Petrochemieunternehmen, das sich vollständig im Besitz des Emirats

Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der enormen

Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und

nachhaltige Exploration und Produktion zu maximieren, um das

Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten

Arabischen Emirate zu unterstützen. Weitere Informationen auf

www.adnoc.ae

Über XRG

XRG ist der internationale Investmentarm von ADNOC. Mit einer

Bewertung von über 150 Milliarden USD baut XRG ein globales Portfolio

auf, um die Energienachfrage einer neuen Ära zu bedienen. Mit Fokus

auf langfristige Wertschöpfung und gemeinsamen Wohlstand investiert

XRG in den Bereichen Energie und Chemie, um Energiesicherheit und

essenzielle Materialien für die Welt bereitzustellen.

Über Borouge Group International AG

Die Borouge Group International AG wird ein neu gegründeter

globaler Polyolefin-Champion, der durch den aktienbasierten

Zusammenschluss von Borouge und Borealis sowie die Übernahme von NOVA

Chemicals entsteht.

Mit Hauptsitz in Wien und regionalen Hauptsitzen in Abu Dhabi

wird die Borouge Group International AG als gleichberechtigte

Partnerschaft von XRG und OMV AG gemeinsam kontrolliert, die jeweils

eine 50-prozentige Beteiligung nach Abschluss der Transaktion halten.

Das neue kombinierte Unternehmen wird von einem erstklassigen

Margenprofil profitieren und im Vergleich zum bestehenden

Dividendenrahmen von Borouge eine unmittelbare Dividendensteigerung

für die Aktionäre erzielen.

Rückfragehinweis:

OMV Communications

Sylvia Shin

Telefon: +43 (1) 40 440-0

E-Mail: media.relations@omv.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

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