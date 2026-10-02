02.10.26 12:08 Uhr

APA ots news: OMV und Österreichische Sporthilfe starten Partnerschaft für die Zukunft des österreichischen Sports

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Wien (APA-ots) - - Langfristige Partnerschaft startet ab Jänner 2027

- OMV fördert als Zukunftspartner österreichischen Spitzensport mit

Fokus auf junge Talente

- Gemeinsames Engagement für nachhaltige Entwicklung, Perspektiven

und sportlichen Erfolg

Wien, 02.10.2026 - Ab 1. Jänner 2027 bündeln OMV und die

Österreichische Sporthilfe ihre Kräfte in einer langfristigen

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Partnerschaft. Im Fokus stehen die Förderung österreichischer Talente

sowie die nachhaltige Stärkung des österreichischen Spitzen- und

Nachwuchssports. Gemeinsam schaffen die Partner verlässliche

Perspektiven und Rahmenbedingungen, die Sporthilfe-Athlet:innen auf

ihrem Weg zu nationalen und internationalen Erfolgen bestmöglich

unterstützen.

Im Mittelpunkt stehen österreichische Sporthilfe-Athlet:innen,

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insbesondere junge Talente am Beginn ihrer sportlichen Laufbahn.

Gemeinsam schaffen OMV und die Österreichische Sporthilfe

langfristige Perspektiven und verlässliche Rahmenbedingungen, damit

Sportler:innen ihr Potenzial bestmöglich entfalten und sportliche

Höchstleistungen mit ihrer persönlichen Entwicklung und

Zukunftsplanung verbinden können. In den kommenden Jahren werden OMV

und die Österreichische Sporthilfe ihre Zusammenarbeit kontinuierlich

weiterentwickeln und ihr gemeinsames Engagement für den

österreichischen Spitzen- und Nachwuchssport ausbauen. Die konkreten

Fördermaßnahmen der Partnerschaft werden zu einem späteren Zeitpunkt

bekannt gegeben.

Die Partnerschaft steht für ein gemeinsames Engagement, das weit

über klassisches Sponsoring hinausgeht. OMV und die Österreichische

Sporthilfe verbindet die Überzeugung, dass Spitzenleistungen

langfristige Perspektiven und kontinuierliche Entwicklung benötigen.

Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Verantwortung, Innovationskraft und

nachhaltiges Denken sind Werte, die sowohl den Hochleistungssport als

auch OMV prägen und das Fundament dieser Zusammenarbeit bilden.

"Leistung, Teamgeist und eine zukunftsorientierte Haltung sind

Werte, die sowohl den Spitzensport als auch die OMV prägen. Mit

dieser Partnerschaft investieren wir in die Medaillengewinnerinnen

und Medaillengewinner von heute und morgen. Gemeinsam mit der

Österreichischen Sporthilfe wollen wir dazu beitragen, dass

Athletinnen und Athleten ihr volles Potenzial entfalten und ihre

sportlichen Ziele erreichen. Als ein in Österreich verwurzeltes

internationales Unternehmen freuen wir uns sehr, einen aktiven

Beitrag zur Förderung künftiger Talente und zur Unterstützung

aufstrebender Sporttalente in Österreich und darüber hinaus zu

leisten", sagt Emma Delaney, CEO von OMV Aktiengesellschaft.

"Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für den

österreichischen Sport. Gemeinsam mit OMV schaffen wir langfristige

Perspektiven für Athletinnen und Athleten und stärken insbesondere

junge Talente auf ihrem Weg an die Spitze. Damit leisten wir einen

wichtigen Beitrag, damit sportliche Leistung, persönliche Entwicklung

und nachhaltiger Erfolg Hand in Hand gehen können", sagt Sporthilfe-

Präsidentin, Susanne Riess-Hahn.

Über OMV

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen des täglichen

Lebens neu zu erfinden. OMV ist ein integriertes Energie-, Kraftstoff

- und Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich. Durch die

Geschäftsbereiche liefert OMV Produkte und Lösungen, die das tägliche

Leben und industrielle Wertschöpfungsketten unterstützen. Das

Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24 Milliarden

und beschäftigte weltweit rund 22.300 Mitarbeiter:innen. Zu den

wichtigsten strategischen Beteiligungen von OMV gehören ein Anteil

von 51,2 % an OMV Petrom sowie ein Anteil von 50 % an Borouge

International. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in

den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen

finden Sie unter omv.com

Über die Österreichische Sporthilfe

Die Österreichische Sporthilfe ist eine gemeinnützige und

unabhängige Organisation. Sie leistet durch ihre finanzielle und

ideelle Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur sozialen

Absicherung von SpitzensportlerInnen. Die Zuwendungen werden

unbürokratisch und nicht-zweckgebunden nach Erfüllung von

Leistungskriterien zuerkannt. Seinen Auftrag erfüllt der Verein ohne

staatliche Förderungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch

nachhaltige Partnerschaften mit der Wirtschaft,

Benefizveranstaltungen und Fundraising-Aktivitäten.

Rückfragehinweis:

OMV Aktiengesellschaft

Dominic Köfner

Telefon: +43 (1) 40 440-0

E-Mail: media.relations@omv.com

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