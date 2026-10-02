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APA ots news: OMV und Österreichische Sporthilfe starten Partnerschaft für die Zukunft des österreichischen Sports
Wien (APA-ots) - - Langfristige Partnerschaft startet ab Jänner 2027
- OMV fördert als Zukunftspartner österreichischen Spitzensport mit
Fokus auf junge Talente
- Gemeinsames Engagement für nachhaltige Entwicklung, Perspektiven
und sportlichen Erfolg
Wien, 02.10.2026 - Ab 1. Jänner 2027 bündeln OMV und die
Österreichische Sporthilfe ihre Kräfte in einer langfristigen
Partnerschaft. Im Fokus stehen die Förderung österreichischer Talente
sowie die nachhaltige Stärkung des österreichischen Spitzen- und
Nachwuchssports. Gemeinsam schaffen die Partner verlässliche
Perspektiven und Rahmenbedingungen, die Sporthilfe-Athlet:innen auf
ihrem Weg zu nationalen und internationalen Erfolgen bestmöglich
unterstützen.
Im Mittelpunkt stehen österreichische Sporthilfe-Athlet:innen,
insbesondere junge Talente am Beginn ihrer sportlichen Laufbahn.
Gemeinsam schaffen OMV und die Österreichische Sporthilfe
langfristige Perspektiven und verlässliche Rahmenbedingungen, damit
Sportler:innen ihr Potenzial bestmöglich entfalten und sportliche
Höchstleistungen mit ihrer persönlichen Entwicklung und
Zukunftsplanung verbinden können. In den kommenden Jahren werden OMV
und die Österreichische Sporthilfe ihre Zusammenarbeit kontinuierlich
weiterentwickeln und ihr gemeinsames Engagement für den
österreichischen Spitzen- und Nachwuchssport ausbauen. Die konkreten
Fördermaßnahmen der Partnerschaft werden zu einem späteren Zeitpunkt
bekannt gegeben.
Die Partnerschaft steht für ein gemeinsames Engagement, das weit
über klassisches Sponsoring hinausgeht. OMV und die Österreichische
Sporthilfe verbindet die Überzeugung, dass Spitzenleistungen
langfristige Perspektiven und kontinuierliche Entwicklung benötigen.
Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Verantwortung, Innovationskraft und
nachhaltiges Denken sind Werte, die sowohl den Hochleistungssport als
auch OMV prägen und das Fundament dieser Zusammenarbeit bilden.
"Leistung, Teamgeist und eine zukunftsorientierte Haltung sind
Werte, die sowohl den Spitzensport als auch die OMV prägen. Mit
dieser Partnerschaft investieren wir in die Medaillengewinnerinnen
und Medaillengewinner von heute und morgen. Gemeinsam mit der
Österreichischen Sporthilfe wollen wir dazu beitragen, dass
Athletinnen und Athleten ihr volles Potenzial entfalten und ihre
sportlichen Ziele erreichen. Als ein in Österreich verwurzeltes
internationales Unternehmen freuen wir uns sehr, einen aktiven
Beitrag zur Förderung künftiger Talente und zur Unterstützung
aufstrebender Sporttalente in Österreich und darüber hinaus zu
leisten", sagt Emma Delaney, CEO von OMV Aktiengesellschaft.
"Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für den
österreichischen Sport. Gemeinsam mit OMV schaffen wir langfristige
Perspektiven für Athletinnen und Athleten und stärken insbesondere
junge Talente auf ihrem Weg an die Spitze. Damit leisten wir einen
wichtigen Beitrag, damit sportliche Leistung, persönliche Entwicklung
und nachhaltiger Erfolg Hand in Hand gehen können", sagt Sporthilfe-
Präsidentin, Susanne Riess-Hahn.
Über OMV
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen des täglichen
Lebens neu zu erfinden. OMV ist ein integriertes Energie-, Kraftstoff
- und Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich. Durch die
Geschäftsbereiche liefert OMV Produkte und Lösungen, die das tägliche
Leben und industrielle Wertschöpfungsketten unterstützen. Das
Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24 Milliarden
und beschäftigte weltweit rund 22.300 Mitarbeiter:innen. Zu den
wichtigsten strategischen Beteiligungen von OMV gehören ein Anteil
von 51,2 % an OMV Petrom sowie ein Anteil von 50 % an Borouge
International. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in
den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen
finden Sie unter omv.com
Über die Österreichische Sporthilfe
Die Österreichische Sporthilfe ist eine gemeinnützige und
unabhängige Organisation. Sie leistet durch ihre finanzielle und
ideelle Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur sozialen
Absicherung von SpitzensportlerInnen. Die Zuwendungen werden
unbürokratisch und nicht-zweckgebunden nach Erfüllung von
Leistungskriterien zuerkannt. Seinen Auftrag erfüllt der Verein ohne
staatliche Förderungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch
nachhaltige Partnerschaften mit der Wirtschaft,
Benefizveranstaltungen und Fundraising-Aktivitäten.
Rückfragehinweis:
OMV Aktiengesellschaft
Dominic Köfner
Telefon: +43 (1) 40 440-0
E-Mail: media.relations@omv.com
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