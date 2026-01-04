APA ots news: OMV und XRG schließen Transaktionen zur Gründung von Borouge International ab; Stärkung der globalen Führungsposition im Chemiesektor

Wer­bung Wer­bung

Wien, Österreich, und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (APA-ots) - Wien, Österreich, und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (OTS) -

- Als eines der global führenden Unternehmen im Polyolefin-Bereich

vereint Borouge International geografische Diversifizierung, Premium-

Produkte, Rohstoffvorteile und herausragende Technologie

- Starkes, resilientes Margenprofil und deutlich über 500 Millionen

Wer­bung Wer­bung

US-Dollar identifizierte EBITDA-Synergien pro Jahr, von denen 75

Prozent innerhalb der ersten drei Jahre erwartet werden

- Robuste Kapitalstruktur, gestützt durch starke Kreditratings,

sichert Resilienz über den gesamten Geschäftszyklus und langfristige

Renditen für Aktionär:innen

- Erfahrenes Führungsteam mit profunder Branchenexpertise und

nachgewiesener Erfolgsbilanz bei Strategieumsetzung

Wer­bung Wer­bung

- Abschluss der Transaktionen markiert wichtigen Meilenstein für OMV

und XRG in ihrer langjährigen Partnerschaft als gleichberechtigte

Aktionäre des neuen Unternehmens

- Unternehmen operiert unter dem Markennamen Borouge International;

Markenversprechen "Essential materials, advancing the world"

unterstreicht den Anspruch, innovative Lösungen in Endmärkten von

Energie, Mobilität und KI-Infrastruktur bis hin zu nachhaltiger

Verpackung und dem Gesundheitswesen voranzutreiben

OMV Aktiengesellschaft ("OMV") und XRG, der internationalen

Investmentgesellschaft von ADNOC, geben heute die erfolgreiche

Gründung von Borouge Group International AG bekannt. Das Unternehmen

operiert unter dem Markennamen "Borouge International". Es ist der

weltweit führende Polyolefin-Pure-Player und der viertgrößte

Polyolefin-Produzent mit Premium-Produkten, wegweisender Technologie

und globaler Präsenz.

Borouge International ist durch die Zusammenlegung von Borouge

Plc und Borealis entstanden, gefolgt von der Übernahme von NOVA

Chemicals durch die neue Gesellschaft. Borouge International vereint

die hochkomplementären Stärken dreier Polyolefin-Marktführer,

profitiert von einer der geografisch am stärksten diversifizierten

und innovativsten Plattformen im Sektor und wird zudem von den

langfristig orientierten Aktionären OMV und XRG gestützt.

Dr. Sultan Al Jaber, Executive Chairman von XRG, sagte: "Dieser

Meilenstein markiert die erfolgreiche Gründung von Borouge

International und beschleunigt den Anspruch von XRG, eine weltweit

führende Chemieplattform aufzubauen. Mit der Zusammenführung von

Borouge und Borealis und der Übernahme von NOVA Chemicals schaffen

wir einen globalen Polyolefin-Marktführer mit einzigartiger

Technologie, einem resilienten Geschäftsmodell und Zugang zu

wachstumsstarken Märkten. Borouge International ist bestens

aufgestellt, um die weltweit steigende Nachfrage nach

fortschrittlichen Materialien zu bedienen. Gleichzeitig unterstützen

wir die industrielle Entwicklung, treiben wirtschaftliche

Diversifizierung voran und stärken die Rolle der VAE als

verlässlicher Partner in der globalen Energie- und Chemieindustrie."

Dr. Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV, sagte:

"Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner ADNOC lassen wir unsere

Vision Wirklichkeit werden, einen globalen Polyolefin-Marktführer zu

schaffen. Der neue Polyolefin-Champion Borouge International wird

sich weltweit mit innovativen Produkten, Zugang zu kostengünstigen

Rohstoffen, Kundennähe und einer robusten Kapitalstruktur

durchsetzen. Der Abschluss der Transaktion ist ein bedeutender

Schritt für die gesamte Branche und für OMV. Er festigt unsere

Marktposition als integriertes Energie-, Kraftstoff- und

Chemieunternehmen. Borouge International beschleunigt unsere

Wachstumsstrategie im Chemiebereich mit seiner einzigartigen

Fähigkeit, Synergien zu realisieren und auf den marktführenden

Positionen seiner jeweiligen Geschäftsbereiche aufzubauen. Die

Transaktion erfüllt unseren Unternehmenszweck "Re-inventing everyday

essentials" und zahlt auf unsere Mission ein, langfristig und

nachhaltig Wert für die Aktionär:innen von OMV zu schaffen. Die

Gründung von Borouge International etabliert ein neues Weltklasse-

Unternehmen mit Hauptsitz im Herzen Europas und Produktion auf drei

Kontinenten. Es wird an vorderster Front wegweisende Lösungen für

erneuerbare Energien und die Kreislaufwirtschaft liefern."

Der neue Branchenchampion hat seine weltweite Zentrale und seinen

Firmensitz in Österreich, mit dem regionalen Hauptsitz in den

Vereinigten Arabischen Emiraten. Borouge International hat

Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Innovationszentren

in Österreich, den VAE, Kanada, Finnland, Schweden und China treiben

Innovationen in zentralen Nachfragemärkten voran und sichern eine

enge Zusammenarbeit mit Kunden. Borouge International wird seine

integrierten globalen Produktionsstandorte und den vorteilhaften

Rohstoffzugang nutzen, um weltweite Resilienz in der Lieferkette zu

gewährleisten.

Borouge International profitiert von einem starken, resilienten

Margenprofil und von deutlich über 500 Millionen US-Dollar

identifizierten EBITDA-Synergien pro Jahr, von denen 75 Prozent

innerhalb der ersten drei Jahre erwartet werden. Die globale

Reichweite des Unternehmens, langfristig orientierte Aktionäre und

eine robuste Kapitalstruktur sichern Resilienz über den gesamten

Geschäftszyklus und erhöhen die Fähigkeit, anhaltende Performance und

nachhaltigen Wert für Aktionär:innen zu erzielen.

Größe, proprietäre Technologie und operative Stärke von Borouge

International positionieren das Unternehmen optimal, um Materialien

und Technologien zu liefern, die die Transformation der globalen

Wirtschaft vorantreiben. Die ambitionierte Wachstumsstrategie

ermöglicht die Monetarisierung der starken Innovationsfähigkeit des

Unternehmens, die sich aus proprietären Technologien in zentralen

Kundenmärkten ergibt - von Energie, Mobilität und KI-Infrastruktur

bis hin zu nachhaltiger Verpackung und Gesundheitslösungen. Mit

aktuellen Wachstumsprojekten wie dem 1,4 Millionen Tonnen umfassenden

Standort Borouge 4 (derzeit zu 70 Prozent im Besitz von ADNOC und zu

30 Prozent im Besitz von OMV) verfügt Borouge International über

Zugang zu einer weltweit führenden Produktionskapazität von 13,6

Millionen Tonnen pro Jahr. Durch diese Transaktion haben die

Aktionäre einen echten globalen Polyolefin-Champion geschaffen.

Das kürzlich ernannte Führungsteam von Borouge International

vereint jahrzehntelange Führungserfahrung in den internationalen

Chemie-, Rohstoff- und Raffineriesektoren. Der Vorstand besteht aus

Roger Kearns (Chief Executive Officer), Dr. Stefan Doboczky (Chief

Commercial Officer) und Dr. Hasan Karam (Chief Operating Officer).

Daniel Turnheim, derzeit CFO von Borealis, wird Interim-CFO (Interim-

Chief Financial Officer) von Borouge International.

Wie im März 2025 angekündigt, wurde der Anteil von ADNOC an

Borouge International nun auf XRG übertragen, eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft von ADNOC. Dies ergänzt die globale

Chemieplattform von XRG und unterstreicht den Anspruch, zu den drei

weltweit führenden Chemieinvestoren zu gehören. Borouge International

wird als gleichberechtigte Partnerschaft von OMV und XRG gemeinsam

kontrolliert, die jeweils eine 50-prozentige Beteiligung halten. Als

langfristig orientierte, auf Wertschöpfung fokussierte Aktionäre sind

beide Unternehmen der Ausschöpfung des vollen Potenzials von Borouge

International verpflichtet, einschließlich der Realisierung

identifizierter und künftiger Synergien.

OMV und XRG bekräftigen die Bedeutung des zuvor angekündigten

geplanten Aktientauschangebots, das eine vereinfachte Struktur

schaffen und die Wertschöpfung aus der neuen globalen

Wachstumsplattform ermöglichen soll. Der Zeitpunkt des beabsichtigten

Aktientauschangebots, das Borouge Plc Aktien in Borouge Group

International AG Aktien umwandelt, wird auf die künftige

Kapitalerhöhung des neuen Unternehmens abgestimmt, um den Wert für

alle Aktionär:innen zu maximieren. Das Aktientauschangebot ist für

2027 geplant, vorbehaltlich der Marktbedingungen und der Genehmigung

durch die Kapitalmarktaufsicht der Vereinigten Arabischen Emirate.

Bis dahin wird Borouge Group International AG in Privatbesitz bleiben

und Borouge Plc Aktien werden weiterhin an der Abu Dhabi Securities

Exchange (ADX) gehandelt.

Borouge International hat kürzlich A (Negative) / Baa1 (Stable) /

A- (Stable) Ratings von S&P, Moody's und Fitch erhalten. Diese

bestätigen seine robuste finanzielle Aufstellung und Kapitalstruktur

sowie die Fähigkeit, auf eine Reihe langfristiger

Finanzierungsoptionen zuzugreifen. OMV und XRG beabsichtigen, die

Investment-Grade-Kreditratings für Borouge International

aufrechtzuerhalten.

Zum Abschluss der Transaktion wurde die neue Markenidentität von

Borouge International vorgestellt:

https://brandportal.omv.com/share/BbS74yVmN4gj1DY1ruAE

Die neue Marke hebt den Beitrag der zusammengeführten Unternehmen

von Borouge International und ihre Transformation zu einem starken

kombinierten Unternehmen hervor, vereint durch eine "One Company, One

Culture"-Mentalität und getrieben von einem gemeinsamen Anspruch auf

globale Branchenführerschaft.

Das neue Markenversprechen von Borouge International - "Essential

materials, advancing the world" - spiegelt die strategische

Positionierung des Unternehmens wider: ein führender globaler Akteur

mit der Größe und dem Zugang zu Rohstoffen, der Innovationsfähigkeit

und der geografischen Kundenreichweite, um die rasch wachsende

Nachfrage nach fortschrittlichen Materialien zu bedienen, die

Verbesserungen im Lebensstandard und die Transformation der globalen

Wirtschaft antreiben.

OMV Group Communications

Sylvia Shin

SVP Group Communications

Tel: +43 (1) 40440-0

media.relations@omv.com

OMV Investor Relations:

Florian Greger

SVP Investor Relations & Sustainability

Tel.: +43 (1) 40440-21600

investor.relations@omv.com

XRG

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@xrg.com

Über Borouge International

Borouge Group International AG ("Borouge International") ist ein

neu gegründeter globaler Polyolefin-Champion, der durch den

aktienbasierten Zusammenschluss von Borouge und Borealis sowie die

Übernahme von NOVA Chemicals entstand.

Mit Hauptsitz in Wien und einemregionalen Hauptsitz in Abu Dhabi

wird Borouge International als gleichberechtigte Partnerschaft von

XRG und OMV AG gemeinsam kontrolliert, die nach Abschluss der

Transaktion jeweils eine 50-prozentige Beteiligung halten. Das neue

kombinierte Unternehmen wird von einem starken, resilienten

Margenprofil profitieren.

Über OMV

Unser Unternehmenszweck ist es, die Vision "Re-inventing

Essentials for Sustainable Living in die Tat umzusetzen. OMV wandelt

sich zu einem integrierten Anbieter nachhaltiger Energie, Kraftstoffe

und Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-

Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen

Umsatz von EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den strategischen Beteiligungen von

OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge International mit

50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den

USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf

www.omv.com

Über XRG

XRG ist der internationale Investmentarm von ADNOC. Mit einer

Bewertung von über 150 Milliarden USD baut XRG ein globales Portfolio

auf, um die Energienachfrage einer neuen Ära zu bedienen. Mit Fokus

auf langfristige Wertschöpfung und gemeinsamen Wohlstand investiert

XRG in den Bereichen Energie und Chemie, um Energiesicherheit und

essenzielle Materialien für die Welt bereitzustellen.

Über ADNOC

ADNOC ist ein führendes, diversifiziertes Energie- und

Petrochemieunternehmen, das sich vollständig im Besitz des Emirats

Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der enormen

Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und

nachhaltige Exploration und Produktion zu maximieren, um das

Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten

Arabischen Emirate zu unterstützen. Weitere Informationen auf

www.adnoc.ae

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@adnoc.ae

Rückfragehinweis:

OMV International Media Relations

Telefon: 01404400

E-Mail: media.relations@omv.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0132 2026-03-31/14:24