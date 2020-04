APA ots news: OMV unterstützt Hilfsorganisationen - BILD

Wien (APA-ots) -

* OMV spendet EUR 1 Mio - jeweils EUR 500.000 für das

Österreichische Rote Kreuz und die Caritas Österreich zur

Unterstützung in der Corona-Krise

* Gesundheit und Wohlergehen haben oberste Priorität

* Unterstützung der Mobilität für Versorgung und Nothilfe

Die globale Ausbreitung des Corona-Virus hat das gesellschaftliche

Leben schlagartig verändert. Die OMV hat die Aufgabe, das Land sicher

und verantwortungsvoll mit Energie zu versorgen. Als eines der

größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs, trägt die

OMV soziale Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern sowie der Gesellschaft. Die OMV spendet zur

Unterstützung in der Corona-Krise EUR 1 Mio in Form von OMV

Tankkarten (OMVCard) - jeweils EUR 500.000 für das Österreichische

Rote Kreuz und die Caritas Österreich. Diese Organisationen sind

aktuell sehr gefordert, da sie neben ihren regulären Aufgaben mit

zusätzlichen Herausforderungen im Rahmen der Corona-Bewältigung

konfrontiert sind und eine zentrale Rolle im nationalen

Krisenmanagement einnehmen.

"Die Gesundheit und das Wohlergehen aller unserer Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter ebenso wie das der Gesellschaft hat für uns oberste

Priorität. Deshalb unterstützen wir so wichtige Einrichtungen wie das

Österreichische Rote Kreuz und die Caritas Österreich. Diese

Helferinnen und Helfer leisten großartiges. Wir unterstützen sie in

ihrer Mobilität, die für die Versorgung und Betreuung der Bevölkerung

sowie für die Nothilfe unentbehrlich ist", sagt Rainer Seele,

Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV.

"Die ersten Folgen der Corona-Pandemie sind auch in der Caritas

bereits spürbar, wir sehen das an den steigenden Anrufen in der

Sozialberatung oder daran, dass wir zusätzliche Notquartiere für

Obdachlose brauchen. Die Arbeitslosenzahl liegt bei einem

historischen Hochstand von 562.522 Personen. Zunehmend mehr Menschen

geraten unverschuldet in Not. Das macht deutlich wie groß die

Aufgaben sind, die noch vor uns liegen.", so Michael Landau,

Präsident der Caritas Österreich. "Die Caritas baut aus diesem Grund

in ganz Österreich ihre Akuthilfe aus. Das sind beispielsweise neue

Lebensmittelausgabestellen, zusätzliche Notquartiere und

Tagesversorgung in Wärmestuben für obdachlose Menschen und eine

österreichweite Corona Nothilfe Hotline an die sich Menschen in Not

wenden können. Ich bedanke mich bei der OMV für diese großzügige

Unterstützung in einer so wichtigen Zeit, wo Solidarität über allem

steht. Jede Spende hilft im Einsatz gegen die Not. Dank des spürbaren

Zusammenhalts der Menschen in ganz Österreich und auch aufgrund des

unermüdlichen Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der

Caritas bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese Krise

meistern werden."

"Lebenretten ist immer Teamarbeit. Das Rote Kreuz ist im

Corona-Einsatz in ganz Österreich unterwegs zu den Menschen, um zu

helfen. Nur gemeinsam können wir es schaffen, die Ausbreitung des

Virus zu stoppen. Danke an die OMV für die tolle Unterstützung", sagt

Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen

und hochwertige petrochemische Produkte - in verantwortlicher Weise.

Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und einem Mitarbeiterstand von

rund 20.000 im Jahr 2019 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der

größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich

Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Mittel- und

Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit dem

Mittleren Osten & Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als

weitere Kernregionen. 2019 lag die durchschnittliche Tagesproduktion

bei 487.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei

Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC

Refining und Trading JV, mit einer jährlichen Kapazität von 24,9 Mio

Tonnen. Darüber hinaus ist die OMV mit 36% an Borealis beteiligt,

einem der weltweit führenden Hersteller von Polyolefinen. Das

Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen

Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie

Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist

Betreiberin eines Gaspipelinenetzes in Österreich. 2019 hat die OMV

rund 137 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler

Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie. Die OMV unterstützt den

Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für

die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie-

und petrochemischer Lösungen festgelegt.

Caritas

Der Kernauftrag der Caritas ist es, Not zu sehen und zu handeln. Und

für die schwächsten Menschen am Rande unserer Gesellschaft

einzutreten. Das bedeutet, menschliches Leben von Anfang bis Ende, zu

achten und zu schützen und Menschen in Notlagen zu helfen, ungeachtet

ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihres Geschlechts. Es sind 66.000

hauptamtliche und freiwillige MitarbeiterInnen an 1.600 Orten in ganz

Österreich, die Menschen in Not helfen. In den Bereichen Pflege,

Menschen mit Behinderungen, Hospiz, in den 36 Sozialberatungsstellen,

im Einsatz für Familien in Not oder älteren Menschen, die sich die

Heizung nicht leisten können, in 42 Wohnungsloseneinrichtungen und 12

Mutter-Kind-Häusern. Als Caritas sind wir auch in Zeiten von Corona

den Menschen die Hilfe und Unterstützung brauchen nahe.

Zusammenhalten und auseinanderbleiben, und dabei nicht auf die

Schwächsten vergessen - davon ist die Arbeit der Caritas in diesen

Tagen geprägt.

