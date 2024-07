APA ots news: OMV verzeichnet höheres Ergebnis im zweiten Quartal 2024 - ANHANG

Heute im Fokus

TeamViewer verzeichnet in Q2 profitables Wachstum. HSBC verzeichnet Gewinnrückgang und kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an. Erfolgreiches Quartal: KRONES hält an Prognose fest. L'Oréal wächst außerhalb Chinas und verdient mehr. Starbucks-Aktie reagiert trotzdem mit Zuwächsen auf durchwachsene Quartalsbilanz. Pinterest schreibt schwarze Zahlen.