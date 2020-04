APA ots news: Quelle für ein gutes Leben: UNIQA Nachhaltigkeitsbericht 2019 erschienen - BILD

Wien (APA-ots) - Gesunde und intakte Lebenswelten unverhandelbar

Ökologischer Diskurs mit starken Umweltpartnern ausgebaut

Neue Initiativen zur Gesundheitsförderung gestartet

Zahlen und Fakten im Nichtfinanziellen Bericht versammelt

Die UNIQA Group hat ihren Nachhaltigkeitsbericht 2019 veröffentlicht:

Die in einen Magazinteil und den Nichtfinanziellen Bericht geteilte

Publikation ist seit 16. April im PDF-Format auf [www.uniqagroup.com]

(https://www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/corporate-responsibil

ity/Nachhaltigkeitsbericht.de.html) abrufbar. Als "Quelle für ein

gutes Leben", so der diesjährige Berichtstitel, inspiriert UNIQA

Menschen dazu, ein sicheres, besseres und längeres Leben zu führen.

"Unsere Mission ist eine zutiefst nachhaltige und berührt ganz

unterschiedliche Lebensbereiche - von Diversität bis Klimaschutz",

sagt UNIQA CEO Andreas Brandstetter.

In der aktuellen Corona-Krise steht eine Frage vor vielen anderen:

Was ist wichtig? Oft in der zugespitzten, vergleichenden Form: Was

ist wichtiger? Brandstetter: "Wir sehen, dass sich Prioritäten

schnell ändern können und dass leicht eine gegen die andere

aufgerechnet wird: Gesundheit, Wirtschaft, Nachhaltigkeit. Für uns

als UNIQA ist klar: Gesunde und intakte Lebenswelten sind nicht

verhandelbar. Ohne sie gibt es auch keine Wirtschaft."

Dialog mit Umweltexperten

Seit dem Anfang 2019 fixierten Ausstieg aus dem Geschäft mit Kohle

ist der Dialog mit Umweltexperten bei UNIQA gelebte Praxis. Gemeinsam

werden ökonomisch tragfähige Lösungen im Sinne der Umwelt und

künftiger Generationen gesucht. Initiativen wie das österreichweite

Energiemonitoring sind weit über die Versicherungsbranche hinaus

beispielhaft. Die neue E-Auto-Flotte senkt den Kohlendioxidausstoß

der UNIQA Firmenflotte im Durchschnitt auf 100 Gramm pro Kilometer.

An UNIQA Standorten werden die Elektroautos außerdem nur mit 100

Prozent Ökostrom aufgeladen. Mit der Bespielung des UNIQA Towers

"Denk handeln statt heiße Luft" hat UNIQA 2019 dem Umweltschutz eine

prominente Bühne gegeben.

Im Sinne der Gesundheitsförderung ist UNIQA 2019 eine strategische

Kooperation mit dem Red Bull Media House eingegangen. carpe diem, das

Magazin mit Onlineanbindung, verheißt "Zeit für ein gutes Leben" in

den Themenfeldern Ernährung, Bewegung, Erholung und Bewusstsein. Für

viele UNIQA Kunden ist carpe diem schon nach wenigen Ausgaben zum

Lebensbegleiter geworden. Andere Services wie die neue Lifestyle

DNA-Analyse stärken den Vorsorgegedanken in der Bevölkerung.

Gesundheitliche und soziale Initiativen fördern

Mit Mitteln ihres Hauptaktionärs, der UNIQA Versicherungsverein

Privatstiftung, fördert die UNIQA Group breitenwirksam

gesundheitliche und soziale Initiativen. Dazu zählen das

Schul-Bewegungsprogramm SIMPLY STRONG, die Verstärkung des

Defibrillatoren-Netzwerks oder die Erweiterung der

Stammzell-Datenbank.

Sozialgesellschaftlich engagiert sich UNIQA für mehr Diversität und

einen gelungenen Generationenmix. Zur Erweiterung der eigenen

Perspektiven tragen Kooperationen mit Start-ups bei, deren Ideen

sowohl finanziell unterstützt als auch in Leistungen übernommen

werden.

Über UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren

Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000

Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern

mehr als 10,1 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem

Marktanteil von rund 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause:

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien,

Nordmazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien,

Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus

zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA

Group.

