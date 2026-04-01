APA ots news: Ready4Finance: Erstmals 87 Schulen für Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher:innenbildung ausgezeichnet

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Premiere der Verleihung des bundesweiten Schulzertifikats -

Einreichphase für die zweite Verleihungsrunde startet im

Herbst 2026

Wien (APA-ots) - Bei einer feierlichen Verleihung im Bundesministerium

für Finanzen

wurden gestern Abend erstmals 87 Schulen aus allen neun Bundesländern

mit dem neuen Schulzertifikat Ready4Finance ausgezeichnet. Das

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Programm würdigt Schulen der Sekundarstufe I - also der ersten Stufe

der weiterführenden Schule nach der Volksschule - die Wirtschafts-,

Finanz- und Verbraucher:innenbildung strukturiert und nachhaltig im

Schulalltag verankern. Die Verleihung erfolgte gemeinsam durch die

Oesterreichische Nationalbank, das Bundesministerium für Finanzen,

das Bundesministerium für Bildung und die Stiftung für

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Wirtschaftsbildung.

Ausgezeichnet wurden 64 Mittelschulen und 23 Gymnasien bzw. AHS-

Unterstufen. Die Bewertung erfolgte durch eine unabhängige Fachjury

entlang von sechs Qualitätsdimensionen: Organisationsentwicklung,

Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung, externe Kommunikation

und Elternarbeit, statistische Reichweite sowie Evaluation und

Zieldefinition.

Mit dem Zertifikat erhalten die Schulen Zugang zum

österreichweiten Ready4Finance-Netzwerk, zur jährlichen Fachtagung

sowie zu exklusiven Webinar-Reihen. Darüber hinaus profitieren sie

von gezielten Fortbildungsangeboten für Lehrer:innen - sowohl

schulintern als auch schulübergreifend im Austausch mit anderen

Schulen sowie von Förderungen für kleinere Praxisprojekte. Die

Zertifizierung ist jeweils für drei Jahre gültig; danach ist eine

erneute Bewerbung möglich.

Oesterreichische Nationalbank, Gouverneur Martin Kocher:

"Wirtschafts- und Finanzbildung ist eine zentrale Grundlage für

fundierte Entscheidungen im Alltag. Die ausgezeichneten Schulen

zeigen, wie die Vermittlung dieser Inhalte in der Praxis mit klaren

Konzepten und großem Engagement gelingen kann. Ready4Finance ist ein

wichtiger Schritt, um Qualität im Bereich Wirtschafts- und

Finanzbildung sichtbar zu machen und weiter zu stärken."

Bundesministerium für Finanzen, Staatssekretärin Barbara Eibinger

-Miedl:

"Wer über entsprechendes Finanzwissen verfügt, trifft im Leben

bessere Entscheidungen: vom Haushaltsbudget bis zur Altersvorsorge.

Genau das wollen wir bereits im Schulalltag vermitteln. Die mit den

Ready4Finance-Zertifikaten ausgezeichneten Schulen zeigen, wie

Finanzbildung praxisnah im Schulalltag verankert werden kann und

leisten damit einen wichtigen Beitrag für mehr wirtschaftliche

Eigenständigkeit junger Menschen."

Bundesministerium für Bildung, Minister Christoph Wiederkehr:

"Schülerinnen und Schüler wünschen sich mehr Wirtschafts- und

Finanzbildung an Schulen. Ich freue mich, dass so viele Schulen

bereits in diese Richtung gehen und sich in diesem Bereich

weiterentwickeln. Ready4Finance macht diese Arbeit gegenüber der

Schulpartner sichtbar und schafft einen klaren Rahmen für die

teilnehmenden Schulstandorte."

Stiftung für Wirtschaftsbildung, Vorstand Matthias Reisinger:

"Durch unsere Arbeit mit Schulen in ganz Österreich sehen wir,

was Großartiges passiert - oft ohne große Bühne. Ready4Finance holt

diese Schulen vor den Vorhang und bringt uns unserem Ziel näher:

Jeder Jugendliche verlässt die Schule mit dem Werkzeug, Finanzen und

Wirtschaft selbst zu gestalten."

Wir gratulieren den 87 Schulen herzlich und danken den

Schulleitungen, Lehrkräften und Schulgemeinschaften für ihren

Einsatz, mit dem sie Schülerinnen und Schülern wichtige Kompetenzen

für Geld, Wirtschaft und das tägliche Leben vermitteln. Eine

Übersicht aller zertifizierten Schulen nach Bundesland und

politischem Bezirk findet sich im Anhang zur Presseaussendung auf der

Website der OeNB.

Zweite Verleihungsrunde: Einreichphase startet im Herbst 2026

Im Schuljahr 2026/27 geht Ready4Finance in die zweite Runde. Die

Einreichphase für interessierte Schulen der Sekundarstufe I startet

im Herbst 2026 über das Onlineportal ready4finance.bildung.gv.at.

Für die Erstbewerbung ist kein abgeschlossener Entwicklungsstand

erforderlich: Neben bereits umgesetzten Maßnahmen werden auch

geplante Schritte, Reflexionen und Entwicklungsziele berücksichtigt.

Die Ausrichtung der jährlichen Verleihungsveranstaltung wechselt

zwischen dem Bundesministerium für Finanzen und der Oesterreichischen

Nationalbank; 2027 wird die OeNB Gastgeberin. Ziel ist es, das

Ready4Finance-Netzwerk gemeinsam mit den Bildungsdirektionen, Schulen

und Lehrkräften nachhaltig zu vergrößern.

Über Ready4Finance

Ready4Finance ist ein bundesweites Zertifizierungsprogramm für

Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen. Programmpartner

sind die Oesterreichische Nationalbank, das Bundesministerium für

Bildung, das Bundesministerium für Finanzen und die Stiftung für

Wirtschaftsbildung - unterstützt durch die Bildungsdirektionen

Oberösterreich und Wien. Eine Ausweitung auf Volksschulen und die

Sekundarstufe II ist in Ausarbeitung.

Veranstaltungsfotos : Fotos zur Veranstaltung stehen Ihnen unter

folgendem Link zur Verfügung https://www.picdrop.com/bka/aX3GabBrLN (

Copyright: BKA/Tarek Wilde)

Weitere Informationen:

https://ready4finance.bildung.gv.at

https://www.bmb.gv.at/

https://www.bmf.gv.at/ministerium/nationale-

finanzbildungsstrategie.html

https://stiftung-wirtschaftsbildung.at/

https://finanzbildung.oenb.at/

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

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