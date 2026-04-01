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APA ots news: Ready4Finance: Erstmals 87 Schulen für Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher:innenbildung ausgezeichnet
Premiere der Verleihung des bundesweiten Schulzertifikats -
Einreichphase für die zweite Verleihungsrunde startet im
Herbst 2026
Wien (APA-ots) - Bei einer feierlichen Verleihung im Bundesministerium
für Finanzen
wurden gestern Abend erstmals 87 Schulen aus allen neun Bundesländern
mit dem neuen Schulzertifikat Ready4Finance ausgezeichnet. Das
Programm würdigt Schulen der Sekundarstufe I - also der ersten Stufe
der weiterführenden Schule nach der Volksschule - die Wirtschafts-,
Finanz- und Verbraucher:innenbildung strukturiert und nachhaltig im
Schulalltag verankern. Die Verleihung erfolgte gemeinsam durch die
Oesterreichische Nationalbank, das Bundesministerium für Finanzen,
das Bundesministerium für Bildung und die Stiftung für
Wirtschaftsbildung.
Ausgezeichnet wurden 64 Mittelschulen und 23 Gymnasien bzw. AHS-
Unterstufen. Die Bewertung erfolgte durch eine unabhängige Fachjury
entlang von sechs Qualitätsdimensionen: Organisationsentwicklung,
Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung, externe Kommunikation
und Elternarbeit, statistische Reichweite sowie Evaluation und
Zieldefinition.
Mit dem Zertifikat erhalten die Schulen Zugang zum
österreichweiten Ready4Finance-Netzwerk, zur jährlichen Fachtagung
sowie zu exklusiven Webinar-Reihen. Darüber hinaus profitieren sie
von gezielten Fortbildungsangeboten für Lehrer:innen - sowohl
schulintern als auch schulübergreifend im Austausch mit anderen
Schulen sowie von Förderungen für kleinere Praxisprojekte. Die
Zertifizierung ist jeweils für drei Jahre gültig; danach ist eine
erneute Bewerbung möglich.
Oesterreichische Nationalbank, Gouverneur Martin Kocher:
"Wirtschafts- und Finanzbildung ist eine zentrale Grundlage für
fundierte Entscheidungen im Alltag. Die ausgezeichneten Schulen
zeigen, wie die Vermittlung dieser Inhalte in der Praxis mit klaren
Konzepten und großem Engagement gelingen kann. Ready4Finance ist ein
wichtiger Schritt, um Qualität im Bereich Wirtschafts- und
Finanzbildung sichtbar zu machen und weiter zu stärken."
Bundesministerium für Finanzen, Staatssekretärin Barbara Eibinger
-Miedl:
"Wer über entsprechendes Finanzwissen verfügt, trifft im Leben
bessere Entscheidungen: vom Haushaltsbudget bis zur Altersvorsorge.
Genau das wollen wir bereits im Schulalltag vermitteln. Die mit den
Ready4Finance-Zertifikaten ausgezeichneten Schulen zeigen, wie
Finanzbildung praxisnah im Schulalltag verankert werden kann und
leisten damit einen wichtigen Beitrag für mehr wirtschaftliche
Eigenständigkeit junger Menschen."
Bundesministerium für Bildung, Minister Christoph Wiederkehr:
"Schülerinnen und Schüler wünschen sich mehr Wirtschafts- und
Finanzbildung an Schulen. Ich freue mich, dass so viele Schulen
bereits in diese Richtung gehen und sich in diesem Bereich
weiterentwickeln. Ready4Finance macht diese Arbeit gegenüber der
Schulpartner sichtbar und schafft einen klaren Rahmen für die
teilnehmenden Schulstandorte."
Stiftung für Wirtschaftsbildung, Vorstand Matthias Reisinger:
"Durch unsere Arbeit mit Schulen in ganz Österreich sehen wir,
was Großartiges passiert - oft ohne große Bühne. Ready4Finance holt
diese Schulen vor den Vorhang und bringt uns unserem Ziel näher:
Jeder Jugendliche verlässt die Schule mit dem Werkzeug, Finanzen und
Wirtschaft selbst zu gestalten."
Wir gratulieren den 87 Schulen herzlich und danken den
Schulleitungen, Lehrkräften und Schulgemeinschaften für ihren
Einsatz, mit dem sie Schülerinnen und Schülern wichtige Kompetenzen
für Geld, Wirtschaft und das tägliche Leben vermitteln. Eine
Übersicht aller zertifizierten Schulen nach Bundesland und
politischem Bezirk findet sich im Anhang zur Presseaussendung auf der
Website der OeNB.
Zweite Verleihungsrunde: Einreichphase startet im Herbst 2026
Im Schuljahr 2026/27 geht Ready4Finance in die zweite Runde. Die
Einreichphase für interessierte Schulen der Sekundarstufe I startet
im Herbst 2026 über das Onlineportal ready4finance.bildung.gv.at.
Für die Erstbewerbung ist kein abgeschlossener Entwicklungsstand
erforderlich: Neben bereits umgesetzten Maßnahmen werden auch
geplante Schritte, Reflexionen und Entwicklungsziele berücksichtigt.
Die Ausrichtung der jährlichen Verleihungsveranstaltung wechselt
zwischen dem Bundesministerium für Finanzen und der Oesterreichischen
Nationalbank; 2027 wird die OeNB Gastgeberin. Ziel ist es, das
Ready4Finance-Netzwerk gemeinsam mit den Bildungsdirektionen, Schulen
und Lehrkräften nachhaltig zu vergrößern.
Über Ready4Finance
Ready4Finance ist ein bundesweites Zertifizierungsprogramm für
Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen. Programmpartner
sind die Oesterreichische Nationalbank, das Bundesministerium für
Bildung, das Bundesministerium für Finanzen und die Stiftung für
Wirtschaftsbildung - unterstützt durch die Bildungsdirektionen
Oberösterreich und Wien. Eine Ausweitung auf Volksschulen und die
Sekundarstufe II ist in Ausarbeitung.
Veranstaltungsfotos : Fotos zur Veranstaltung stehen Ihnen unter
folgendem Link zur Verfügung https://www.picdrop.com/bka/aX3GabBrLN (
Copyright: BKA/Tarek Wilde)
Weitere Informationen:
https://ready4finance.bildung.gv.at
https://www.bmb.gv.at/
https://www.bmf.gv.at/ministerium/nationale-
finanzbildungsstrategie.html
https://stiftung-wirtschaftsbildung.at/
https://finanzbildung.oenb.at/
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom
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