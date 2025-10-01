APA ots news: René Brandstötter setzt erfolgreiche Tätigkeit als Vertriebsvorstand der Allianz Österreich fort

Wien (APA-ots) - Die Allianz Österreich freut sich bekanntzugeben, dass

René

Brandstötter seine Rolle als Vertriebsvorstand um weitere drei Jahre

verlängern wird. Sein aktueller Vertrag, der am 31. Dezember 2025

ausläuft, wird bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.

Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich, kommentiert: "Wir

freuen uns, bekanntzugeben, dass René Brandstötters Vertrag bis Ende

2028 verlängert wird. Seine Expertise und sein Engagement sind von

großem Wert für unser Unternehmen und unsere Partner:innen. Gemeinsam

mit ihm wollen wir unsere Position im Markt weiter stärken."

René Brandstötter, gebürtiger Oberösterreicher, begann seine

Karriere 2007 als Lehrling bei der Allianz in Österreich. Nach seiner

Tätigkeit im Back-Office der Makler-Abteilung wechselte er als Key

Account Manager in den Allianz Sondervertrieb, wo er sich um die

fachliche Betreuung der Geschäftspartner:innen sowie die Akquise und

den Ausbau neuer Geschäftsbeziehungen kümmerte. 2014 stieg er zum

Abteilungsleiter des Allianz Sondervertriebes auf. Vor seiner

Ernennung zum Vertriebsvorstand im Januar 2023 war er als Head of

Broker für die Makler:innen, Mehrfachagent:innen und

Strukturvertriebe verantwortlich und hat maßgeblich zum Aufbau der

neuen Vertriebsorganisation beigetragen. Brandstötter wird weiterhin

eine zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum

der Allianz Österreich spielen und das Vorstandsteam mit seiner

Erfahrung und seinem Know-how bereichern.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Dr. Thomas Gimesi

Pressesprecher / Allianz Österreich

Telefon: +43 676 878222914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom

