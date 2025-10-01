APA ots news: René Brandstötter setzt erfolgreiche Tätigkeit als...
Wien (APA-ots) - Die Allianz Österreich freut sich bekanntzugeben, dass
René
Brandstötter seine Rolle als Vertriebsvorstand um weitere drei Jahre
verlängern wird. Sein aktueller Vertrag, der am 31. Dezember 2025
ausläuft, wird bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.
Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich, kommentiert: "Wir
freuen uns, bekanntzugeben, dass René Brandstötters Vertrag bis Ende
2028 verlängert wird. Seine Expertise und sein Engagement sind von
großem Wert für unser Unternehmen und unsere Partner:innen. Gemeinsam
mit ihm wollen wir unsere Position im Markt weiter stärken."
René Brandstötter, gebürtiger Oberösterreicher, begann seine
Karriere 2007 als Lehrling bei der Allianz in Österreich. Nach seiner
Tätigkeit im Back-Office der Makler-Abteilung wechselte er als Key
Account Manager in den Allianz Sondervertrieb, wo er sich um die
fachliche Betreuung der Geschäftspartner:innen sowie die Akquise und
den Ausbau neuer Geschäftsbeziehungen kümmerte. 2014 stieg er zum
Abteilungsleiter des Allianz Sondervertriebes auf. Vor seiner
Ernennung zum Vertriebsvorstand im Januar 2023 war er als Head of
Broker für die Makler:innen, Mehrfachagent:innen und
Strukturvertriebe verantwortlich und hat maßgeblich zum Aufbau der
neuen Vertriebsorganisation beigetragen. Brandstötter wird weiterhin
eine zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum
der Allianz Österreich spielen und das Vorstandsteam mit seiner
Erfahrung und seinem Know-how bereichern.
