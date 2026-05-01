APA ots news: Ringturm feiert moldauische Lebensfreude

Sarmale und Freude in den eigenen Händen: Der moldauische

Biennale-Künstler Pavel Brila verhüllt den Ringturm mit "Your

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Happiness is in Your Own Hands".

Wien (APA-ots) - Die Arbeiten an der Außenfassade des Ringturms haben

bereits

gestartet, und in wenigen Wochen präsentiert dieser auf 4.000

Quadratmetern zeitgenössische Kunst aus der Republik Moldau. "Your

Happiness is in Your Own Hands" lautet der Titel der Verhüllung,

gestaltet vommoldauischen Performance-Künstler Pavel Brila, der 2026

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sein Heimatland auch auf der Biennale in Venedig vertritt. Zum 18.

Mal wird das Headquarters der führenden Versicherungsgruppe in CEE

Vienna Insurance Group (VIG) künstlerisch ummantelt - mit 30

bedruckten Netzbahnen, jeweils etwa 3 Meter breit und bis zu 63 Meter

lang. "Die Ringturmverhüllung ist ein weithin sichtbares Bekenntnis

zu unserer internationalen Kulturförderung und unserem Engagement,

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länderübergreifend zu verbinden, Netzwerke zu stärken und

grenzüberschreitend zu wirken. Die diesjährige Verhüllung erschließt

mit Kunst im öffentlichen Raum eine visuelle Brücke von Wien nach

Chiinu und zeigt eindrucksvoll, wie eng wir als internationale

Gruppe miteinander vernetzt sind", erklärt Mag. Robert Lasshofer,

Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins,

Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).

Zwtl.: Zeichen der Verbundenheit

Die Vienna Insurance Group ist bereits 2014 in den moldauischen

Markt eingetreten. "Wir sind seit 12 Jahren mit unserer Gesellschaft

Donaris erfolgreich in Moldau vertreten und haben unser starkes

Engagement im letzten Jahr auch mit der Übernahme der MOLDASIG zum

Ausdruck gebracht. Unser Ziel ist, die moldauische Wirtschaft durch

die Weiterentwicklung des Versicherungsmarktes anzukurbeln. Vor dem

Hintergrund freut es uns ganz besonders, dass der Ringturm über die

Sommermonate die kulturelle Vielfalt Moldaus auf so positive und

farbenfrohe Weise zum Ausdruck bringt. Ein schönes Symbol der

besonderen Nähe unserer Gruppe zum Land", kommentiert Mag. Peter

Höfinger, Deputy CEO der VIG und länderverantwortlich für die

Republik Moldau. Mit einem Marktanteil von rund 12 Prozent zählt die

moldauische VIG-Gesellschaft DONARIS zu den Top 5 Versicherungen am

Markt. Sie bietet ihren Kund:innen bedarfsgerechte Versicherungen für

Auto, Eigenheim/Wohnung, Unfall und Krankenschutz sowie

Firmenversicherungen an.

Zwtl.: Das Kunstwerk

"Your Happiness is in Your Own Hands" von Pavel Brila zeigt eine

farbenfrohe Choreografie von Handgriffen und führt Schritt für

Schritt durch die Zubereitung eines traditionellen Gerichts der

moldauischen Küche: Sarmale - gefüllte, zu kleinen Röllchen geformte

Weinblätter, die im südosteuropäischen Raum in vielfältigen Varianten

verbreitet sind. In einer bewusst reduzierten, schematischen

Bildsprache mit klaren Konturen entsteht ein spannungsreicher

Kontrast zum Gegenstand selbst - einer sinnlichen Erfahrung, die sich

in dem oft gemeinschaftlich ausgeübten Kochrezept wiederfindet. Bei

genauerer Betrachtung steht weniger die Weitergabe eines Rezepts im

Mittelpunkt als dessen persönliche Aneignung: Für Brila sind Sarmale

mit Erfahrungen von Migration und Leben im Ausland verbunden. Ihre

Zubereitung wird zur Geste der Zugehörigkeit und zur Erinnerung an

Zuhause - eine Form "portabler Heimat". "Traditionen und kulturelle

Praktiken entstehen im Tun - sie werden durch das, was wir

weitergeben und neu interpretieren, aktiviert und lebendig gehalten.

Sie schaffen Verbindung, stiften Identität und können ein Gefühl von

Zuhause vermitteln, unabhängig vom Ort. Dass meine Arbeit auf 4.000

Quadratmetern im öffentlichen Raum am Ringturm zu sehen ist, freut

mich besonders - sie lädt dazu ein, Erfahrungen zu teilen und im

Alltag sichtbar zu machen. Darin liegt auch die leise Botschaft: dass

Zugehörigkeit, Erinnerung und sogar ein Stück Glück in unseren

eigenen Händen liegen", erklärt Pavel Brila.

Zwtl.: Der Künstler

Pavel Brila wurde 1971 in Chiinu in der Republik Moldau

geboren. Er vertritt 2026 sein Heimatland bei der Biennale in Venedig

und zählt zu den international rezipierten Künstler:innen seiner

Generation. Sein Werk entfaltet sich über eine große Bandbreite von

Medien - Film, Video, Installation, Fotografie und Performance - und

ist geprägt von einer konzeptuellen Herangehensweise, die visuelle

wie inhaltliche Ebenen miteinander verbindet. Brila studierte unter

anderem an der Jan van Eyck Academie in Maastricht und am Le Fresnoy

in Frankreich, bevor er in den 1990er-Jahren in der internationalen

Kunstszene Fuß fasste. Bereits 2002 wurde sein Filmprojekt "Shoes for

Europe" auf der documenta11 präsentiert, ein früher Höhepunkt seiner

Auseinandersetzung mit Bewegung, Identität und Grenzräumen. Seitdem

war er in zahlreichen bedeutenden Ausstellungen vertreten, darunter

documenta14, Manifesta 10, Tate Gallery London, Museum Boijmans Van

Beuningen Rotterdam und Renaissance Society Chicago. Seine Arbeiten

kreisen häufig um Themen wie Erinnerung, soziale Bedingungen,

Grenzprozesse und Identitätsbildung im post-sowjetischen Raum und

darüber hinaus, wobei Brila immer wieder performative und physische

Aspekte des Handelns einbezieht. Er lebt und arbeitet in Chiinu und

Berlin.

Zwtl.: 20 Jahre Ringturmverhüllung

Der Wiener Städtische Versicherungsverein setzt sich neben seinem

breiten sozialen Engagement für einen grenzüberschreitenden

Kulturaustausch ein. Die Förderung unterschiedlichster Kunstprojekte

sowie die Unterstützung junger Kunstschaffender sind dem VIG-

Hauptaktionär ein zentrales Anliegen. Ein weithin sichtbares Zeichen

dieser Förderphilosophie ist das kulturelle Leuchtturmprojekt

Ringturmverhüllung. Seit 2006 wird das historische Bürogebäude

regelmäßig als weithin sichtbare Fläche für zeitgenössische Kunst

genutzt. Seit 2012 werden dabei neben österreichischen Positionen

auch Künstler:innen aus jenen Ländern eingeladen, in denen die Vienna

Insurance Group wirtschaftlich tätig ist. Die Ringturmverhüllung des

Wiener Städtischen Versicherungsvereins setzt ein lebendiges Zeichen

für den kulturellen Austausch mit Zentral-, Ost- und Südeuropa. Pavel

Brila ist bereits der zehnte Künstler aus der CEE-Region, der mit

der künstlerischen Verhüllung des Ringturms betraut wurde.

Zwtl.: Ringturmverhüllungen 2006 - 2026

2026 - Pavel Brila - Your Happiness is in Your Own Hands -

Moldau

2025 - Marcin Maciejowski - Verbindende Geschichten - Polen

2024 - Johanna Kandl - Mit den besten Zutaten - Österreich

2023 - Gottfried Helnwein - My Sister - Österreich

2023 - Vanja Buan - Wandernde Eisberge - Slowenien

2022 - Dóra Maurer - Miteinander - Ungarn

2019 - Daniela Kostova - Zukunftsträume - Bulgarien

2018 - Gottfried Helnwein - I Saw This - Österreich

2017 - Mihael Milunovi - Weitblick - Serbien

2016 - Ivan Exner - Sorgenfrei - Tschechien

2015 - Tanja Deman - Sommerfreuden - Kroatien

2014 - Arnulf Rainer - Schleier der Agnes - Österreich

2013 - Dorota Sadovská - Verbundenheit - Slowakei

2012 - László Fehér - Gesellschaft - Ungarn

2011 - Xenia Hausner - Familiensinn - Österreich

2008 - Hubert Schmalix - Turm in Blüte - Österreich

2007 - Robert Hammerstiel - Turm des Lebens - Österreich

2006 - Christian L. Attersee - Don Giovanni - Österreich

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der

Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-

Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein

unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen

Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden

Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG

-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und

Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen

unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche

und kulturelle Entfaltung schaffen.

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende

Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE).

Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30

Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und

hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG

kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen

Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit

2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die

VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der

international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die

VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in

Zentral- und Osteuropa.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Wiener Städtische Versicherungsverein

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Schottenring 30, 1010 Wien

Romy Schrammel

Telefon: +43 (0)50 390 - 21224

E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at

Website: https://www.wst-versicherungsverein.at

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Schottenring 30, 1010 Wien

Karin Kafesie

Tel.: +43 (0)50 390-21211

E-Mail: karin.kafesie@vig.com

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