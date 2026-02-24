APA ots news: Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA...
APA ots news: Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA Insurance Group
Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zentrale
Schnittstellenfunktion in der Konzern-Governance und folgt auf
den langjährigen Generalsekretär Harald Weiser.
Wien (APA-ots) - Die UNIQA Insurance Group AG verstärkt ihre
Konzern-Governance: Mit
Beginn des Jahres hat Rita Wittmann, Leiterin Group Legal &
Compliance, zusätzlich die Funktion der Generalsekretärin der UNIQA
Gruppe übernommen. Rita Wittmann folgt auf Harald Weiser, der nach 39
Jahren im Unternehmen und nach rund 25 Jahren in dieser
Schlüsselrolle in den Ruhestand tritt.
Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zusätzliche Schlüsselrolle
Rita Wittmann ist seit 2016 im Unternehmen tätig, sie verfügt
über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften sowie der
Internationalen Betriebswirtschaftslehre.
UNIQA CEO Andreas Brandstetter betont: "Ich freue mich sehr, dass
wir Rita Wittmann - zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben - für die
Funktion der Generalsekretärin der UNIQA Insurance Group und von
UNIQA Österreich gewinnen konnten. Diese Rolle erfordert höchste
fachliche Qualität und laufende, enge Abstimmung mit unseren Gremien.
Mit ihrer juristischen Expertise, ihrem strukturierenden Zugang und
ihrem starken Teamgeist bringt Rita dafür die idealen Voraussetzungen
mit."
Rita Wittmann sieht der erweiterten Verantwortung mit großer
Zuversicht und Freude entgegen: "Es ist eine besondere Aufgabe und
zugleich eine große Ehre, das Generalsekretariat einer so dynamischen
und international ausgerichteten Gruppe zu übernehmen. Ich freue mich
darauf, gemeinsam mit meinem Team einen aktiven Beitrag dazu zu
leisten, dass unsere Entscheidungswege klar, effizient und
zukunftsorientiert bleiben."
Wesentliche Drehscheibe der Konzern-Governance
Das Generalsekretariat gehört zu den zentralen
Koordinationsstellen der UNIQA Gruppe. Es verantwortet die
organisatorische und inhaltliche Unterstützung des Vorstands und des
Aufsichtsrats, stellt effiziente und rechtskonforme
Entscheidungsprozesse sicher und fungiert als verbindende
Schnittstelle zwischen den Konzern-Gremien, Fachbereichen und dem
Generalsekretariat International.
Mit Blick auf die steigenden rechtlichen, regulatorischen und
faktischen Anforderungen an die Konzern-Governance sowie die
ambitionierte Wachstumsstrategie von UNIQA gewinnt diese Funktion
weiter an Bedeutung.
