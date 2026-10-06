06.10.26 16:48 Uhr

APA ots news: S&P passt Rating von Kommunalkredit an; NPL-Abbau schneller als geplant

Rating auf BBB- mit stabilem Ausblick herabgestuft; schneller

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als erwarteter NPL-Abbau, starke Kapitalisierung und solide

Kosteneffizienz unterstützen positive Entwicklung

Wien (APA-ots) - Diese Meldung ist in englischer Sprache unter

www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/ratings verfügbar.

S&P Global Ratings hat das langfristige Emittenten-Rating der

Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") um eine Stufe von "BBB"

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auf "BBB-" herabgestuft und den Ausblick von negativ auf stabil

angehoben. S&P begründet die Ratingmaßnahme mit der Erwartung, dass

sich die künftige Profitabilität der Bank stärker an jener

vergleichbarer Institute orientieren wird, und hat daher den

bisherigen Ratingaufschlag von einer Stufe, der die

überdurchschnittliche Ertragskraft der Bank gegenüber vergleichbaren

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Instituten widerspiegelte, aufgehoben.

Der stabile Ausblick spiegelt die Erwartung von S&P wider, dass

Kommunalkredit die notleidenden Kredite (Non-Performing Loans, NPLs)

bis 2028 weiter auf rund 3,5 % des Portfolios reduzieren,

gleichzeitig die Profitabilität wiederherstellen und weiterhin starke

Kapitalquoten aufweisen wird.

Die erhöhte NPL-Quote der Bank war in der Vergangenheit vor allem

auf Engagements im Glasfasersektor zurückzuführen, der insgesamt vor

Herausforderungen stand. S&P würdigte den schneller als erwarteten

NPL-Abbau der Bank, ihre starke Kapitalisierung und solide

Kosteneffizienz. Die Bewertung von Kapital und Ertragskraft bleibt

mit "sehr stark" unverändert. S&P prognostiziert bis 2028 eine

risikoadjustierte Kapitalquote von 17,5 % bis 18,5 % und damit

deutlich über dem für diese Bewertung maßgeblichen Schwellenwert von

15 %. Auch die Bewertungen der Risikoposition sowie von

Refinanzierung und Liquidität der Kommunalkredit bleiben unverändert.

Zur Jahresmitte 2026 wies die Bank auf Einzelinstitutsebene eine Tier

-1-Kapitalquote von 16,9 % aus.

Zwtl.: Verbesserung der Asset-Qualität schneller als geplant

Das Management von Kommunalkredit hat einen umfassenden Plan zum

Abbau belasteter Vermögenswerte durch aktives Portfoliomanagement

umgesetzt. Die Maßnahmen umfassen Restrukturierungen, die aktive

Betreuung einzelner Engagements sowie ausgewählte Asset-Verkäufe mit

dem Ziel, das Asset-Qualitätsprofil der Bank nachhaltig zu

verbessern.

Infolgedessen hat Kommunalkredit ihr Portfolio an notleidenden

Krediten weiter reduziert. Per August 2026 verbesserte sich die

Brutto-NPL-Quote von 6,8 % auf 5,9 %, während die Netto-NPL-Quote von

6,0 % auf 5,1 % zurückging. Beide Quoten liegen bereits unter den

Zielwerten der Bank für das Jahresende und bestätigen damit, dass der

NPL-Abbau schneller als erwartet voranschreitet.

Zwtl.: Rekord-Neugeschäft und weiterhin starke Margen

Die spezialisierte Positionierung der Kommunalkredit im

Infrastruktur- und Energiebereich, die tiefgehende Sektor Expertise

mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für komplexe

Transaktionen verbindet, unterstützt attraktive risikoadjustierte

Renditen. Die Nachfrage in den Zielmärkten der Bank bleibt stark und

die Transaktionspipeline robust.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Kommunalkredit mit einem

Neugeschäftsvolumen von mehr als EUR 1,0 Mrd. (EUR 1,1 Mrd.

einschließlich Public Finance) einen neuen Rekord für ein erstes

Halbjahr. Dies entspricht einem Anstieg von rund 60 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Mit 27 abgeschlossenen Transaktionen wurde

ebenfalls ein Rekordwert erreicht (+50 %). Die Bank erzielte

weiterhin hohe Margen in ihrem Neugeschäft.

Auch die operative Effizienz hat sich deutlich verbessert. Für

2026 wird eine Cost-Income-Ratio (CIR) von rund 43 % erwartet, was

die anhaltende Kostendisziplin widerspiegelt.

Zwtl.: Zunehmend diversifizierte Ertragsbasis

Die Ertragsbasis der Bank verbreitert sich über das traditionelle

Kreditgeschäft hinaus. ECA-Geschäft (Exportförderungsgeschäft) und

Advisory leisten einen wachsenden Beitrag zur Profitabilität. Weitere

Initiativen, darunter Project Development und Asset Management,

sollen das Ertragswachstum und die Diversifizierung künftig

zusätzlich unterstützen.

Jacques Ripoll, Chief Executive Officer der Kommunalkredit,

erklärt:

"Wir haben den Abbau von Risiken in unserem Portfolio bewusst

beschleunigt und die damit verbundenen kurzfristigen Auswirkungen auf

die Profitabilität in Kauf genommen. Die NPLs gehen schneller als

geplant zurück, das Neugeschäft liegt auf Rekordniveau und unsere

Kapitalposition bleibt sehr stark. Unsere aktuelle Profitabilität

spiegelt diese bewussten Maßnahmen wider."

"Unsere spezialisierte Expertise, die starke Kundennachfrage und

unsere robuste Pipeline ermöglichen es uns, selektiv zu bleiben und

uns auf Transaktionen mit einem angemessenen Verhältnis von Risiko

und Ertrag zu konzentrieren. Gleichzeitig verbreitern wir unsere

Ertragsbasis und investieren weiterhin in unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, Technologie und operative Infrastruktur."

Über Kommunalkredit

Kommunalkredit ist eine europäische Infrastruktur- und Energiebank

mit einer starken Präsenz in Zentral- und Osteuropa. In den

Kernsektoren Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung ,

Transport sowie Soziale Infrastruktur ermöglicht die Bank essenzielle

Infrastrukturprojekte für Kommunen. So stärkt sie die Resilienz

Europas, unterstützt nachhaltiges Wachstum und treibt die grüne sowie

industrielle Transformation voran. Die Bank ist auf komplexe Mid-

Market-Transaktionen spezialisiert und verbindet Advisory,

Finanzierung, Distribution und Investment zu integrierten

Finanzierungslösungen, die über klassische Kreditansätze hinausgehen.

Seit 2020 hat Kommunalkredit Infrastruktur- und Energiefinanzierungen

in Höhe von EUR 12,5 Mrd. ermöglicht. Mehrheitseigentümer der Bank

ist Altor, eine europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf

Innovation und die grüne Transformation, die seit ihrer Gründung mehr

als EUR 12 Mrd. an Kapital eingeworben hat. www.kommunalkredit.at |

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Rückfragehinweis:

Kouchnirenko Liviu

Kommunalkredit Austria AG

Investor Relations

P +43131631415

M L.Kouchnirenko@kommunalkredit.at

Marcus Mayer

Kommunalkredit Austria AG

Corporate Communication & Marketing

P +43 1 31631 593

M communication@kommunalkredit.at

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