APA ots news: Sicher ins Wasser: Allianz und Österreichischer Schwimmverband verlosen kostenlose Kinderschwimmkurse

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Wien (APA-ots) - - Rund 137.000 Kinder und Jugendliche hierzulande können

nicht

schwimmen - Allianz und Österreichischer Schwimmverband setzen daher

gemeinsam ein Zeichen

- Kostenlose Anfängerschwimmkurse für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren

werden verlost - Anmeldungen sind ab sofort möglich

- Ab Juli 2026 starten Kurse in ganz Österreich, die ersten Termine

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finden in Tirol und Kärnten statt, Oberösterreich und die Steiermark

folgen im September

Sommerzeit ist Badezeit. Doch für viele Kinder in Österreich ist

das kühle Nass kein sicherer Ort: Laut einer Studie des Kuratoriums

für Verkehrssicherheit (KFV) aus dem Jahr 2025 können 137.000 Kinder

und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren nicht schwimmen, weitere

76.000 nur unsicher. Fehlender Schulschwimmunterricht, mangelnde

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Infrastruktur und wenig familiäre Schwimmerfahrung zählen zu den

Hauptursachen. Gleichzeitig stellen die Kosten für private

Schwimmkurse viele Familien vor eine finanzielle Hürde. Die Allianz

und der Österreichische Schwimmverband (OSV) starten daher gemeinsam

eine Initiative: Sie verlosen kostenlose Schwimmkurse für Kinder im

Alter von 5 bis 10 Jahren.

"Schwimmen zu können, kann Leben retten. Deshalb ist es uns als

Allianz besonders wichtig, Familien zu unterstützen, die sich keine

privaten Schwimmkurse leisten können. Gemeinsam mit dem

Österreichischen Schwimmverband möchten wir dazu beitragen, dass

Kinder den Sommer ohne Angst vor dem Wasser genießen können", sagt

René Brandstötter, Vertriebsvorstand (CSO) der Allianz Österreich.

"Die Zahlen der KFV-Studie sind alarmierend und sie zeigen, dass

wir als Gesellschaft handeln müssen. Wir freuen uns sehr über die

Partnerschaft mit der Allianz, die es uns ermöglicht, Schwimmkurse

genau dort hinzubringen, wo sie gebraucht werden: zu Kindern, die

sonst keinen Zugang hätten. Wasser kennenlernen, Wasser lieben - das

ist unser Ziel", so Arno Pajek, Präsident des Österreichischen

Schwimmverbands.

Zwtl.: Lernen im eigenen Tempo - spielerisch und in kleinen Gruppen

Die Anfängerschwimmkurse richten sich ausschließlich an

Nichtschwimmer:innen und werden bewusst in kleinen Gruppen von 5 bis

10 Kindern durchgeführt. Ziel ist es, Kindern die Angst vor dem

Wasser zu nehmen, sie spielerisch an das Tauchen und Springen vom

Beckenrand heranzuführen und ihnen beizubringen, sich sicher und ohne

Hilfsmittel im Wasser zu bewegen. Ein wesentlicher Bestandteil ist

das Erlernen der richtigen Atmung im Wasser. Die Kurse finden ohne

Begleitung der Eltern statt - so können die Kinder leichter

Selbstständigkeit und Vertrauen im Wasser entwickeln. Da Kinder

unterschiedlich schnell lernen, wird jedem Kind die notwendige Zeit

gegeben, in seinem eigenen Tempo Fortschritte zu machen.

Zwtl.: Für Schwimmkurs registrieren und gewinnen

Eltern können ihre Kinder im Alter von 5-10 Jahren online auf der

Website der Allianz für einen Schwimmkurs in ihrer Nähe registrieren.

Die Registrierung stellt keine verbindliche Zusage dar. Die

verfügbaren Kursplätze werden unter allen Anmeldungen per

Zufallsprinzip verlost.

Pro Standort werden zeitgleich 1 bis 3 Kurse - organisiert über

den Österreichischen Schwimmverband - angeboten. Als zusätzliches

Highlight erhalten alle teilnehmenden Kinder ein Goodiebag mit

Schwimmhaube, Handtuch, Trinkflasche und Drybag.

Im Rahmen des internationalen MoveNow-Programms der Allianz wird

das OSV-Projekt (Österreichischer Schwimmverband) finanziert. MoveNow

stärkt die nächste Generation durch Bewegungsinitiativen - für mehr

Widerstandsfähigkeit, Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgefühl. In

Österreich fließt dieses Engagement in Schwimmkurse mit dem OSV, der

für qualitätsgesicherten Schwimmunterricht mit qualifizierten

Lehrpersonen, hohen Standards und starken Partnern steht.

Zwtl.: Termine in den Bundesländern

Insgesamt sind österreichweit bereits folgende Kurse fixiert:

- Ebbs (Tirol): 13.-17.07.2026

- Spittal/Drau (Kärnten): 13.-17.07.2026

Anmeldefenster folgt:

- Rohrbach (Oberösterreich): 20.9., 26.9., 27.9., 3.10. und 4.10.2026

- Linz (Oberösterreich): 30.9., 7.10., 14.10., 21.10. und 4.11.2026

- Graz (Steiermark): 7.11., 14.11., 21.11., 28.11. und 5.12.2026

Weitere Termine werden laufend auf der Website der Allianz

ergänzt.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Allianz Österreich

Dr. Thomas Gimesi

Telefon: +43 676 878 222 914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/

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