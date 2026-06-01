APA ots news: Sicher ins Wasser: Allianz und Österreichischer...
APA ots news: Sicher ins Wasser: Allianz und Österreichischer Schwimmverband verlosen kostenlose Kinderschwimmkurse
Wien (APA-ots) - - Rund 137.000 Kinder und Jugendliche hierzulande können
nicht
schwimmen - Allianz und Österreichischer Schwimmverband setzen daher
gemeinsam ein Zeichen
- Kostenlose Anfängerschwimmkurse für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren
werden verlost - Anmeldungen sind ab sofort möglich
- Ab Juli 2026 starten Kurse in ganz Österreich, die ersten Termine
finden in Tirol und Kärnten statt, Oberösterreich und die Steiermark
folgen im September
Sommerzeit ist Badezeit. Doch für viele Kinder in Österreich ist
das kühle Nass kein sicherer Ort: Laut einer Studie des Kuratoriums
für Verkehrssicherheit (KFV) aus dem Jahr 2025 können 137.000 Kinder
und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren nicht schwimmen, weitere
76.000 nur unsicher. Fehlender Schulschwimmunterricht, mangelnde
Infrastruktur und wenig familiäre Schwimmerfahrung zählen zu den
Hauptursachen. Gleichzeitig stellen die Kosten für private
Schwimmkurse viele Familien vor eine finanzielle Hürde. Die Allianz
und der Österreichische Schwimmverband (OSV) starten daher gemeinsam
eine Initiative: Sie verlosen kostenlose Schwimmkurse für Kinder im
Alter von 5 bis 10 Jahren.
"Schwimmen zu können, kann Leben retten. Deshalb ist es uns als
Allianz besonders wichtig, Familien zu unterstützen, die sich keine
privaten Schwimmkurse leisten können. Gemeinsam mit dem
Österreichischen Schwimmverband möchten wir dazu beitragen, dass
Kinder den Sommer ohne Angst vor dem Wasser genießen können", sagt
René Brandstötter, Vertriebsvorstand (CSO) der Allianz Österreich.
"Die Zahlen der KFV-Studie sind alarmierend und sie zeigen, dass
wir als Gesellschaft handeln müssen. Wir freuen uns sehr über die
Partnerschaft mit der Allianz, die es uns ermöglicht, Schwimmkurse
genau dort hinzubringen, wo sie gebraucht werden: zu Kindern, die
sonst keinen Zugang hätten. Wasser kennenlernen, Wasser lieben - das
ist unser Ziel", so Arno Pajek, Präsident des Österreichischen
Schwimmverbands.
Zwtl.: Lernen im eigenen Tempo - spielerisch und in kleinen Gruppen
Die Anfängerschwimmkurse richten sich ausschließlich an
Nichtschwimmer:innen und werden bewusst in kleinen Gruppen von 5 bis
10 Kindern durchgeführt. Ziel ist es, Kindern die Angst vor dem
Wasser zu nehmen, sie spielerisch an das Tauchen und Springen vom
Beckenrand heranzuführen und ihnen beizubringen, sich sicher und ohne
Hilfsmittel im Wasser zu bewegen. Ein wesentlicher Bestandteil ist
das Erlernen der richtigen Atmung im Wasser. Die Kurse finden ohne
Begleitung der Eltern statt - so können die Kinder leichter
Selbstständigkeit und Vertrauen im Wasser entwickeln. Da Kinder
unterschiedlich schnell lernen, wird jedem Kind die notwendige Zeit
gegeben, in seinem eigenen Tempo Fortschritte zu machen.
Zwtl.: Für Schwimmkurs registrieren und gewinnen
Eltern können ihre Kinder im Alter von 5-10 Jahren online auf der
Website der Allianz für einen Schwimmkurs in ihrer Nähe registrieren.
Die Registrierung stellt keine verbindliche Zusage dar. Die
verfügbaren Kursplätze werden unter allen Anmeldungen per
Zufallsprinzip verlost.
Pro Standort werden zeitgleich 1 bis 3 Kurse - organisiert über
den Österreichischen Schwimmverband - angeboten. Als zusätzliches
Highlight erhalten alle teilnehmenden Kinder ein Goodiebag mit
Schwimmhaube, Handtuch, Trinkflasche und Drybag.
Im Rahmen des internationalen MoveNow-Programms der Allianz wird
das OSV-Projekt (Österreichischer Schwimmverband) finanziert. MoveNow
stärkt die nächste Generation durch Bewegungsinitiativen - für mehr
Widerstandsfähigkeit, Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgefühl. In
Österreich fließt dieses Engagement in Schwimmkurse mit dem OSV, der
für qualitätsgesicherten Schwimmunterricht mit qualifizierten
Lehrpersonen, hohen Standards und starken Partnern steht.
Zwtl.: Termine in den Bundesländern
Insgesamt sind österreichweit bereits folgende Kurse fixiert:
- Ebbs (Tirol): 13.-17.07.2026
- Spittal/Drau (Kärnten): 13.-17.07.2026
Anmeldefenster folgt:
- Rohrbach (Oberösterreich): 20.9., 26.9., 27.9., 3.10. und 4.10.2026
- Linz (Oberösterreich): 30.9., 7.10., 14.10., 21.10. und 4.11.2026
- Graz (Steiermark): 7.11., 14.11., 21.11., 28.11. und 5.12.2026
Weitere Termine werden laufend auf der Website der Allianz
ergänzt.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Allianz Österreich
Dr. Thomas Gimesi
Telefon: +43 676 878 222 914
E-Mail: presse@allianz.at
Website: https://www.allianz.at/
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0127 2026-06-24/13:00