APA ots news: Sicherheit in Schule und Verein: Weshalb eine private Unfallversicherung für Kinder wichtig ist
Wien (APA-ots) - Mit dem Schulbeginn im September beginnt für Kinder eine
aufregende
Zeit voller neuer Erfahrungen. Gerade jetzt rückt auch das Thema
Sicherheit für Eltern noch mehr in den Fokus - insbesondere dort, wo
sie viel Zeit verbringen: in Schulen und Vereinen.
Ein zentraler Aspekt der Kindersicherheit ist die gesetzliche
Unfallversicherung. In Österreich sind Kinder über die Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt (AUVA) in bestimmten Lebenssituationen
automatisch versichert. Dazu zählen der Schulbesuch, der direkte Weg
zur Schule und zurück sowie schulische Veranstaltungen wie Wandertage
und Sportfeste.
Zwtl.: Grenzen der gesetzlichen Absicherung: Freizeitaktivitäten und
private Wege
Was viele Eltern allerdings nicht wissen: Die gesetzliche
Unfallversicherung deckt nicht alle Bereiche ab, bei denen Kindern
etwas passieren kann. So sind Freizeitaktivitäten außerhalb der
Schule, wie Sportvereine oder Musikschulen, sowie private Wege oder
Aufenthalte nicht versichert. "Eine private Unfallversicherung bietet
zusätzliche Sicherheit und Flexibilität, die über die gesetzliche
Absicherung hinausgeht. Sie ist ein wichtiger Baustein für die
umfassende Absicherung unserer Kinder" erläutert Jörg Hipp, Chief
Product Officer und Chief Underwriting Officer (CPO/CUO) der Allianz
Österreich. Eine private Unfallversicherung bietet Vorteile wie
Kapitalzahlungen bei Invalidität, Kostenübernahme für Therapien und
Hilfsmittel sowie weltweiten Schutz.
Zwtl.: Allianz als Partner für Schulen und Vereine
Die Allianz bietet in Zusammenarbeit mit Schulen maßgeschneiderte
Lösungen für Gruppen-Unfallversicherungen an. Diese ermöglichen es,
Kinder unkompliziert und kostengünstig abzusichern - direkt über den
Elternverein. Auch Sport- und Freizeitvereine, die eine wichtige
Rolle im Leben vieler Kinder spielen, profitieren von solchen
Sicherheitslösungen. Die Allianz arbeitet bereits erfolgreich mit
zahlreichen Vereinen zusammen, darunter renommierte Fußball- und
Hockeyvereine sowie den Pfadfinderinnen und Pfadfindern in Wien. "Der
Schulbeginn im September ist für Kinder ein aufregender Moment voller
neuer Erfahrungen. Für uns Eltern ist es zugleich eine gute
Gelegenheit, über Sicherheit nachzudenken - besonders dort, wo unsere
Kinder viel Zeit verbringen: in Schulen und Vereinen.Gemeinsam können
wir sicherstellen, dass unsere Kinder umfassend geschützt sind",
ergänzt Jörg Hipp.
Durch die enge Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen kann ein
umfassender Schutz für Kinder geschaffen werden, der über die
gesetzliche Unfallversicherung hinausgeht. Die Berater:innen der
Allianz stehen Eltern, Schulen und Vereinen jederzeit zur Verfügung,
um passende Versicherungslösungen zu finden.
