APA ots news: Sicherheit in Schule und Verein: Weshalb eine private...

25.08.25 09:44 Uhr

APA ots news: Sicherheit in Schule und Verein: Weshalb eine private Unfallversicherung für Kinder wichtig ist

Wer­bung

Wien (APA-ots) - Mit dem Schulbeginn im September beginnt für Kinder eine

aufregende

Zeit voller neuer Erfahrungen. Gerade jetzt rückt auch das Thema

Sicherheit für Eltern noch mehr in den Fokus - insbesondere dort, wo

sie viel Zeit verbringen: in Schulen und Vereinen.

Ein zentraler Aspekt der Kindersicherheit ist die gesetzliche

Unfallversicherung. In Österreich sind Kinder über die Allgemeine

Wer­bung

Unfallversicherungsanstalt (AUVA) in bestimmten Lebenssituationen

automatisch versichert. Dazu zählen der Schulbesuch, der direkte Weg

zur Schule und zurück sowie schulische Veranstaltungen wie Wandertage

und Sportfeste.

Zwtl.: Grenzen der gesetzlichen Absicherung: Freizeitaktivitäten und

private Wege

Was viele Eltern allerdings nicht wissen: Die gesetzliche

Unfallversicherung deckt nicht alle Bereiche ab, bei denen Kindern

Wer­bung

etwas passieren kann. So sind Freizeitaktivitäten außerhalb der

Schule, wie Sportvereine oder Musikschulen, sowie private Wege oder

Aufenthalte nicht versichert. "Eine private Unfallversicherung bietet

zusätzliche Sicherheit und Flexibilität, die über die gesetzliche

Absicherung hinausgeht. Sie ist ein wichtiger Baustein für die

umfassende Absicherung unserer Kinder" erläutert Jörg Hipp, Chief

Product Officer und Chief Underwriting Officer (CPO/CUO) der Allianz

Österreich. Eine private Unfallversicherung bietet Vorteile wie

Kapitalzahlungen bei Invalidität, Kostenübernahme für Therapien und

Hilfsmittel sowie weltweiten Schutz.

Zwtl.: Allianz als Partner für Schulen und Vereine

Die Allianz bietet in Zusammenarbeit mit Schulen maßgeschneiderte

Lösungen für Gruppen-Unfallversicherungen an. Diese ermöglichen es,

Kinder unkompliziert und kostengünstig abzusichern - direkt über den

Elternverein. Auch Sport- und Freizeitvereine, die eine wichtige

Rolle im Leben vieler Kinder spielen, profitieren von solchen

Sicherheitslösungen. Die Allianz arbeitet bereits erfolgreich mit

zahlreichen Vereinen zusammen, darunter renommierte Fußball- und

Hockeyvereine sowie den Pfadfinderinnen und Pfadfindern in Wien. "Der

Schulbeginn im September ist für Kinder ein aufregender Moment voller

neuer Erfahrungen. Für uns Eltern ist es zugleich eine gute

Gelegenheit, über Sicherheit nachzudenken - besonders dort, wo unsere

Kinder viel Zeit verbringen: in Schulen und Vereinen.Gemeinsam können

wir sicherstellen, dass unsere Kinder umfassend geschützt sind",

ergänzt Jörg Hipp.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen kann ein

umfassender Schutz für Kinder geschaffen werden, der über die

gesetzliche Unfallversicherung hinausgeht. Die Berater:innen der

Allianz stehen Eltern, Schulen und Vereinen jederzeit zur Verfügung,

um passende Versicherungslösungen zu finden.

