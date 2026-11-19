APA ots news: Stabiles Internet unterm Christbaum: Neun Monate kein Grundentgelt bei Internet Boost! 5G 150*.

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Wien (APA-ots) - - Neun Monate kein Grundentgelt bei Anmeldung von

Internet Boost! 5G

150 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer*.

- Exklusiver Drei Ruckelschutz unterstützt stabileres Streaming,

Gaming und Videocalls.

- Zwei Wochen ohne Risiko testen.*

- Gratis Premium-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung.

- Unlimited Mix fähig: 10 % Rabatt ab zwei kompatiblen Tarifen auf

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einer Rechnung

Die Weihnachtszeit zählt zu den internetintensivsten Phasen des

Jahres. Streaming von Filmen und Serien, Videotelefonie mit Familie

und Freunden, Online-Gaming sowie die zahlreichen vernetzten Geräte

im Haushalt stellen hohe Anforderungen an das Heimnetzwerk. Mit dem

Weihnachtsangebot für Boost! macht Drei leistungsstarkes Internet

besonders attraktiv: Wer sich jetzt für einen Tarif ab Internet

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Boost! 5G 150 entscheidet, zahlt neun Monate lang kein Grundentgelt.

Danach beträgt das monatliche Grundentgelt aktuell 35,90 Euro.

Kund:innen erhalten außerdem einen Premium-5G-Router inklusive Drei

Ruckelschutz kostenlos dazu, bezahlt weder Aktivierungsentgelt noch

Servicepauschale und kann das Angebot 14 Tage ohne Risiko testen.*

Mit Boost! bietet Drei nicht nur schnelles 5G-Internet für

zuhause, sondern kombiniert leistungsstarke Hardware mit smarten

Funktionen zur Optimierung des Heimnetzwerks. Die Drei

RouterAssistant App unterstützt bei der optimalen Positionierung des

Routers, verbessert das WLAN-Erlebnis und hilft dabei, die

Internetqualität laufend zu optimieren. Bereits heute liegt die

Zufriedenheit der Boost!-Kund:innen bei rund 90 Prozent. Mehr auf

www.drei.at/boost

Zwtl.: Mehr Stabilität mit dem exklusiven Drei Ruckelschutz

Gerade rund um Weihnachten greifen oft mehrere Familienmitglieder

gleichzeitig auf dieselbe Internetverbindung zu. Während im

Wohnzimmer gestreamt wird, laufen Videocalls, Online-Games oder

Downloads parallel. Mit dem exklusiven Drei Ruckelschutz unterstützt

Drei ein besseres Interneterlebnis. Die intelligente Funktion ist

direkt im Boost! Premium-Router integriert und erkennt automatisch,

wenn die verfügbare Bandbreite knapp wird. Zeitkritische Anwendungen

wie Videotelefonie, Streaming oder Online-Gaming werden in solchen

Situationen automatisch priorisiert, während weniger dringende

Datenübertragungen im Hintergrund erfolgen. Kund:innen können

insbesondere bei hoher gleichzeitiger Nutzung der Internetverbindung

von stabileren Videocalls, flüssigerem Streaming und einem besseren

Gaming-Erlebnis profitieren, ganz ohne zusätzliche Einstellungen

vornehmen zu müssen. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz

Zwtl.: Weitere Vorteile mit dem Unlimited Mix

Das Xmas-Angebot ist zudem Unlimited Mix fähig. Neu- und

Bestandskund:innen, die mindestens zwei kompatible Tarife auf einer

gemeinsamen Rechnung führen, profitieren automatisch von 10 Prozent

Rabatt auf jeden Unlimited Mix Tarif. Damit lassen sich Mobilfunk und

Internet besonders kostengünstig kombinieren. Mehr auf

www.drei.at/mix

Zwtl.: Die Vorteile von Boost! Xmas auf einen Blick

- Neun Monate kein Grundentgelt ab dem Tarif Internet Boost! 5G 150*

- Gratis Premium-5G-Router

- Exklusiver Drei Ruckelschutz für stabileres Streaming, Gaming und

Videocalls

- RouterAssistant App zur WLAN- und Routeroptimierung

- Laufende Qualitätsanalyse der Internetverbindung

- Priorisierter Service und Support

- Keine Aktivierungsgebühr

- Keine Servicepauschale

- 14 Tage ohne Risiko testen*

- Unlimited Mix fähig mit 10 % Rabatt ab zwei kompatiblen Tarifen

Details gemäß aktueller Aktionsbedingungen auf drei.at/boost.

* Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer: Entfall

des monatlichen Grundentgelts in den ersten neun Monaten (danach ab

35,90 / Monat). Zusätzlich zum gesetzlichen Rücktrittsrecht bei

Fernabsatzverträgen gewährt Drei im Rahmen dieser Aktion eine 14-

tägige Rücktrittsmöglichkeit auch bei Vertragsabschlüssen in Drei

Shops. Details unter drei.at/boost.

FAQ für Medien

Was ist Boost!?

Boost! heißen die Angebote von Drei für Internet zuhause. Sie

kombinieren leistungsfähige Internetanschlüsse zu attraktiven Preisen

mit smarter Optimierung, laufender Qualitätskontrolle und

priorisiertem Support.

Für welche Technologien ist Boost! verfügbar?

Boost! ist ausschließlich mit Mobilfunk verfügbar.

Was macht die RouterAssistant App?

Die App unterstützt bei der optimalen Positionierung des Routers und

bietet zusätzliche Funktionen wie WLAN-Optimierung, Qualitätsanalysen

und Speedtests.

Welche Vorteile bietet Boost! gegenüber einem herkömmlichen

Internetanschluss?

Neben hoher Geschwindigkeit profitieren Kund:innen von laufender

Qualitätsüberwachung, proaktivem Support, WLAN-Optimierung und einer

optimalen Router-Konfiguration.

Was beinhaltet die aktuelle Aktion?

Bei Neuanmeldung eines Boost!-Tarifs ab Internet Boost! 5G 150 mit 24

Monaten Mindestvertragsdauer zahlen Kund:innen neun Monate kein

Grundentgelt und erhalten einen Premium-Router.

Sind Router und Aktivierung enthalten?

Ja. Im Rahmen der Aktion sind Router und Aktivierung kostenlos

inkludiert.*

Was ist der Drei Ruckelschutz?

Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Router-Funktion, die bei

hoher Auslastung der Internetverbindung wichtige Anwendungen wie

Videotelefonie, Streaming und Online-Gaming automatisch priorisiert.

Welchen Vorteil haben Kund:innen?

Kund:innen können insbesondere bei hoher gleichzeitiger Nutzung von

stabileren Videocalls, flüssigerem Streaming und besseren

Reaktionszeiten beim Gaming profitieren, insbesondere wenn mehrere

Personen gleichzeitig online sind.

Muss die Funktion eingerichtet werden?

Nein. Der Drei Ruckelschutz arbeitet automatisch und ohne manuelle

Konfiguration.

Verlangsamt der Drei Ruckelschutz Downloads?

Downloads werden nicht gestoppt. Bei Engpässen kann ihre

Geschwindigkeit vorübergehend reduziert werden, damit zeitkritische

Anwendungen weiterhin stabil laufen.

Welche Anwendungen profitieren besonders?

Priorisiert werden Anwendungen aus den Bereichen Kommunikation,

Streaming sowie Online-Gaming.

Werden persönliche Daten verarbeitet?

Nein. Die Funktion sammelt oder speichert keine Informationen über

konsumierte Inhalte oder Internetaktivitäten. Sämtliche Verarbeitung

erfolgt ausschließlich lokal auf dem Router.

Ist der Drei Ruckelschutz exklusiv?

Ja. Der Drei Ruckelschutz ist eine exklusive Funktion im Drei-Angebot

und aktuell auf dem ZTE G5TC verfügbar.

Wie lange gilt die Mindestvertragsdauer?

Die Aktion gilt bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten.*

Gilt das 14-tägige Rücktrittsrecht auch bei Käufen in Drei Shops?

Ja, zusätzlich zum gesetzlichen Rücktrittsrecht bei

Fernabsatzverträgen gewährt Drei im Rahmen dieser Aktion eine 14-

tägige Rücktrittsmöglichkeit auch bei Vertragsabschlüssen in Drei

Shops.

Wo gibt es weitere Informationen?

Alle Informationen zu Boost!, den verfügbaren Tarifen und dem

Verfügbarkeitscheck finden sich unter www.drei.at/boost

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Petra Jakob, Head of Corporate Communication

Telefon: +43 (0) 50 660 33700

E-Mail: presse@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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