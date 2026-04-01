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APA ots news: Stabilität in bewegten Zeiten: Allianz Pensionskasse führt Mercer-Ranking 2025 an
Wien (APA-ots) - Langfristige Veranlagungsstrategien, aktives
Risikomanagement und der
konsequente Ausbau von Impact- und Infrastrukturinvestments zahlen
sich aus: Die Allianz Pensionskasse wurde im aktuellen Mercer-Ranking
der österreichischen Pensionskassen 2025 in drei
Veranlagungskategorien jeweils auf Platz 1 gereiht. Damit liegt sie
in sämtlichen Risikoklassen deutlich über dem Branchendurchschnitt
der überbetrieblichen Pensionskassen, der 2025 bei 4,33 Prozent lag.
Im Detail erzielte die Allianz Pensionskasse im Jahr 2025 eine
Performance von 5,33 Prozent in der konservativen, 6,84 Prozent in
der ausgewogenen und 7,36 Prozent in der dynamischen Veranlagung. Die
Auszeichnung erfolgt vor dem Hintergrund eines herausfordernden
Marktumfeldes, das von Volatilität, geopolitischen Unsicherheiten und
einem weiterhin anspruchsvollen makroökonomischen Rahmen geprägt war.
Unter diesen Bedingungen standen viele institutionelle Investoren
besonders vor Herausforderungen.
Zwtl.: Langfristigkeit statt kurzfristiger Marktreaktionen
Das ausgezeichnete Ergebnis unterstreicht die Bedeutung
langfristig ausgerichteter Investmentstrategien in der betrieblichen
Altersvorsorge. Während kurzfristige Marktschwankungen 2025
zahlreiche Veranlagungsentscheidungen erschwerten, erwiesen sich
Disziplin, Diversifikation und ein konsequentes Risikobudgeting als
zentrale Erfolgsfaktoren. Insbesondere Veranlagungs- und
Risikogemeinschaften, die nicht auf Markt-Timing, sondern auf
strukturelle Robustheit setzten, konnten überdurchschnittliche
Resultate erzielen.
Dass die Allianz Pensionskasse in drei Risikoklassen jeweils den
Spitzenplatz erreichte, gilt in Fachkreisen als starkes Signal für
eine konsistente Governance- und Allokationsstruktur sowie
Risikoadjustierung, um langfristig tragfähige Ergebnisse für
Anwartschafts- und Leistungsberechtigte zu erreichen.
Zwtl.: ESG- und Infrastrukturinvestments als Performancefaktor
Eine zentrale Rolle spielten dabei auch Impact- und
Infrastrukturinvestments, die in den vergangenen Jahren systematisch
ausgebaut wurden. Diese Anlageklassen trugen nicht nur zur
Stabilisierung der Portfolios bei, sondern erwiesen sich 2025 auch
als wesentliche Performance-Treiber. Studien und Marktanalysen zeigen
zunehmend, dass zukunftsorientierte und reale Investitionen -
insbesondere in Infrastruktur und Energiewendeprojekte - gerade für
langfristige Anleger wie Pensionskassen strukturelle Vorteile bieten
und keinen Renditenachteil darstellen müssen.
"2025 war ein Jahr, in dem sich Geduld und Konsequenz ausgezahlt
haben", sagt Marita Hofer, Mitglied des Vorstands der Allianz
Pensionskasse. "Wir haben bewusst an langfristigen Strategien
festgehalten, Risiken aktiv gesteuert und unsere Investments weiter
diversifiziert. Besonders Impact- und Infrastrukturprojekte haben
gezeigt, dass weitschauende Veranlagung und attraktive Erträge kein
Widerspruch sind."
Zwtl.: Beitrag zur Stabilität der zweiten Säule
Das starke Abschneiden der Allianz Pensionskasse gewinnt
zusätzlich an Bedeutung vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion
um die Zukunft des österreichischen Pensionssystems. Im
internationalen Vergleich schneidet Österreich im Mercer CFA
Institute Global Pension Index weiterhin nur im hinteren Drittel ab,
insbesondere bei der langfristigen Nachhaltigkeit des Gesamtsystems.
Vor diesem Hintergrund gewinnt die betriebliche Altersvorsorge
als zweite Säule zunehmend an gesellschaftlicher und wirtschaftlicher
Relevanz. Unterschiedliche Analysen von Vorsorgeverband und
Finanzmarktaufsicht zeigen, dass Pensionskassen einen wesentlichen
Beitrag zur Stabilisierung des Lebensstandards im Alter leisten
können - vorausgesetzt, sie sind professionell gemanagt und
langfristig ausgerichtet.
"Gerade angesichts demografischer Entwicklungen und der
wachsenden Belastung des staatlichen Systems braucht es
leistungsfähige kapitalgedeckte Modelle", betont Hofer. "Das Mercer-
Ranking zeigt, dass Pensionskassen mit klarer Governance,
professionellem Risikomanagement und einem langfristigen Blick einen
echten Mehrwert für Unternehmen und Arbeitnehmer:innen schaffen
können."
Zwtl.: Bestätigung eines langfristigen Weges
Das Abschneiden im Mercer-Ranking 2025 versteht die Allianz
Pensionskasse daher nicht als Momentaufnahme, sondern als Bestätigung
eines über Jahre aufgebauten Ansatzes. Der Fokus bleibt auf
zukunftsorientierten, breit diversifizierten Veranlagungsstrategien,
die sowohl kurzfristige Marktschwankungen abfedern als auch
langfristig stabile Erträge ermöglichen. Ziel ist es weiterhin, die
betriebliche Altersvorsorge in Österreich aktiv mitzugestalten und
verlässliche Zusatzpensionen für kommende Generationen zu sichern.
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Rückfragehinweis:
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