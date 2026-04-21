APA ots news: Starkes Jahr 2025: UNIQA steigert Kapitalquote auf 275 Prozent und beschleunigt nachhaltige Transformation

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Konzernbericht "Ahead of Plan" und Solvency Capital Report

2025 bestätigen starkes Wachstum, eine sehr hohe Solvenzquote

und wesentliche Fortschritte im Bereich ESG

Wien (APA-ots) - "2025 war für UNIQA ein Jahr, in dem wir unsere

Strategie nicht nur

umgesetzt, sondern klar übertroffen haben", sagt Kurt Svoboda,

CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG, zur Veröffentlichung des

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Konzernberichts und des Solvency Capital Reports 2025. "Wir sind

Ahead of Plan und das bedeutet für uns: stärker zu wachsen,

profitabler zu werden und unsere Kapitalbasis genau dann auszubauen,

wenn geopolitische Unsicherheiten zunehmen. Unsere außergewöhnlich

starke Performance zeigt eindrucksvoll, dass UNIQA auch in einem

herausfordernden Umfeld ein äußerst verlässlicher Stabilitätsanker

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bleibt."

Der Konzernbericht 2025 sowie der Solvency Capital Report

bestätigt ein operativ wie finanziell außergewöhnlich erfolgreiches

Jahr. Die verrechneten Prämien stiegen 2025 um 8,2 Prozent auf 8,4

Milliarden Euro, getragen von allen Geschäftsbereichen - mit

besonders starkem Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung (+

10,0 Prozent) und deutlichen Zuwächsen in der Krankenversicherung (+

6,3 Prozent) und in der Lebensversicherung (+5,1 Prozent). Auch das

Ergebnis vor Steuern legte stark zu und erreichte 516,4 Millionen

Euro, ein Plus von 16,9 Prozent. " Dieses profitable Wachstum zeigt,

dass unsere strategischen Maßnahmen rascher greifen als geplant - wir

stärken unsere Ertragskraft, verbessern unsere Combined Ratio

nachhaltig und bauen unsere Kapitalausstattung weiter aus", betont

Svoboda.

Kapitalquote steigt auf 275 Prozent

Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II ist im

Jahresvergleich um weitere 11 Prozentpunkte gestiegen. Diese

Kennzahl, die als Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag am 31.

Dezember 2025 mit 275 Prozent (2024: 264 Prozent) auf hohem Niveau.

"Gerade in Zeiten erheblicher geopolitischer Spannungen ist unsere

starke Solvenzquote ein wesentlicher Faktor für Sicherheit,

Widerstandskraft und Vertrauen", so Svoboda.

Die regulatorische Kapitalquote ergibt sich aus dem Verhältnis

der Eigenmittel von 7.212 Millionen Euro (2024: 6.211 Millionen Euro)

und dem Eigenmittelerfordernis von 2.626 Millionen Euro (2024: 2.350

Millionen Euro). Der Anteil an besonders sicherem Tier 1 Kapital (

Kernkapital) macht bei UNIQA aktuell 90 Prozent der Eigenmittel aus.

Gleichzeitig hat UNIQA den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht

veröffentlicht, der wie im vergangenen Jahr Teil des Konzernberichts

2025 ist. Basis dafür ist die EU-Richtlinie zur

Nachhaltigkeitsberichterstattung "Corporate Sustainability Reporting

Directive" (CSRD).

Auf Kurs zu Netto-Null: In Österreich bis 2040, konzernweit bis

2050

"Nachhaltigkeit ist für UNIQA kein Nebenaspekt, sondern ein

zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Mit unserem

Transition-Plan haben wir als erste börsennotierte Versicherung

Österreichs einen klaren, verbindlichen Pfad definiert: Netto-Null-

Emissionen in Österreich bis 2040, konzernweit bis 2050. Der Ausstieg

aus Kohle, Öl und Erdgas in der Veranlagung und im Firmengeschäft

sowie deutliche Fortschritte in unabhängigen ESG-Ratings

unterstreichen: Wir gehen unseren nachhaltigen Weg konsequent,

überzeugt und mit messbarem Fortschritt. Dabei verbinden wir

wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung gegenüber Umwelt und

Gesellschaft", erläutert René Knapp, Vorstand bei UNIQA Insurance

Group AG und zuständig für Nachhaltigkeit.

Deutliche Fortschritte bei internationalen ESG-Ratings

UNIQA hat 2025 ihre nachhaltige Transformation weiter

beschleunigt und zentrale ESG-Kennzahlen signifikant verbessert.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in mehreren international

anerkannten ESG-Ratings wider, in denen das Unternehmen im

Berichtsjahr klare Fortschritte erzielen konnte und sich im

Branchenvergleich in der Spitzengruppe etabliert hat.

Ein wesentlicher Treiber ist die konsequente Dekarbonisierung der

Kapitalveranlagung: Die Weighted Average Carbon Intensity (WACI) des

Investmentportfolios sank auf 42 t COe pro Million Euro Umsatz - ein

Rückgang um 57,5 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2021. Damit liegt

UNIQA bereits heute nahe am ursprünglich für 2030 definierten

Zielwert.

Sustainalytics bestätigt sinkende ESG-Risiken

Auch in externen Bewertungen zeigt sich diese Entwicklung. Im

Sustainalytics ESG Risk Rating (Morningstar) verbesserte sich der ESG

Risk Score von 18,9 auf 17,1 Punkte. Die Reduktion weist auf eine

weitere Verringerung wesentlicher ESG-Risiken hin und unterstreicht

die kontinuierliche Stärkung von Governance,

Nachhaltigkeitsmanagement und Transparenz.

CDP hebt UNIQA auf ein sehr gutes A-

Beim CDP-Klima-Rating erreichte UNIQA erstmals die Bewertung A-.

CDP gilt als weltweit etablierte Plattform zur Analyse von

Klimastrategien sowie des Umgangs von Unternehmen mit klimabezogenen

Risiken und Chancen und dient Investor:innen und weiteren

Stakeholdern als wichtige Entscheidungsgrundlage.

S&P ESG Score legt deutlich zu

Zudem stieg der S&P ESG Score im Berichtsjahr von 43 auf 49

Punkte. Der Score wird von dem international renommierten Analyse und

Ratinganbieter S&P Global im Rahmen einer umfassenden,

branchenspezifischen Analyse erhoben und bewertet die

Leistungsfähigkeit von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales

und Governance. Verbesserungen gelten am Kapitalmarkt als Hinweis auf

gestärkte Prozesse, höhere Datenqualität und weiterentwickelte

Steuerungsmechanismen.

Nachhaltige Investitionen

Mit einem Sustainable-Investment-Volumen von 2,5 Milliarden Euro

hat UNIQA das strategische Ziel von 2 Milliarden Euro ebenso bereits

heute klar übertroffen. Zudem finanziert das Unternehmen zunehmend

Infrastruktur- und Energieprojekte, die aktiv zur Dekarbonisierung

beitragen.

Elektrifizierung des Fuhrparks

Auch in der Betriebsführung liegt UNIQA vor dem Plan: Die

Elektrifizierung des Fuhrparks in Österreich schreitet rasch voran

und liegt bereits bei 74 Prozent, ein deutlicher Fortschritt im

Vergleich zum Vorjahr (57,2 Prozent). Damit ist der vollständige

Umstieg auf E-Fahrzeuge bis 2030 in Österreich aus heutiger Sicht auf

Kurs.

Fortschritte bei Gender Pay Gap

Auch beim bereinigten Gender Pay Gap konnte UNIQA Fortschritte

erzielen: Die neu berechneten, bereinigten Kennzahlen zeigen eine

weitere Verringerung der Unterschiede, gestützt durch klare

Governance-Maßnahmen, jährliche Überprüfung und signifikante

Verankerung in den Vergütungssystemen. Der bereinigte Gender Pay Gap

für das Jahr 2025 liegt bei 2,4 Prozent (2024: 3,4 Prozent).

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige

Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen

dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung

stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde

gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen

Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine

Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Zu den Berichten

Zum Konzernbericht

Zum Solvency Capital Report

Nachlese

PwC-Studie und CDP-Ranking zeigen: UNIQA bei Nachhaltigkeit auf

Kurs

Exzellentes Jahr 2025: UNIQA steigert Ergebnis und Dividende

deutlich

Bildmaterial

Fotos der der UNIQA-Vorstände

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent

die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

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