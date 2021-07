APA ots news: Stellantis intensiviert in Elektrifizierung und strebt mittelfristig nachhaltige zweistellige angepasste operative Margen an - ANHANG

Investitionen von über 30 Mrd. bis 2025 in Elektrifizierung

+++ 4 neue BEV Plattformen mit Reichweite bis 800 KM +++ 2030:

70% des Absatzes in Europa als emissionsarme Fahrzeuge (LEV)

Amsterdam (APA-ots) -

* Geplant sind Investitionen von über 30 Mrd. bis 2025 in

Elektrifizierung und Software, unter Beibehaltung der Spitzenposition

in der Automobileffizienz, mit einer Investitionseffizienz von 30

Prozent über dem Branchendurchschnitt

* Bis 2030 sollen über 70 Prozent des Absatzes in Europa und mehr

als 40 Prozent in den USA auf emissionsarme Fahrzeuge (LEVs)

entfallen

* Alle 14 Marken haben sich verpflichtet, die besten voll

elektrifizierten Lösungen ihrer Klasse anzubieten

* Bereitstellung von Elektrofahrzeugen (BEVs), die die

Anforderungen der Kunden erfüllen, mit Reichweiten von 500-800

km/300-500 Meilen und einer Best-of-Class-Schnellladefähigkeit von 32

km/20 Meilen pro Minute* Vier flexible auf BEVs ausgelegte

Plattformen, eine skalierbare Familie von drei elektrischen

Antriebsmodulen und standardisierte Batterie-Packs, die alle Marken

und Segmente abdecken* Auf lange Lebensdauer ausgelegte Plattformen

dank Soft- und Hardware-Upgrades

* Globale Beschaffungsstrategie für EV-Batterien von mehr als 260

GWh bis 2030, unterstützt durch fünf "Gigafactories" in Europa und

Nordamerika

* Geplant sind zwei Batterietypen: eine Option mit hoher

Energiedichte und eine kobaltfreie Nickel-Alternative bis 2024

* Einführung der Festkörperbatterie-Technologie im Jahr 2026

geplant

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) hat heute eine

umfassende Elektrifizierungsstrategie vorgestellt, die aufregende, in

ihrer Klasse führende, Fahrzeuge für die ikonischen Marken des

Unternehmens ermöglicht. Dabei nutzt das Unternehmen internes

Know-how, Partnerschaften und Joint Ventures, um fortschrittliche

Technologie zu erschwinglichen Preisen zu liefern. Diese Strategie

wird es dem Konzern ermöglichen, mittelfristig nachhaltige,

zweistellige angepasste operative Margen anzustreben.

"Der Kunde steht bei Stellantis stets im Mittelpunkt. Mit diesem

Investitionsplan von mehr als 30 Milliarden Euro geht unser

Bekenntnis einher, ikonische Fahrzeuge anzubieten, die sich mit Blick

auf Performance, Funktionalität, Stil, Komfort und elektrischer

Reichweite nahtlos in den Alltag unserer Kunden einfügen. Die heute

hier vorgestellte Strategie lenkt die richtige Investitionssumme auf

die richtige Technologie, um den Markt zur richtigen Zeit zu

erreichen und sicherzustellen, dass Stellantis die Freiheit der

Mobilität auf die effizienteste, erschwinglichste und nachhaltigste

Art und Weise ermöglicht.", sagte Carlos Tavares, Chief Executive

Officer von Stellantis.

Zwtl.: Finanzielle Performance

Stellantis plant, in den kommenden Jahren eine höhere Rentabilität

zu erreichen. Unterstützt wird dies durch die Umsetzung der

Synergiepotenziale, die sich aus der Gründung von Stellantis ergeben,

mit einer Prognose von jährlichen Cash-Synergien von mehr als 5 Mrd.

im Steady State, der Roadmap zur Senkung der Batteriekosten und der

fortgesetzten Optimierung von Vertriebs- und Produktionskosten sowie

der Erschließung neuer Umsatzmöglichkeiten - insbesondere aus

vernetzten Dienstleistungen und zukünftigen

Software-Geschäftsmodellen.

Damit strebt Stellantis mittelfristig (~2026) nachhaltige,

zweistellige angepasste Margen an, die das Unternehmen zu einem

Maßstab für die Rentabilität bei der Bereitstellung von E-Mobilität

für Kunden auf globaler Ebene machen werden.

Stellantis beabsichtigt, Marktführer bei emissionsarmen Fahrzeugen

(LEV) zu werden. Bis 2030 soll der LEV-Mix von Stellantis für PKW in

Europa stetig auf über 70 Prozent wachsen - 10 Prozentpunkte über den

aktuellen Prognosen der Industrie für den Gesamtmarktmix. In den USA

wird erwartet, dass der LEV-Mix von Stellantis für PKW und leichte

Nutzfahrzeuge bis 2030 mehr als 40 Prozent betragen wird.

Zur Umsetzung dieser Strategie plant Stellantis, bis 2025 mehr als

30 Milliarden Euro in die Elektrifizierung und Softwareentwicklung zu

investieren. Eingeschlossen sind hier Kapitalbeteiligungen an Joint

Ventures zur Finanzierung ihrer Aktivitäten, während das Unternehmen

darauf abzielt, weiterhin 30 Prozent effizienter als die Branche zu

sein, was die Investitions- und F&E-Ausgaben im Verhältnis zum Umsatz

betrifft.

Der Konzern ist weiterhin bestrebt, seine Führungsposition bei

Nutzfahrzeugen in Europa auszubauen und seine Position in Nordamerika

zu stärken, während er gleichzeitig das Ziel verfolgt,

Weltmarktführer bei elektrischen Nutzfahrzeugen zu sein. Durch die

Ausschöpfung von Wissen und Synergien wird der Rollout der

Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen in den nächsten drei Jahren auf

alle Produkte und alle Regionen ausgeweitet, einschließlich der

Auslieferung von mittelgroßen Transportern mit

Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie bis Ende 2021.

Die Elektrifizierungs-Roadmap von Stellantis erstreckt sich auf

die gesamte Wertschöpfungskette. Die Beschaffungsstrategie des

Unternehmens für EV-Batterien zielt darauf ab, bis 2025 Kapazitäten

von über 130 Gigawattstunden (GWh) und bis 2030 mehr als 260 GWh zu

sichern. Die Nachfrage nach EV-Batterien und -Komponenten soll mit

insgesamt fünf "Gigafactories" in Europa und Nordamerika gedeckt

werden, ergänzt durch zusätzliche Lieferverträge und Partnerschaften

zur Deckung des Gesamtbedarfs.

Stellantis hat Absichtserklärungen (MOUs) mit zwei

Lithium-Geothermie-Sole-Prozess-Partnern in Nordamerika und Europa

unterzeichnet, um eine nachhaltige Versorgung mit Lithium zu

gewährleisten und es in die Lieferkette zu integrieren, sobald es

verfügbar ist. Lithium wurde als der kritischste Batterie-Rohstoff in

Bezug auf die Verfügbarkeit identifiziert.

Zusätzlich zu den Beschaffungsstrategien werden das technische

Know-how von Stellantis und Synergien in der Fertigung die Kosten für

Batterien reduzieren. Die Kosten für Batterie-Packs von

Elektrofahrzeugen sollen von 2020 bis 2024 um über 40 Prozent und bis

2030 um weitere 20 Prozent gesenkt werden. Alle Aspekte des

Batterie-Packs spielen eine Rolle bei der Kostensenkung - Optimierung

des Gesamtpacks, Vereinfachung des Formats der Module, Vergrößerung

der Batteriezellen und Verbesserung der Batteriechemie.

Das Unternehmen beabsichtigt, den vollen Wert des Lebenszyklus von

Batterien durch Reparatur, Wiederaufbereitung, Second-Life-Nutzung

und Recycling zu maximieren sowie ein nachhaltiges System aufzubauen,

das Kundenbedürfnisse und Umweltbelange in den Vordergrund stellt.

Zwtl.: Kundenorientiert

Erschwinglichkeit ist für Stellantis eine Priorität, da das

Unternehmen anstrebt, die Gesamtbetriebskosten für EVs bis 2026 denen

von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor anzugleichen.

Die Elektrifizierung ist bei Stellantis kein "One Size Fits

All"-Einheitsplan. Jede einzelne der 14 ikonischen Marken des

Unternehmens ist bestrebt, erstklassige, vollständig elektrifizierte

Lösungen anzubieten und dies so zu tun, dass die DNA der jeweiligen

Marke gestärkt wird. Stellantis stellt folgende Aussagen vor, die den

jeweiligen Elektrifizierungsansatz der Marke zum Ausdruck bringen:

* Abarth - "Heating Up People, But Not the Planet

* Alfa Romeo - "From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo

* Chrysler - "Clean Technology for a New Generation of Families

* Citroën - "Citroën Electric: Well-Being for All!

* Dodge - "Tear up the streets But Not the Planet

* DS Automobiles - "The Art of Travel, Magnified

* Fiat - "Its Only Green When Its Green for All

* Jeep® - "Zero Emission Freedom

* Lancia - "The Most Elegant Way to Protect the Planet

* Maserati - "The Best in Performance Luxury, Electrified

* Opel/Vauxhall - "Green is the New Cool

* Peugeot - "Turning Sustainable Mobility into Quality Time#

* Ram - "Built to Serve a Sustainable Planet

* Commercial Vehicles - "The Global Leader in e-Commercial

Vehicles

Reichweite und schnelles Laden sind der Schlüssel für eine breite

Verbraucherakzeptanz von BEVs. Stellantis stellt sich dieser

Herausforderung mit BEVs, die Reichweiten von 500-800 km/300-500

Meilen und eine Best-of-Class-Schnellladefähigkeit von 32 km/20

Meilen pro Minute liefern werden.

Stellantis wird eine breite Palette von Lösungen für Privat-,

Geschäfts- und Flottenkunden zur Vereinfachung der "Ownership

Journey" anbieten. Hierzu zählen die Bereitstellung von intelligenten

Ladeangeboten aus grünen Energiequellen für den Alltag, die Nutzung

bestehender Partnerschaften zum Ausbau von Lademöglichkeiten und die

Beschleunigung der Smart-Grid-Nutzung.

Das Unternehmen beabsichtigt, die unterschiedlichen Anforderungen

seiner Kunden zu erfüllen, indem es den Ausbau von

Schnellladenetzwerken in ganz Europa unterstützt, was durch eine

zwischen Free2Move eSolutions und Engie EPS unterzeichnete

Absichtserklärung ermöglicht wird. Angestrebt wird, das

Geschäftsmodell von Free2Move eSolutions für den nordamerikanischen

Markt zu übertragen.

Zwtl.: Intelligente Technologie-Enabler

Vier BEV-zentrierte Plattformen bilden das Rückgrat der

elektrifizierten Fahrzeuge der Stellantis-Marken. Die Plattformen

wurden mit einem hohen Maß an Flexibilität (Länge und Breite) und

unter gemeinsamer Nutzung von Komponenten konzipiert und bieten

Größenvorteile, da jede einzelne von ihnen die Produktion von bis zu

zwei Millionen Einheiten pro Jahr unterstützen kann.

Die vier Plattformen sind:

* STLA Small, mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern/300

Meilen

* STLA Medium, mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern/440

Meilen

* STLA Large, mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern/500

Meilen

* STLA Frame, mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern/500

Meilen

Der Antrieb umfasst eine Familie von drei elektrischen

Antriebsmodulen (EDM), die Motor, Getriebe und Inverter kombinieren.

Diese EDMs sind kompakt, flexibel und lassen sich leicht skalieren.

Die EDMs können für Front-, Heck- und Allradantrieb sowie für 4xe

konfiguriert werden.

Die Kombination von Plattformen, EDMs und Batteriepaketen mit

hoher Energiedichte wird Fahrzeuge mit klassenbester Leistung in

Bezug auf Effizienz, Reichweite und Ladung liefern.

Ein Programm von Hardware-Upgrades und

Over-the-Air-Software-Updates wird die Lebensdauer der Plattformen

bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein verlängern. Stellantis wird

Software und Steuerungen betriebsintern entwickeln, um die

einzigartigen Eigenschaften jeder Marke zu erhalten.

Batterie-Packs werden für eine Vielzahl von Fahrzeugen

maßgeschneidert - von kleineren Stadtautos bis hin zu energiedichten

Packs für Hochleistungsfahrzeuge und Trucks. Bis 2024 ist der Einsatz

von zwei Batteriechemien geplant, um verschiedene Kundenanforderungen

zu unterstützen: eine Option mit hoher Energiedichte und eine

kobaltfreie Nickel-Alternative. Bis 2026 soll die erste

wettbewerbsfähige Festkörperbatterie-Technologie eingeführt werden.

Stellantis hat derzeit mehrere Joint-Ventures bei

Schlüsseltechnologien bzw. schließt diese gerade ab. Sie reichen von

E-Antriebsstrang und E-Übertragung über Batteriezellenchemie und

-produktion bis hin zu digitalem Cockpit und maßgeschneiderten

vernetzten Diensten. Diese Partnerschaften bieten Stellantis die

Möglichkeit, nicht nur die internen Kompetenzen, sondern auch die

Expertise der Partner zu nutzen, um neue Technologien und Lösungen

schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die

Kapitalallokation zu optimieren, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit von

Stellantis auf dem Markt weiter verbessert wird.

"Unsere Elektrifizierungs-Reise ist möglicherweise der wichtigste

Grundstein, den wir legen müssen, um ­- nur sechs Monate nach der

Entstehung des Unternehmens - mit der Enthüllung der Zukunft von

Stellantis zu beginnen. Heute befindet sich das gesamte Unternehmen

im vollen Umsetzungsmodus, um die Erwartungen aller Kunden zu

übertreffen. So beschleunigen wir unsere Rolle bei der Neudefinition

der Art und Weise, wie sich die Welt fortbewegt", sagte Carlos

Tavares. "Wir haben die Größe, die Fähigkeiten, den Willen und die

Nachhaltigkeit, um zweistellige angepasste operative Margen zu

erzielen, die Branche mit Benchmark-Effizienz anzuführen und

elektrifizierte Fahrzeuge zu liefern, die Leidenschaft entfachen."

Weitere Informationen zum Stellantis EV Day 2021 finden Sie im

Investorenbereich der Unternehmenswebsite unter [www.stellantis.com]

(http://www.stellantis.com/).

#StellantisEVDay2021

Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen, siehe im PDF zum

Download, ebenso wie internationale Stellantis_Pressekontakte.

Über Stellantis

Stellantis ist als einer der weltweit führenden

Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter von einer klaren Vision

geleitet: dank unverwechselbarer, erschwinglicher und zuverlässiger

Lösungen die Freiheit der Mobilität zu bieten. Neben dem reichen

Erbe und der breiten geografischen Präsenz liegen die größten Stärken

des Unternehmens in seiner Performance in Sachen Nachhaltigkeit,

seiner großen Erfahrung und den vielfältigen Talenten seiner

Mitarbeiter, die rund um den Globus arbeiten. Stellantis schöpft aus

seinem breitgefächerten ikonischen Portfolio - ganz im Geiste der

Visionäre, die ihre Marken mit Leidenschaft und einem

Wettbewerbsgeist erfüllten, der Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen

anspricht. Stellantis strebt danach, das Großartigste zu werden,

nicht das Größte, während es Mehrwert schafft für alle Stakeholder

und die Gemeinschaften, in denen es tätig ist.

Rückfragehinweis:

Stellantis Austria

Christoph Stummvoll

0676-83 494 300

christoph.stummvoll@stellantis.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17919/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0185 2021-07-08/15:16