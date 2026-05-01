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APA ots news: Termine am 12. Mai in der Rathauskorrespondenz

12.05.26 08:40 Uhr

Änderungen vorbehalten

Wien (APA-ots) - - 12.00 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters "Zero

Emission

Transport" mit WK-Präsident Ruck (1., Rathaus, Wappensaal)

(Schluss) red

Rückfragehinweis:

Rathauskorrespondenz

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OTS0017 2026-05-12/08:36