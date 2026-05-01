APA ots news: Termine am 12. Mai in der Rathauskorrespondenz

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Heute im Fokus

Umsatz von Dürr sinkt deutlicher als erwartet. IONOS mit starken Zahlen. Ströer übertrifft Erwartungen beim Umsatz. thyssenkrupp verbessert operatives Ergebnis deutlich. thyssenkrupp nucera enttäuscht bei Umsatz und Gewinn. Sandoz startet Testlauf für Semaglutid-Generika. Elmos Semiconductor-Aktie bricht zweistellig ein: Großaktionäre platzieren Aktien. VW-Dieselskandal-Prozess wird fortgesetzt. Mutares meldet starke Zahlen.