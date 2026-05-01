APA ots news: Termine am 12. Mai in der Rathauskorrespondenz
12.05.26 08:40 Uhr
Werbung
Änderungen vorbehalten
Wien (APA-ots) - - 12.00 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters "Zero
Werbung
Werbung
Emission
Transport" mit WK-Präsident Ruck (1., Rathaus, Wappensaal)
(Schluss) red
Rückfragehinweis:
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
Werbung
Werbung
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0017 2026-05-12/08:36