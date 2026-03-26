APA ots news: Terrorismusfinanzierung beginnt oft unbemerkt: FMA rät zu Vorsicht bei Spenden und Online-Zahlungen

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Neue Ausgabe der FMA-Information "Reden wir über Geld" zu den

Risiken von Spendenaufrufen und Sammelaktionen über Social

Media

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet die

neue Ausgabe

ihrer Verbraucherinformation "Reden wir über Geld" dem Thema

Terrorismusfinanzierung. Unter dem Titel "Terror? Nicht mit meinem

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Geld!" erklärt die aktuelle Ausgabe, wie Menschen auch unbeabsichtigt

mit Terrorismusfinanzierung in Berührung kommen können - etwa durch

vermeintlich humanitäre Spendenaufrufe, irreführende Sammelaktionen

oder Zahlungen über soziale Medien. Die Broschüre zeigt, warum das

Thema auch für Verbraucher:innen relevant ist und worauf bei Spenden

und sonstigen Zahlungen zu achten ist.

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Terrorismusfinanzierung ist oft schwer zu erkennen, weil sie

nicht immer offen, sondern vielfach indirekt über Vereine,

Hilfsstrukturen oder kleine Einzelbeträge erfolgt. Gerade das macht

Prävention so wichtig. Finanzunternehmen sind gesetzlich

verpflichtet, Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu

prüfen; deshalb kann es auch im Alltag vorkommen, dass Kund:innen

zusätzliche Angaben zum Zweck einer Zahlung oder zu Empfänger:innen

machen müssen. Die neue Ausgabe erläutert, wie solche Kontrollen dazu

beitragen, dass der Finanzmarkt nicht für kriminelle oder

terroristische Zwecke missbraucht wird.

Die Broschüre beantwortet unter anderem die Fragen, was

Terrorismusfinanzierung überhaupt ist, warum schon gutgläubige

Spenden missbraucht werden können, weshalb besondere Vorsicht bei

Spendenaufrufen in sozialen Medien geboten ist und warum Zahlungen in

Kryptowerten besondere Aufmerksamkeit erfordern. Zudem gibt sie

konkrete Hinweise, wie Verbraucher:innen Spendenaufrufe kritisch

prüfen und sich an bekannten und transparenten Organisationen

orientieren können. Als Orientierungshilfe verweist die Ausgabe auch

auf das österreichische Spendengütesiegel.

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle

bisherigen Ausgaben auf der Website

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir

über Geld" ist auch auf Instagram vertreten: @redenwiruebergeld

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

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