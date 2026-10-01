APA ots news: Ulrich Behm ist neuer CEO der Superfund Gruppe
Christian Baha holt erfahrenen Schweizer
Asset-Management-Experten an die Spitze der Superfund Gruppe.
Wien/Vaduz (APA-ots) - Der Schweizer Finanzmanager Dr. Ulrich Behm hat
mit 1. Oktober 2026
die Position des CEO der Superfund Gruppe übernommen und damit die
Verantwortung für deren weltweite Geschäftstätigkeit. Behm ist ein
ausgewiesener Asset-Management-Experte mit langjähriger Erfahrung in
der internationalen Geschäftsentwicklung, der strategischen
Unternehmensführung sowie im institutionellen Asset Management. Zu
seinen beruflichen Stationen zählen insbesondere seine Tätigkeit als
CEO von Vontobel Asset Management Asia Pacific sowie verschiedene
leitende Funktionen im europäischen und Schweizer Asset-Management-
Geschäft von Vontobel.
Ulrich Behm studierte an der Universität St. Gallen, wo er im
Bereich Finanzwesen promovierte. Nachdem er zuerst bei McKinsey & Co.
tätig war, wechselte er 1999 zu Vontobel Asset Management. Dort war
er über zwei Jahrzehnte in leitenden Funktionen tätig und maßgeblich
am Aufbau und an der Entwicklung des europäischen und asiatischen
Geschäfts beteiligt.
Nach seiner Tätigkeit als Regional Head Europe in Zürich übernahm
er 2008 die Position des CEO und Regional Head Asia Pacific in Hong
Kong, die er bis 2022 innehatte. Anschließend kehrte er nach Zürich
zurück und übernahm die Leitung des Schweizer Vertriebsgeschäftes von
Vontobel Asset Management.
«Ich freue mich sehr darauf, die Superfund Gruppe zu leiten und
gemeinsam mit Christian Baha ihre internationale Weiterentwicklung
voranzutreiben. Superfund steht für Unternehmergeist,
Innovationskraft und schnelle Entscheidungswege. Für mich ist es eine
Freude und zugleich eine spannende Herausforderung, meine langjährige
Erfahrung einzubringen und das Asset Management der Baha-Gruppe
weltweit auszubauen», erklärt Behm.
«Mit Ulrich Behm holen wir einen anerkannten Asset Management
Experten zu Superfund, der einen ausgezeichneten Leistungsausweis
beim Geschäftsaufbau und der Führung von internationalen Teams und
Standorten in der Finanzindustrie hat», erklärt Christian Baha. «Wir
haben in den vergangenen Monaten bereits intensiv zusammengearbeitet
und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Ich freue mich darauf,
unsere Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen.»
Über Superfund
Die Superfund Gruppe wurde 1995 von Christian Baha in Wien gegründet.
Superfund war der erste Fondsanbieter, der international
Publikumsfonds mit vollautomatisierten Handelssystemen angeboten hat.
Ziel dieser Systeme ist es, langfristig positive Erträge sowohl bei
steigenden als auch bei fallenden Märkten zu erzielen. Heute ist die
Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in Europa und Asien
international tätig und verbindet Finanzmarkt-Know-how mit der
Entwicklung und Anwendung technologiebasierter, quantitativer
Handelssysteme für eine Reihe von Anlagefonds.
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