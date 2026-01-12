APA ots news: Union Investment Austria verzeichnet 2025 zweitbestes Jahresergebnis

Assets under Management mit 7,4 Mrd. Euro auf neuem

Wer­bung Wer­bung

Höchststand.

Wien (APA-ots) - Trotz vieler geopolitischer Unsicherheiten, die das Jahr

geprägt

haben, entwickelte sich 2025 für Union Investment in Österreich zum

zweitbesten Jahr seit Beginn der Kooperation mit den Volksbanken. Das

von der Fondsgesellschaft verwaltete Vermögen wuchs auf 7,4 Mrd. Euro

(2024: 6,6 Mrd. Euro) und der Nettoabsatz stieg um rund 50 Prozent

Wer­bung Wer­bung

auf 640 Mio. Euro (2024: 431 Mio. Euro). Die Anzahl der

Fondssparpläne wuchs dabei um ca. 16.000 Stück auf insgesamt 188.000

Verträge.

Zwtl.: Zweitbester Nettoabsatz seit dem Jahr 2015

Die Nachfrage nach Investmentfonds stieg in Österreich im letzten

Jahr stark an. Bei Union Investment wuchs der Nettoabsatz um rund die

Hälfte gegenüber dem Vorjahr von 431 Mio. Euro auf 640 Mio. Euro.

Wer­bung Wer­bung

Somit ist das Jahr 2025 nach 2021 das erfolgreichste Jahr seit Beginn

der Kooperation mit den österreichischen Volksbanken im Jahr 2015.

Besonders bemerkenswert ist das im Hinblick auf die

Rahmenbedingungen: Während 2021 noch eine Nullzinsphase herrschte und

die Kapitalmärkte den Anlegenden in vielen Fällen zweistellige

Zuwächse brachten, war der Markt im letzten Jahr von einer hohen

Volatilität geprägt. Hinzu kommt, dass Anleihen inzwischen wieder

deutlich an Attraktivität gewonnen haben und Neo-Broker in den Markt

drängen.

"Vor diesem Hintergrund sind wir auf dieses Ergebnis besonders

stolz. Wir beobachten die neuen Wettbewerber genau. Allerdings

möchten viele Kundinnen und Kunden eine persönliche Beratung - vor

allem, wenn es um komplexere Themen wie die Altersvorsorge geht",

erklärt Jessica Bräu, Landesdirektorin von Union Investment Austria.

"Unsere Vertriebspartner stehen insbesondere den Kundinnen und Kunden

zur Seite, die sich bei ihren finanziellen Entscheidungen unsicher

oder überfordert fühlen."

Zwtl.: Österreicher investieren 260 Euro monatlich über Sparpläne

Neben dem Anstieg des Fondsabsatzes konnten im Jahr 2025 zudem

mehr als 6.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen werden.

"Mittlerweile dürfen wir mehr als 124.000 Kundinnen und Kunden dabei

unterstützen, ihr Vermögen zu vermehren und ihre finanzielle Zukunft

zu gestalten", so Bräu.

Eine bedeutende Rolle für das Wachstum von Union Investment lässt

sich dem ratierlichen Veranlagen mit Fondsparplänen zuschreiben. 2025

stieg die Anzahl der Fondssparpläne wie im Vorjahr um knapp 16.000

auf über 188.000 Verträge. "In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten

wird der langfristige Vermögensaufbau zunehmend wichtiger.

Fondsparpläne unterstützen dabei, Marktschwankungen systematisch zu

begegnen. Die gestiegene Fondssparrate zeigt das kontinuierliche

Anlageverhalten vieler Kundinnen und Kunden", so Gerald Fleischmann,

Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-

Verbundes.

Zwtl.: Assets under Management auf Rekordniveau

Das in Fonds von Union Investment veranlagte Kapital erreichte

2025 ein neues Rekordhoch. Mit 7,4 Mrd. Euro lässt sich ein Anstieg

von über zehn Prozent im Vergleich zu den 6,6 Mrd. Euro im Vorjahr

verzeichnen.

Besonders gefragt war im letzten Jahr der weltweit anlegende

Aktienfonds UniGlobal. Neben diesem Fonds erfreute sich auch der

UniAusschüttung großer Beliebtheit. Der Fonds setzt auf den bewährten

Multi-Asset Investmentansatz und sorgt durch seine vierteljährliche

Ausschüttung für regelmäßige Erträge.

Zwtl.: Nachhaltigkeit im Fokus

Auch nachhaltige Geldanlagen spielten im letzten Jahr wieder eine

größere Rolle. Vom gesamten Nettoabsatz in Höhe von 640 Mio. Euro

stammten über 110 Mio. Euro aus nachhaltigen Fonds. Mittlerweile

beträgt der Bestand nachhaltiger Investmentfonds über zwei Mrd. Euro

und macht somit fast 30 Prozent des Gesamtbestandes aus. Besonders

beliebt bei den Kundinnen und Kunden war der Fonds UniESG

Unternehmensanleihen 2031. "Nachhaltige Geldanlagen unterlagen in den

vergangenen Jahren gewissen Marktschwankungen, bleiben jedoch für

viele Anlegerinnen und Anleger ein wichtiger Bestandteil der

Veranlagungsstrategie", erklärt Bräu. Daher wird auch in diesem Jahr

zusammen mit den Vertriebspartnern ein besonderes Augenmerk auf

diesem Thema liegen. Dennoch gilt hier für Kundinnen und Kunden, dass

Performanceergebnisse der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die

zukünftige Entwicklung zulassen. Veranlagungen in Investmentfonds

bergen neben Chancen auch Risiken.

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von rd. 32,9 Mrd. Euro und betreut mit 3.168

Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rd. 1

Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen

zum 31.12.2025, veröffentlicht am 19.02.2026). Weitere Informationen

auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier

dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche,

ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und

Irrtümer vorbehalten.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der

unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot

bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von

Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine

sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar

und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende

Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Die

steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab

und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Dieses Dokument wurde mit angemessener Sorgfalt und nach bestem

Wissen erstellt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu

den Anlagezielen, der Anlagestrategie, dem Risikoprofil und den

Risikohinweisen entnehmen Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt (bzw.

den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG), den

Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres-

und Halbjahresberichten, abrufbar kostenlos in deutscher Sprache

unter: union-investment.at.

Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den

Kauf des jeweiligen Fonds von Union Investment. Anleger in Österreich

erhalten diese Dokumente auf Anfrage auch bei der Zahl- und

Vertriebsstelle.

Die Veröffentlichung der Anteilspreise erfolgt unter www.union-

investment.at.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und

allfällige weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven

Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter "Hinweise und Beschwerden" auf

institutional.union-investment.de/ueber-uns/richtlinien

beziehungsweise unter www.union-investment.at/beschwerden-realestate.

Beachten Sie, dass die jeweils fondsauflegende Gesellschaft die

Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des

Fondsherkunftslandes aufheben kann.

Union Investment-Fondssparen umfasst keine Spareinlagen gemäß

Bankwesengesetz (BWG).

Informationen zur Offenlegungsverordnung unter: https://ui-

link.de/offenlegungsverordnung

Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Fonds können nicht mit

Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der

Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige

Entwicklung zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, Provisionen, Gebühren

und andere Entgelte sowie Steuern sind in der Performanceberechnung

nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte

Bruttowertentwicklung auswirken.

Stand: Februar 2026 I WERBUNG

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Union Investment

Marlene Hoch, MSc

Telefon: +43 1/205 505-5148

E-Mail: marlene.hoch@union-investment.de

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0035 2026-02-25/09:21