APA ots news: UNIQA Capital Markets Update: Wachstum schafft Wert
Wien (APA-ots) - - Diversifiziertes Geschäftsmodell als Basis für
nachhaltiges und
profitables Wachstum
- UNIQA Österreich wächst profitabel und stärker als der Markt: über
20 Prozent Marktanteil, Marktführerin in der Gesundheitsversicherung
mit 43 Prozent
- CEE bietet weiterhin überdurchschnittliches Wachstumspotenzial:
rund 8 Prozent Prämienwachstum pro Jahr bis 2028 angestrebt
- UNIQA Re etabliert sich als drittes Standbein für weiteres
Wachstum: rund 900 Millionen Euro Prämienvolumen bis 2028
- KI beschleunigt Umsetzung der Strategie "UNIQA 3.0 - Growing
Impact"
- Strategische Ziele bis 2028 bestätigt: rund 6 Prozent jährliches
Prämienwachstum, mehr als 7 Prozent jährliches Ergebniswachstum je
Aktie und mehr als 13 Prozent Eigenkapitalrendite
- Progressive Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 50
bis 60 Prozent
Hinweis: Das Capital Markets Update findet am 25. November um
17.00 Uhr statt. Die dazugehörige Präsentation finden Sie hier. Eine
Videoaufzeichnung der Veranstaltung wird am folgenden Tag online zur
Verfügung stehen.
Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG, und die
Konzernvorstände Kurt Svoboda, Wolfgang Kindl und René Knapp geben
beim Capital Markets Update am 25. November 2026 in London einen
vertieften Einblick in die weitere Umsetzung der Strategie "UNIQA 3.0
- Growing Impact": Im Mittelpunkt stehen die diversifizierte
Aufstellung der Gruppe, künftige Wachstumschancen und deren Beitrag
zu nachhaltig steigenden Erträgen und Dividenden. Gleichzeitig soll
der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz die Umsetzung der
Strategie beschleunigen. Ein zusätzlicher Wachstumstreiber ist das
externe Geschäft der Rückversicherungstochter UNIQA Re in Zürich.
Die strategischen Finanzziele bis 2028 werden vom UNIQA Vorstand
bestätigt: UNIQA strebt weiterhin ein durchschnittliches
Prämienwachstum von rund 6 Prozent pro Jahr, ein jährliches
Ergebniswachstum von mehr als 7 Prozent, eine nachhaltige
Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent sowie eine progressive
Dividende an. Für das laufende Geschäftsjahr wurde der Ausblick
angehoben: Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung in den ersten
drei Quartalen erwartet UNIQA für 2026 nun ein Ergebnis vor Steuern
von 590 bis 610 Millionen Euro.
Wachstum konsequent in Wert übersetzen
"Unsere Stärke ist, dass unser Geschäft auf mehreren Säulen
steht. Österreich wächst stabil und profitabel. In Zentral- und
Osteuropa werden wir dank unserer sehr starken Position vom
langfristigen Wachstumspotenzial dieser dynamischen Volkswirtschaften
und Versicherungsmärkte profitieren. Mit der Rückversicherung
erschließen wir zusätzliches Potenzial. Entscheidend ist für uns,
dieses Wachstum konsequent in nachhaltig steigende Ergebnisse und
Dividenden zu übersetzen. KI hilft uns dabei, schneller, effizienter
und besser zu werden und dadurch unsere Angebote sowie Services noch
stärker an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden auszurichten
", sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.
Österreich: Profitables Wachstum aus starker Marktposition
Österreich bleibt das verlässliche Fundament der Gruppe. UNIQA
wächst profitabel über dem Markt, ist in sechs von neun Bundesländern
Marktführer, Nummer eins bei der Markenbekanntheit und verfügt
insbesondere in der Gesundheitsversicherung mit rund 43 Prozent
Marktanteil über eine herausragende Position.
Das weitere Wachstum wird vor allem von der Schaden- und
Unfallversicherung getragen. Mit dem Unternehmen Mavie verbindet
UNIQA das klassische Versicherungsgeschäft zunehmend mit
Gesundheitsdienstleistungen und medizinischer Infrastruktur.
Einen wichtigen Vertriebskanal bildet die langjährige
Bancassurance-Partnerschaft mit Raiffeisen, die den
Versicherungsvertrieb von UNIQA in Österreich und zahlreichen Märkten
in Zentral- und Osteuropa stärkt.
CEE: Überdurchschnittliches Wachstumspotenzial
Zentral- und Osteuropa ist der zentrale Wachstumstreiber von
UNIQA. Rund 15,8 Millionen Kund:innen vertrauen hier bereits auf das
Unternehmen, davon rund 1,2 Millionen im Pensionskassengeschäft. Die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bieten attraktive Perspektiven:
Für 2027 wird in CEE ein reales Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent
erwartet, deutlich über den für die EU prognostizierten 1,0 Prozent.
Gleichzeitig wachsen diese Versicherungsmärkte stärker als die
jeweilige Wirtschaft. Damit bietet die Region langfristig erhebliches
Potenzial für weiteres profitables Wachstum. "Unsere Märkte in
Zentral- und Osteuropa verbinden wirtschaftliche Dynamik mit
unverändert hohem Aufholbedarf bei Versicherungen. Gleichzeitig
trauen wir uns zu, stärker als der Markt zuzulegen und unsere Prämien
bis 2028 um durchschnittlich 8 Prozent pro Jahr zu steigern", sagt
Wolfgang Kindl, verantwortlich für Customer und Markets
International. "Rund 153 Millionen Menschen in unseren Kernmärkten
stehen für ein enormes langfristiges Marktpotenzial. Als führende
Versicherungsgruppe in CEE mit einer starken, gemeinsamen Marke in
allen Märkten und breiten Vertriebsstrukturen sind wir hervorragend
positioniert, diese Chance zu nutzen. Wir werden profitabel
weiterwachsen und den Ergebnisbeitrag unseres internationalen
Geschäfts weiter steigern."
UNIQA Re als zusätzlicher Wachstumsmotor
Einen deutlich größeren Stellenwert in der Wachstumsstrategie
erhält die Rückversicherung UNIQA Re mit Sitz in Zürich. Neben der
Tätigkeit als Erstversicherer in Österreich und CEE erschließt UNIQA
damit ein zusätzliches Geschäftsfeld.
Mit UNIQA Re baut die Gruppe insbesondere das Geschäft mit
externen Kund:innen aus und erweitert ihre Aktivitäten über die
bestehenden Erstversicherungsmärkte hinaus. Das Geschäft ist breit
international aufgestellt: 2026 stammen mehr als die Hälfte der
Prämien aus Nordamerika und rund 12 Prozent aus Asien. Im Fokus
stehen ausgewählte Spezialrisiken mit attraktiven Margen, bei denen
Underwriting-Disziplin wichtiger ist als Größe.
" Mit UNIQA Re gewinnt ein zusätzlicher Wachstumstreiber für die
UNIQA Gruppe an Bedeutung. Wir nutzen unsere vorhandene Expertise im
Risikomanagement zunehmend auch für externes Geschäft und erschließen
damit neue Märkte. Entscheidend ist auch hier die Verbindung aus
Wachstum und Profitabilität: Die Rückversicherung bietet attraktive
Margen und trägt zugleich zu einer breiteren Diversifikation unserer
Erträge bei ", erklärt Kurt Svoboda, Chief Financial and Risk Officer
. Für das Jahr 2026 wird in der Rückversicherung ein Prämienvolumen
von rund 500 Millionen Euro erwartet. Bis 2028 soll dieses auf rund
900 Millionen Euro steigen und sich damit gegenüber 2025 annähernd
verdreifachen.
KI als Beschleuniger von UNIQA 3.0
KI ist ein wichtiger Hebel für die Umsetzung von "UNIQA 3.0 -
Growing Impact". Im Fokus stehen dabei Wachstum, technische Exzellenz
und höhere Produktivität. Prozesse entlang der gesamten
Wertschöpfungskette werden neu gestaltet, wiederkehrende Aufgaben
zunehmend durch KI unterstützt und dadurch Kapazitäten für
höherwertige Tätigkeiten geschaffen. Gleichzeitig werden erfolgreiche
KI-Lösungen über Märkte hinweg skaliert. "KI wird dann zum
Wettbewerbsvorteil, wenn sie einen konkreten Mehrwert für unsere
Kundinnen und Kunden und unser Geschäft schafft. Unser Anspruch ist
es, KI dort einzusetzen, wo sie messbar zu besserer Qualität, höherer
Geschwindigkeit und nachhaltiger Wertschöpfung beiträgt. So stärken
wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen zusätzliche Chancen für
profitables Wachstum ", geht Wolfgang Kindl auf das Thema ein.
Demografie treibt Gesundheit und Vorsorge
Ein weiteres strukturelles Wachstumsfeld sieht UNIQA in der
Gesundheits- und Lebensversicherung. Beide Bereiche stehen bereits
heute für rund 40 Prozent des gesamten Prämienvolumens der UNIQA
Gruppe.
Steigende Lebenserwartung und der demografische Wandel erhöhen
den Druck auf staatliche Gesundheits- und Pensionssysteme und damit
die Nachfrage nach zusätzlicher privater Absicherung. Für UNIQA
eröffnet das langfristige Chancen in einem Geschäft, das
kontinuierliches Wachstum mit nachhaltiger Profitabilität verbindet.
Bis 2028 ist es das Ziel, die Prämien in der Gesundheits- und
Lebensversicherung im Durchschnitt um rund 6 Prozent pro Jahr zu
steigern. Die stärksten Wachstumsimpulse sollen dabei von der
Gesundheitsversicherung in Österreich und der internationalen
Lebensversicherung ausgehen. Gleichzeitig schafft das Geschäft
langfristigen Wert: Mit jedem neuen Vertrag steigt der Bestand an
künftig erwarteten Erträgen.
Auch das Pensions- und Investmentgeschäft gewinnt an Bedeutung:
Zusätzlich zum Investmentportfolio des Versicherungsgeschäfts von
22,3 Milliarden Euro verwaltet UNIQA im Pensions- und
Investmentgeschäft 15,4 Milliarden Euro für Kund:innen. Diese Assets
under Management sind gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent gestiegen
und sorgen für zusätzliche wiederkehrende Erträge.
"Der demografische Wandel wird Gesundheit und Vorsorge
grundlegend verändern. Die Menschen leben länger, gleichzeitig kommen
weniger Junge nach. Damit steigt der Reformbedarf in den öffentlichen
Gesundheits- und Pensionssysteme und die Nachfrage an zusätzlicher
privater Absicherung. Für uns eröffnet das langfristige Chancen in
zwei Geschäftsfeldern, in denen wir bereits heute stark positioniert
sind. Entscheidend ist, diese Chancen profitabel zu nutzen und
gleichzeitig unser Angebot konsequent an die veränderten Bedürfnisse
unserer Kund:innen anzupassen", sagt Vorstand René Knapp, zuständig
für Asset Management, Personal Lines, People & Brand.
Gezielte Akquisitionen als zusätzlicher Wachstumshebel
Neben organischem Wachstum setzt UNIQA auch auf gezielte
Akquisitionen, so die strategischen und finanziellen Kriterien
erfüllt werden. Damit will die Gruppe bestehende Marktpositionen im
Versicherungsbereich stärken und neue, angrenzende Geschäftsfelder,
auch im Bereich von Gesundheitsdienstleistungen, weiterhin
schrittweise erschließen. Dazu zählen Zukäufe in bestehenden Märkten,
aber auch die mögliche Expansion in angrenzende Bereiche. Auch die
Übernahme aufstrebender digitaler Anbieter kommt infrage. Im Fokus
stehen Unternehmen, die bereits gut für einen zunehmend von
künstlicher Intelligenz geprägten Versicherungs- und Gesundheitsmarkt
aufgestellt sind.
Wachstum schafft Ergebnis und Dividendenpotenzial
Das diversifizierte Geschäftsmodell von UNIQA verbindet damit
mehrere Quellen für nachhaltiges, profitables Wachstum. Die
strategische Logik bleibt klar: Wachstum soll sich in nachhaltigen
Wert sowie steigende Ergebnisse und weiter wachsende Dividenden
übersetzen.
"Entscheidend ist profitables Wachstum, das sich dauerhaft in
steigenden Ergebnissen niederschlägt. Unsere breite Aufstellung und
die zusätzlichen Chancen in der Rückversicherung stärken unsere
Ertragsbasis. Gleichzeitig gibt uns unsere starke Kapitalposition den
Spielraum für unser geplantes Wachstum und eine weiterhin attraktive
Beteiligung unserer Aktionärinnen und Aktionäre an unserem Erfolg",
schließt Kurt Svoboda.
Detail-Informationen UNIQA Kapitalmarkt-Update
- Download Präsentation
- Video der Präsentation (ab 26. November 2026)
Fotos der UNIQA-Vorstände.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen
dar, die auf Basis aller zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
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