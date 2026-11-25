Wien (APA-ots) - - Diversifiziertes Geschäftsmodell als Basis für

nachhaltiges und

profitables Wachstum

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- UNIQA Österreich wächst profitabel und stärker als der Markt: über

20 Prozent Marktanteil, Marktführerin in der Gesundheitsversicherung

mit 43 Prozent

- CEE bietet weiterhin überdurchschnittliches Wachstumspotenzial:

rund 8 Prozent Prämienwachstum pro Jahr bis 2028 angestrebt

- UNIQA Re etabliert sich als drittes Standbein für weiteres

Wachstum: rund 900 Millionen Euro Prämienvolumen bis 2028

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- KI beschleunigt Umsetzung der Strategie "UNIQA 3.0 - Growing

Impact"

- Strategische Ziele bis 2028 bestätigt: rund 6 Prozent jährliches

Prämienwachstum, mehr als 7 Prozent jährliches Ergebniswachstum je

Aktie und mehr als 13 Prozent Eigenkapitalrendite

- Progressive Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 50

bis 60 Prozent

Hinweis: Das Capital Markets Update findet am 25. November um

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17.00 Uhr statt. Die dazugehörige Präsentation finden Sie hier. Eine

Videoaufzeichnung der Veranstaltung wird am folgenden Tag online zur

Verfügung stehen.

Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG, und die

Konzernvorstände Kurt Svoboda, Wolfgang Kindl und René Knapp geben

beim Capital Markets Update am 25. November 2026 in London einen

vertieften Einblick in die weitere Umsetzung der Strategie "UNIQA 3.0

- Growing Impact": Im Mittelpunkt stehen die diversifizierte

Aufstellung der Gruppe, künftige Wachstumschancen und deren Beitrag

zu nachhaltig steigenden Erträgen und Dividenden. Gleichzeitig soll

der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz die Umsetzung der

Strategie beschleunigen. Ein zusätzlicher Wachstumstreiber ist das

externe Geschäft der Rückversicherungstochter UNIQA Re in Zürich.

Die strategischen Finanzziele bis 2028 werden vom UNIQA Vorstand

bestätigt: UNIQA strebt weiterhin ein durchschnittliches

Prämienwachstum von rund 6 Prozent pro Jahr, ein jährliches

Ergebniswachstum von mehr als 7 Prozent, eine nachhaltige

Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent sowie eine progressive

Dividende an. Für das laufende Geschäftsjahr wurde der Ausblick

angehoben: Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung in den ersten

drei Quartalen erwartet UNIQA für 2026 nun ein Ergebnis vor Steuern

von 590 bis 610 Millionen Euro.

Wachstum konsequent in Wert übersetzen

"Unsere Stärke ist, dass unser Geschäft auf mehreren Säulen

steht. Österreich wächst stabil und profitabel. In Zentral- und

Osteuropa werden wir dank unserer sehr starken Position vom

langfristigen Wachstumspotenzial dieser dynamischen Volkswirtschaften

und Versicherungsmärkte profitieren. Mit der Rückversicherung

erschließen wir zusätzliches Potenzial. Entscheidend ist für uns,

dieses Wachstum konsequent in nachhaltig steigende Ergebnisse und

Dividenden zu übersetzen. KI hilft uns dabei, schneller, effizienter

und besser zu werden und dadurch unsere Angebote sowie Services noch

stärker an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden auszurichten

", sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.

Österreich: Profitables Wachstum aus starker Marktposition

Österreich bleibt das verlässliche Fundament der Gruppe. UNIQA

wächst profitabel über dem Markt, ist in sechs von neun Bundesländern

Marktführer, Nummer eins bei der Markenbekanntheit und verfügt

insbesondere in der Gesundheitsversicherung mit rund 43 Prozent

Marktanteil über eine herausragende Position.

Das weitere Wachstum wird vor allem von der Schaden- und

Unfallversicherung getragen. Mit dem Unternehmen Mavie verbindet

UNIQA das klassische Versicherungsgeschäft zunehmend mit

Gesundheitsdienstleistungen und medizinischer Infrastruktur.

Einen wichtigen Vertriebskanal bildet die langjährige

Bancassurance-Partnerschaft mit Raiffeisen, die den

Versicherungsvertrieb von UNIQA in Österreich und zahlreichen Märkten

in Zentral- und Osteuropa stärkt.

CEE: Überdurchschnittliches Wachstumspotenzial

Zentral- und Osteuropa ist der zentrale Wachstumstreiber von

UNIQA. Rund 15,8 Millionen Kund:innen vertrauen hier bereits auf das

Unternehmen, davon rund 1,2 Millionen im Pensionskassengeschäft. Die

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bieten attraktive Perspektiven:

Für 2027 wird in CEE ein reales Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent

erwartet, deutlich über den für die EU prognostizierten 1,0 Prozent.

Gleichzeitig wachsen diese Versicherungsmärkte stärker als die

jeweilige Wirtschaft. Damit bietet die Region langfristig erhebliches

Potenzial für weiteres profitables Wachstum. "Unsere Märkte in

Zentral- und Osteuropa verbinden wirtschaftliche Dynamik mit

unverändert hohem Aufholbedarf bei Versicherungen. Gleichzeitig

trauen wir uns zu, stärker als der Markt zuzulegen und unsere Prämien

bis 2028 um durchschnittlich 8 Prozent pro Jahr zu steigern", sagt

Wolfgang Kindl, verantwortlich für Customer und Markets

International. "Rund 153 Millionen Menschen in unseren Kernmärkten

stehen für ein enormes langfristiges Marktpotenzial. Als führende

Versicherungsgruppe in CEE mit einer starken, gemeinsamen Marke in

allen Märkten und breiten Vertriebsstrukturen sind wir hervorragend

positioniert, diese Chance zu nutzen. Wir werden profitabel

weiterwachsen und den Ergebnisbeitrag unseres internationalen

Geschäfts weiter steigern."

UNIQA Re als zusätzlicher Wachstumsmotor

Einen deutlich größeren Stellenwert in der Wachstumsstrategie

erhält die Rückversicherung UNIQA Re mit Sitz in Zürich. Neben der

Tätigkeit als Erstversicherer in Österreich und CEE erschließt UNIQA

damit ein zusätzliches Geschäftsfeld.

Mit UNIQA Re baut die Gruppe insbesondere das Geschäft mit

externen Kund:innen aus und erweitert ihre Aktivitäten über die

bestehenden Erstversicherungsmärkte hinaus. Das Geschäft ist breit

international aufgestellt: 2026 stammen mehr als die Hälfte der

Prämien aus Nordamerika und rund 12 Prozent aus Asien. Im Fokus

stehen ausgewählte Spezialrisiken mit attraktiven Margen, bei denen

Underwriting-Disziplin wichtiger ist als Größe.

" Mit UNIQA Re gewinnt ein zusätzlicher Wachstumstreiber für die

UNIQA Gruppe an Bedeutung. Wir nutzen unsere vorhandene Expertise im

Risikomanagement zunehmend auch für externes Geschäft und erschließen

damit neue Märkte. Entscheidend ist auch hier die Verbindung aus

Wachstum und Profitabilität: Die Rückversicherung bietet attraktive

Margen und trägt zugleich zu einer breiteren Diversifikation unserer

Erträge bei ", erklärt Kurt Svoboda, Chief Financial and Risk Officer

. Für das Jahr 2026 wird in der Rückversicherung ein Prämienvolumen

von rund 500 Millionen Euro erwartet. Bis 2028 soll dieses auf rund

900 Millionen Euro steigen und sich damit gegenüber 2025 annähernd

verdreifachen.

KI als Beschleuniger von UNIQA 3.0

KI ist ein wichtiger Hebel für die Umsetzung von "UNIQA 3.0 -

Growing Impact". Im Fokus stehen dabei Wachstum, technische Exzellenz

und höhere Produktivität. Prozesse entlang der gesamten

Wertschöpfungskette werden neu gestaltet, wiederkehrende Aufgaben

zunehmend durch KI unterstützt und dadurch Kapazitäten für

höherwertige Tätigkeiten geschaffen. Gleichzeitig werden erfolgreiche

KI-Lösungen über Märkte hinweg skaliert. "KI wird dann zum

Wettbewerbsvorteil, wenn sie einen konkreten Mehrwert für unsere

Kundinnen und Kunden und unser Geschäft schafft. Unser Anspruch ist

es, KI dort einzusetzen, wo sie messbar zu besserer Qualität, höherer

Geschwindigkeit und nachhaltiger Wertschöpfung beiträgt. So stärken

wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen zusätzliche Chancen für

profitables Wachstum ", geht Wolfgang Kindl auf das Thema ein.

Demografie treibt Gesundheit und Vorsorge

Ein weiteres strukturelles Wachstumsfeld sieht UNIQA in der

Gesundheits- und Lebensversicherung. Beide Bereiche stehen bereits

heute für rund 40 Prozent des gesamten Prämienvolumens der UNIQA

Gruppe.

Steigende Lebenserwartung und der demografische Wandel erhöhen

den Druck auf staatliche Gesundheits- und Pensionssysteme und damit

die Nachfrage nach zusätzlicher privater Absicherung. Für UNIQA

eröffnet das langfristige Chancen in einem Geschäft, das

kontinuierliches Wachstum mit nachhaltiger Profitabilität verbindet.

Bis 2028 ist es das Ziel, die Prämien in der Gesundheits- und

Lebensversicherung im Durchschnitt um rund 6 Prozent pro Jahr zu

steigern. Die stärksten Wachstumsimpulse sollen dabei von der

Gesundheitsversicherung in Österreich und der internationalen

Lebensversicherung ausgehen. Gleichzeitig schafft das Geschäft

langfristigen Wert: Mit jedem neuen Vertrag steigt der Bestand an

künftig erwarteten Erträgen.

Auch das Pensions- und Investmentgeschäft gewinnt an Bedeutung:

Zusätzlich zum Investmentportfolio des Versicherungsgeschäfts von

22,3 Milliarden Euro verwaltet UNIQA im Pensions- und

Investmentgeschäft 15,4 Milliarden Euro für Kund:innen. Diese Assets

under Management sind gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent gestiegen

und sorgen für zusätzliche wiederkehrende Erträge.

"Der demografische Wandel wird Gesundheit und Vorsorge

grundlegend verändern. Die Menschen leben länger, gleichzeitig kommen

weniger Junge nach. Damit steigt der Reformbedarf in den öffentlichen

Gesundheits- und Pensionssysteme und die Nachfrage an zusätzlicher

privater Absicherung. Für uns eröffnet das langfristige Chancen in

zwei Geschäftsfeldern, in denen wir bereits heute stark positioniert

sind. Entscheidend ist, diese Chancen profitabel zu nutzen und

gleichzeitig unser Angebot konsequent an die veränderten Bedürfnisse

unserer Kund:innen anzupassen", sagt Vorstand René Knapp, zuständig

für Asset Management, Personal Lines, People & Brand.

Gezielte Akquisitionen als zusätzlicher Wachstumshebel

Neben organischem Wachstum setzt UNIQA auch auf gezielte

Akquisitionen, so die strategischen und finanziellen Kriterien

erfüllt werden. Damit will die Gruppe bestehende Marktpositionen im

Versicherungsbereich stärken und neue, angrenzende Geschäftsfelder,

auch im Bereich von Gesundheitsdienstleistungen, weiterhin

schrittweise erschließen. Dazu zählen Zukäufe in bestehenden Märkten,

aber auch die mögliche Expansion in angrenzende Bereiche. Auch die

Übernahme aufstrebender digitaler Anbieter kommt infrage. Im Fokus

stehen Unternehmen, die bereits gut für einen zunehmend von

künstlicher Intelligenz geprägten Versicherungs- und Gesundheitsmarkt

aufgestellt sind.

Wachstum schafft Ergebnis und Dividendenpotenzial

Das diversifizierte Geschäftsmodell von UNIQA verbindet damit

mehrere Quellen für nachhaltiges, profitables Wachstum. Die

strategische Logik bleibt klar: Wachstum soll sich in nachhaltigen

Wert sowie steigende Ergebnisse und weiter wachsende Dividenden

übersetzen.

"Entscheidend ist profitables Wachstum, das sich dauerhaft in

steigenden Ergebnissen niederschlägt. Unsere breite Aufstellung und

die zusätzlichen Chancen in der Rückversicherung stärken unsere

Ertragsbasis. Gleichzeitig gibt uns unsere starke Kapitalposition den

Spielraum für unser geplantes Wachstum und eine weiterhin attraktive

Beteiligung unserer Aktionärinnen und Aktionäre an unserem Erfolg",

schließt Kurt Svoboda.

Detail-Informationen UNIQA Kapitalmarkt-Update

- Download Präsentation

- Video der Präsentation (ab 26. November 2026)

Fotos der UNIQA-Vorstände.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige

Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen

dar, die auf Basis aller zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung

stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde

gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen

Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine

Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

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