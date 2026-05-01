APA ots news: UNIQA: Cyberangriffe sind Top Unternehmensrisiko
Neuer Unternehmensschutz Cyber mit 24/7 Soforthilfe als
Reaktion auf Risikoentwicklung
Wien (APA-ots) - Steigende Cybercrime-Zahlen und wachsende finanzielle
Schäden rücken
Cyberrisiken in den Fokus professionellen Risikomanagements. Mit dem
neuen Unternehmensschutz Cyber bietet UNIQA Unternehmen ab sofort
umfassenden Versicherungsschutz inklusive Incident Response.
Cyberangriffe zählen mittlerweile zu den größten operativen und
finanziellen Risiken für Unternehmen. Laut KPMG Cybersecurity-Studie
2026 sind Cyberangriffe auf heimische Unternehmen in den letzten
zwölf Monaten von einem bereits hohen Niveau weiter gestiegen. Eine
weitere Erkenntnis des Reports: Künstliche Intelligenz spielt
mittlerweile eine große Rolle. Cyberangriffe sind deutlich
professioneller, schneller und schwerer zu erkennen. 25 Prozent der
Befragten sagen, dass Cyberangriffe auf ihr Unternehmen stark bzw.
eher zugenommen haben. Jeder 8. Cyberangriff war dabei erfolgreich
und überwand die Sicherheitsbarrieren der Unternehmen. Die
Auswirkungen sind meist folgenschwer: So führten 30 Prozent dieser
Cyberangriffe zu einem länger andauernden Unternehmensstillstand.
Wenn IT-Systeme kompromittiert werden, Daten abfließen oder der
Geschäftsbetrieb stillsteht, sind rasche technische, rechtliche und
kommunikative Entscheidungen entscheidend. Gleichzeitig stehen viele
Unternehmen vor der Herausforderung, geeigneten Versicherungsschutz
zu erhalten. " In Österreich vertrauen uns mehr als 120.000
Firmenkunden - von kleinen Unternehmen bis hin zu Industriebetrieben.
Als führende Versicherung in diesem Bereich ist es unsere Aufgabe,
unsere Kundinnen und Kunden auch bestmöglich vor virtuellen Gefahren
umfangreich und gleichzeitig unkompliziert zu schützen ", so Peter
Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance
Group AG, und erklärt: " Cyberrisiken lassen sich heute nicht mehr
allein technisch beherrschen - sie erfordern ein professionelles
Zusammenspiel aus Prävention, schneller Reaktion und finanzieller
Absicherung. "
Umfassender Cyber-Versicherungsschutz mit 24/7 Notfallhotline
Mit dem neuen Unternehmensschutz Cyber reagiert UNIQA auf die
Risikoentwicklung und die Bedürfnisse der Unternehmen. Das Produkt
kombiniert klassischen Versicherungsschutz mit umfassenden
Serviceleistungen im Ernstfall - von der technischen Soforthilfe über
forensische Analysen bis hin zu Rechts- und Kommunikationsberatung
durch spezialisierte Partner.
Der Versicherungsschutz umfasst unter anderem:
- Soforthilfe nach Cybervorfällen
- Betriebsunterbrechungsschäden
- Haftpflicht bei Datenschutzverstößen sowie
- Schäden durch Phishing und Social Engineering.
Die Versicherungssummen reichen von 250.000 bis 5 Millionen Euro.
Eine 24/7-Notfallhotline steht im Schadenfall rund um die Uhr zur
Verfügung.
UNIQA
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18
Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen
betreuen 3,9 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten:
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen,
Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber
hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein
zur UNIQA Group.
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
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