APA ots news: UNIQA: Erstes Dental Partner Center startet in Wien

16.07.26 11:33 Uhr

Die Partnerschaft mit dem Zahnarztzentrum H4O Dental Life

Center ermöglicht rasche Termine und digitale Services für

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umfassende zahnmedizinische Leistungen unter einem Dach.

Wien (APA-ots) - Als größte private Krankenversicherung in Österreich

baut UNIQA ihr

Gesundheitsangebot weiter aus und ergänzt ihr Netzwerk erstmals um

ein spezialisiertes Dental Partner Center. Partner ist das H4O Dental

Life Center, das Ende 2025 ein modernes Zahnarztzentrum in Wien-

Floridsdorf eröffnet hat.

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"Mit dem ersten Dental Partner Center erweitern wir unser

Gesundheitsnetzwerk gezielt um den Bereich Zahngesundheit. Unser

Anspruch ist es, unseren Kundinnen und Kunden den Zugang zu

hochwertiger zahnmedizinischer Versorgung so einfach, transparent und

qualitativ hochwertig wie möglich zu gestalten.", erläutert Hans

Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der UNIQA Insurance Group

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AG.

Integration in das UNIQA Gesundheitsnetzwerk

Im Rahmen der Kooperation ist das Dental Partner Center in die

LARA Partnersuche von UNIQA integriert und ermöglicht eine einfache

Online-Terminbuchung. Die langen Öffnungszeiten kommen auch

Berufstätigen, Familien und Patient:innen mit eingeschränkter

zeitlicher Flexibilität entgegen. Damit wird der Zugang zu

zahnmedizinischen Leistungen für UNIQA Kund:innen zusätzlich

erleichtert.

Die Partnerschaft ist Teil der kontinuierlichen Erweiterung des

UNIQA Gesundheitsnetzwerks, das bereits über 30 Medical Partner

Center in ganz Österreich und weitere spezialisierte Angebote

umfasst. "Unser Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden entlang der

gesamten Versorgungskette bestmöglich zu begleiten - von Prävention

bis zur spezialisierten Behandlung. Das Dental Partner Center ist ein

wichtiger nächster Schritt in dieser Entwicklung.", so Aubauer.

Umfassende Zahnmedizin an einem Ort

Das H4O Dental Life Center unter der Leitung von Gründer und CEO

Dr. Bernd Bartosek bietet ein breites Spektrum an zahnmedizinischen

Leistungen - inklusive Kieferorthopädie und Chirurgie. Der Fokus

liegt auf einer ganzheitlichen Betreuung von Vorsorge über Diagnostik

bis zur Behandlung.

Durch die Bündelung der verschiedenen Leistungen an einem

Standort profitieren Patient:innen von einer strukturierten und

effizienten Versorgung. Kurze Wartezeiten und rasche Terminvergabe

stehen ebenso im Vordergrund wie eine hohe Behandlungsqualität.

Moderne Services und transparente Abläufe

Neben der medizinischen Qualität legen UNIQA und das Dental

Partner Center großen Wert auf Service und Transparenz. Digitale

Services unterstützen die Patient:innen entlang des gesamten

Behandlungsprozesses - von der Terminvereinbarung bis zur Abrechnung.

Eine klare Trennung zwischen Kassen- und Privatleistungen sorgt

für nachvollziehbare Abläufe und Kostentransparenz. Gleichzeitig

werden laufend Möglichkeiten geprüft, die Prozesse - etwa durch

digitale Schnittstellen - für Kund:innen weiter zu vereinfachen.

UNIQA Dental Partner Center | H4O Dental Life Center

Pius-Parsch-Platz 6A

1210 Wien

Krankenkassen: Alle & Privat

Öffnungszeiten: Mo-Do 07.00 - 20.00 Uhr sowie Fr 07.00 - 18.00 Uhr

Bildunterschrift (v.l.n.r.) : Hans Aubauer (Leiter der

Krankenversicherung bei UNIQA), Verena Prenner (UNIQA HealthService),

Dr. Bernd Bartosek (Gründer und CEO des H4O Dental Life Center),

Sabina Rutar (COO H4O Dental Life Center) und Michael Fuchs (GF UNIQA

HealthService) freuen sich über die innovative Partnerschaft.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent

die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

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