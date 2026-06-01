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APA ots news: UNIQA Hauptversammlung beschließt um 20 Prozent höhere Dividende von 0,72 je Aktie
Wien (APA-ots) - - Exzellentes Geschäftsjahr 2025 durch breit
diversifiziertes
Geschäftsmodell
- Dividende steigt deutlich von 0,60 auf 0,72 je Aktie
- Zahltag: 22. Juni 2026
- Michael Höllerer und Bernhard Breunlich neu im Aufsichtsrat
Wien, 9. Juni 2026 - Im Rahmen der heutigen 27. ordentlichen
Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG präsentierte das
Management die Ergebnisse eines außergewöhnlich erfolgreichen
Geschäftsjahres in geopolitisch herausfordernden Zeiten, geprägt von
starkem und profitablem Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Die
breite Diversifikation des Portfolios sowie die exzellente
Entwicklung in den beiden Kernmärkten Österreich und CEE bilden die
Grundlage für die deutliche Ergebnissteigerung. Sie belegen die
Resilienz von UNIQA und ihres Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Growing
Impact 2025 - 2028", das auf Basis jährlich steigender Dividenden pro
Aktie weiterhin die Beteiligung ihrer Aktionär:innen am
Unternehmenserfolg mit einer attraktiven Ausschüttungsquote von 50
bis 60 Prozent vorsieht.
Die Hauptversammlung genehmigte daher eine Dividende in Höhe von
0,72 je Aktie, was einer Steigerung um 20 Prozent gegenüber dem
Vorjahr entspricht. Dividendenzahltag ist der 22. Juni 2026.
Von den Aktionär:innen wurden auch Änderungen im Aufsichtsrat der
UNIQA Insurance Group AG beschlossen. Michael Höllerer, derzeitiger
Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG und
Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sowie designierter
Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Bank International AG (RBI),
übernimmt das Mandat von Johann Strobl, dem scheidenden
Vorstandsvorsitzenden der RBI. Auf Rechtsanwalt Markus Andréewitch
folgt Personal- und Unternehmensberater Bernhard Breunlich.
Zur Beschlussfassung lagen weiters folgende Unterlagen vor:
- der festgestellte Jahresabschluss der UNIQA Insurance Group AG zum
31. Dezember 2025 sowie der Konzernabschluss
- der Lagebericht und der Konzernlagebericht einschließlich der
konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung
- der konsolidierte Corporate-Governance-Bericht
- der Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung sowie der Bericht
des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG
Die Hauptversammlung erteilte Vorstand und Aufsichtsrat die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2025. Als Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2027 wählte sie die PwC
Wirtschaftsprüfung GmbH. Zudem wurde der Vergütungsbericht für die
Bezüge der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2025 beschlossen.
Sämtliche Berichte sowie weitere Details zu den
Abstimmungsergebnissen und zur ordentlichen Hauptversammlung finden
Sie unter
https://www.uniqagroup.com/grp/investor-
relations/hauptversammlung.de.html
Fotos der neuen Mitglieder des Aufsichtsrates finden Sie hier.
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
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