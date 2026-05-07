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APA ots news: UNIQA hebt Versicherungsschutz bei Hitze an: Bis zu 2.000 Euro mehr bei Unfall an heißen Tagen
Ab 35 Grad: Hitzestressklausel erhöht bei gedeckten Unfällen
die Versicherungssumme für Unfall- und Heilkosten
Wien (APA-ots) - Haben Kund:innen von UNIQA an einem Hitzetag einen
Unfall, erhalten
sie - sofern der Unfallschaden gemäß den Versicherungsbedingungen
gedeckt ist - bis zu 2.000 Euro mehr. Als Hitzetag gilt ein Tag mit
einer Höchsttemperatur von 35 Grad Celsius oder mehr. Unfalldatum und
Unfallort werden dabei jeweils mit der Postleitzahl und den
Wetterdaten abgeglichen.
Diese Hitzestressklausel ist für Neukund:innen automatisch und
ohne zusätzliche Kosten in der Unfallversicherung von UNIQA (
Unfallschutz, Freizeit & Beruf; alle Verträge mit Unfall- &
Heilkosten) verfügbar. Für bestehende Kund:innen besteht die
Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen.
Zwtl.: Zusätzliche finanzielle Unterstützung, wenn sie benötigt wird
" In Österreich spüren wir die Folgen des Klimawandels besonders
stark, der Temperaturanstieg ist hierzulande doppelt so hoch wie im
weltweiten Durchschnitt. Um Gesundheit, Lebensqualität und unseren
Alltag zu schützen, müssen wir alles daransetzen, die Erwärmung zu
bremsen. Zugleich braucht es die aktive Anpassung an die neuen
klimatischen Realitäten ", sagt Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt
Österreich bei UNIQA Insurance Group AG.
Zwtl.: Statistiken zeigen: Mehr Unfälle bei Hitze
Hitzetage und Hitzewellen werden Prognosen zufolge weiterhin
zunehmen. Auch der Versicherungsverband Österreich (VVO) bewertet
Hitze als zunehmende Unfallgefahr. Denn hohe Temperaturen belasten
den Körper massiv, die Folge sind schneller auftretende Erschöpfung,
Konzentrationsprobleme und ein dadurch erhöhtes Unfallrisiko. Laut
den Zahlen der Präventionsinstitution KFV haben sich in den
Sommermonaten Juni, Juli und August im vergangenen Jahr knapp 70.000
Menschen bei Freizeitunfällen so schwer verletzt, dass sie im
Krankenhaus behandelt werden mussten. Rund 44 Prozent dieser
Freizeitunfälle passierten beim Sport. Und auch die Abkühlung kann
nicht ungefährlich sein: In Hallen- und Freibädern verunfallen laut
KFV in Österreich pro Jahr rund 4.100 Menschen so schwer, dass sie im
Spital behandelt werden müssen. Aber auch im Straßenverkehr spielt
Hitze eine Rolle. Statistik Austria zu folge kommt es beispielsweise
an Hitzetagen zu 15 Prozent mehr Verkehrsunfällen.
"Die Hitzestressklausel ist ein konkreter und spürbarer Mehrwert
für unsere Kundinnen und Kunden - eine konsequente Weiterentwicklung
unseres Angebots angesichts steigender Temperaturen", erläutert
Humer und ergänzt: "Diese prämienfreie Erhöhung der Unfall- und
Heilkosten sorgt dafür, dass Menschen bei großer Hitze nicht allein
gelassen werden, sondern genau dann zusätzliche finanzielle
Unterstützung erhalten, wenn sie besonders gefordert sind - mit dem
Ziel, Betroffenen eine schnellere Genesung und Erholung zu
ermöglichen".
Zwtl.: Klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Klimazielen
UNIQA verfolgt konsequent ihre Nachhaltigkeitsstrategie und
bekennt sich zu den Zielen des Pariser Abkommens. Als Mitglied der
Green Finance Alliance (GFA) richtet UNIQA ihre Investment- und
Versicherungsportfolios an der Ambition aus, bis 2050 Netto-Null-
Emissionen zu erreichen. Mit dem " Transition-Plan " hat UNIQA einen
Fahrplan definiert, der Maßnahmen in zentralen Geschäftsbereichen
umfasst, unter anderem den Ausstieg aus fossilen Energieträgern -
sowohl in Investitionsportfolios als auch bei der Versicherung von
Geschäftskunden - sowie der systematischen Ausweitung nachhaltiger
Investments, die heute bereits rund 2,5 Milliarden Euro umfassen.
Zwtl.: Das Wichtigste in fünf Punkten
- Plus 2.000 Euro bei Hitze-Unfall: UNIQA erhöht ab 35 Grad Celsius
automatisch die Leistung bei gedeckten Unfällen.
- Keine Mehrkosten für neue Kund:innen: Hitzestressklausel ist fix im
Tarif inkludiert; Umstieg für bestehende Verträge möglich.
- Objektiv geprüft: Hitzetag wird über Postleitzahl, Datum und
offizielle Wetterdaten eindeutig definiert.
- Mehr Risiko bei Hitze - mehr Schutz: Hitzewellen erhöhen
nachweislich das Unfallrisiko - UNIQA reagiert darauf mit
zusätzlicher finanzieller Unterstützung.
Zwtl.: Bildmaterial
Fotos finden Sie hier.
Zwtl.: Q&As:
Bei welchen Produkten ist die Hitzestressklausel inkludiert?
Die Klausel ist Teil der Unfallversicherung "UNIQA Unfallschutz
Freizeit & Beruf". Alle Neukund:innen profitieren daher automatisch
und ohne zusätzliche Kosten von der Hitzestressklausel. Für
bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf diesen Tarif
umzusteigen.
Was genau leistet die Hitzestressklausel?
Wenn ein Unfall an einem Hitzetag passiert, wird die vertraglich
vereinbarte Versicherungssumme für Unfall- und Heilkosten automatisch
um 2.000 Euro erhöht. Voraussetzung ist natürlich, dass der
Unfallschaden gemäß den Versicherungsbedingungen gedeckt ist.
Ist das Feature automatisch im Vertrag inkludiert?
Ja. Für Neukund:innen ist die "Hitzestressklausel" automatisch in den
entsprechenden Verträgen enthalten und verursacht keine zusätzlichen
Kosten - vorausgesetzt, der Unfallschaden ist gemäß den
Versicherungsbedingungen gedeckt. Für bestehende Kund:innen besteht
die Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen.
Gilt die Hitzestressklausel nur bei Neuverträgen oder auch bei
bestehenden Verträgen?
Die Hitzestressklausel gilt bei allen neuen Verträgen mit Unfall- und
Heilkosten. Bestehende Kund:innen haben die Möglichkeit, auf dieses
Produkt von UNIQA umzusteigen.
Ab welcher Temperatur gilt ein Hitzetag als Hitzetag?
Ein Tag gilt als Hitzetag, wenn an einem Kalendertag an der
Postleitzahl, an der die versicherte Person den Unfall erlitten hat,
eine Lufttemperatur von 35 Grad Celsius oder mehr gemessen wurde.
Welche Daten werden herangezogen?
Herangezogen werden offizielle und qualifizierte Wetterdaten. Konkret
erfolgt ein Abgleich von Unfalldatum und Unfallort (Postleitzahl) mit
den gemessenen Temperaturen. In der Leistungsprüfung werden unter
anderem Messdaten der UBIMET GmbH verwendet.
Gilt die Hitzestressklausel nur in Österreich?
Ja. Die Regelung greift, wenn der Unfall innerhalb Österreichs an
einem entsprechend definierten Hitzetag passiert.
Seit wann gibt es die Hitzestressklausel?
Die Hitzestressklausel steht neuen Kund:innen der
Unfallversicherung "UNIQA Unfallschutz Freizeit & Beruf" zur
Verfügung. Für bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf
diesen Tarif umzusteigen.
Wie häufig kam die Hitzestressklausel bisher zur Anwendung?
Die Klausel ist noch vergleichsweise neu, die bisherigen
Erfahrungswerte haben daher noch nicht genügend Aussagekraft. Klar
ist aber, dass Hitzetage in Österreich in den letzten Jahren zunehmen
und Prognosen zufolge weiter steigen werden. Vor diesem Hintergrund
haben wir die Klausel bewusst eingeführt: um unseren Kund:innen genau
in solchen Situationen zusätzliche Unterstützung zu bieten -
unabhängig davon, wie oft sie tatsächlich in Anspruch genommen wird.
Wie hoch werden Ihren Schätzungen zufolge die zusätzlichen
Auszahlungen in Summe sein?
Es geht bei dieser Klausel nicht um den finanziellen Effekt für
das Unternehmen, sondern darum, unsere Kund:innen in einer konkreten
Risikosituation besser zu unterstützen. Die zusätzliche Leistung ist
bewusst als ergänzender Schutz bei hoher Hitze gedacht - genau dann,
wenn sie gebraucht wird.
Warum führt UNIQA diese Klausel ein?
Die Klausel ist eine Reaktion auf klimatische Veränderungen und
steigende Temperaturen, die mit einem erhöhten Unfallrisiko verbunden
sein können. Ziel ist es, Kund:innen besser gegen die Folgen von
Hitzestress abzusichern.
Entstehen Kund:innen durch die Hitzestressklausel zusätzliche
Kosten?
Nein. Die zusätzliche Leistung erfolgt prämienfrei und ist ohne
Mehrkosten für Neukund:innen in den Verträgen enthalten.
Weitere Informationen
UNIQA: Hitze-Tipps: So bewahren Sie einen kühlen Kopf - Teil 1
UNIQA: Tipps für einen kühlen Kopf an Sommertagen - Teil 2
Tipps zur Vermeidung von Unfällen in der Freizeit bietet der
Versicherungsverband Österreich (VVO)
Unfallversicherung von UNIQA
UNIQA Transition Plan (pdf)
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
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