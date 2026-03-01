APA ots news: UNIQA hilft bei der Suche nach Physiotherapeut:innen
Das LARA Partnernetzwerk von UNIQA umfasst ab sofort
Mitglieder von Physio Austria
Wien (APA-ots) - UNIQA und Physio Austria, der Bundesverband der
Physiotherapeut:innen
Österreichs, kooperieren im Rahmen des LARA Partnernetzwerks, um die
Suche nach einer passenden Physiotherapeutin, einem passenden
Physiotherapeuten zu vereinfachen. " Mit unserer Ambition als beste
Service-Dienstleisterin verfolgen wir mit dem LARA Partnernetzwerk
das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden die Gesundheitsversorgung so
einfach wie möglich zu gestalten und sie optimal zu betreuen. Dazu
zählt, dass wir Ihnen dabei helfen, Gesundheitsdienstleistende in
Ihrer Nähe zu finden ", so Hans Aubauer, Leiter der
Krankenversicherung bei UNIQA. Seit 2019 wird das LARA
Partnernetzwerk an Gesundheitsdienstleistenden kontinuierlich weiter
ausgebaut.
Nachdem die Datenbank seit Herbst 2025 auch Zahnärzt:innen
umfasst, wurde diese nun auch um Physiotherapeut:innen erweitert:
Seit Jänner 2026 können alle Mitglieder von Physio Austria ihr Profil
und ihre Berufssitze in der Therapeut:innen-Suche von Physio Austria
für die LARA Online-Suche von UNIQA aktivieren. Die Daten aus der
Therapeut:innen-Suche bei Physio Austria werden täglich aktualisiert
und automatisch an LARA weitergeleitet. " Dank der Kooperation mit
Physio Austria können unsere Kund:innen neben
Allgemeinmediziner:innen, Fach- und Zahnärzt:innen nun auch schnell
und unkompliziert Physiotherapeut:innen in ihrer Nähe finden ", zeigt
sich Hans Aubauer erfreut. Die Suche ist sowohl online als auch
direkt über die myUNIQA App möglich.
" Die Kooperation mit UNIQA ist ein wichtiger Schritt, um die
Sichtbarkeit unserer Berufsgruppe weiter zu stärken und Patient:innen
einen noch leichteren Zugang zu qualitativ hochwertiger
physiotherapeutischer Versorgung zu ermöglichen. Durch die Einbindung
unserer Therapeut:innen-Suche in LARA schaffen wir gemeinsam einen
Mehrwert für alle UNIQA Kund:innen, die wohnortnahe
physiotherapeutische Unterstützung benötigen ", unterstreicht
Constance Schlegl, Präsidentin Physio Austria.
Was ist LARA?
Mit LARA, dem UNIQA HealthGuide, erhalten UNIQA Kund:innen einen
schnellen und einfachen Zugang zu medizinischer Versorgung. Durch das
österreichweite Netzwerk an Gesundheitsdienstleistenden werden
Privatpatient:innen optimal durch die österreichische
Gesundheitslandschaft begleitet. In der benutzerfreundlichen Online-
Suche - dem Kern-Service von LARA - sind Gesundheitsdienstleistende
in ganz Österreich gelistet. UNIQA Kund:innen finden einfach und
rasch die für sie passenden Gesundheitsdienstleistenden und buchen im
Idealfall gleich einen Termin online. Bereits rund 500.000 UNIQA
Kund:innen profitieren österreichweit von dem innovativen Ansatz -
und LARA wächst weiter.
UNIQA
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA
Group.
