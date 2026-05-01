APA ots news: UNIQA im ersten Quartal 2026: Konzernergebnis wächst um robuste 7,5 Prozent

Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien steigen um 14,4 Prozent auf 2,80

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Milliarden

Euro

- Ergebnis vor Steuern legt um 5,9 Prozent auf 160 Millionen Euro zu

- Konzernergebnis netto wächst um robuste 7,5 Prozent auf 128

Millionen Euro

- Ausblick 2026 mit Ergebnis vor Steuer von 540 - 570 Millionen Euro

bestätigt

- Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 9. Juni: Plus 20

Prozent auf 72 Cent je Aktie

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"Mit einem Prämienplus von 4,2 Prozent in Österreich und von 6,2

Prozent in unseren internationalen Märkten, unterstützt vom starken

Wachstum unserer Rückversicherungsgesellschaft in Zürich, beweist

unser diversifiziertes Geschäftsmodell seine Resilienz angesichts

geopolitischer Unsicherheiten", sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA

Insurance Group AG. "Gerade in Zeiten volatiler Kapitalmärkte ist

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die Profitabilität des versicherungstechnischen Kerngeschäfts, die um

5,3 Prozent auf 210 Millionen Euro gestiegen ist, von besonderer

Bedeutung."

Zwtl.: Signifikante Wachstumsbeiträge in allen Segmenten

Die Schaden- und Unfallversicherung - mit rund 68 Prozent größtes

Segment der Gruppe - verzeichnete ein außerordentlich hohes

Prämienwachstum von 19,5 Prozent auf 1.904 Millionen Euro.

Wesentlichen Anteil daran hat die Rückversicherungsgesellschaft UNIQA

Re in Zürich, deren externes Geschäftsvolumen saisonal bedingt im

ersten Quartal immer besonders stark ausfällt.

Bei einer sehr guten technischen Profitabilität mit einer Combined

Ratio netto von 91,0 Prozent (1 - 3/ 2025: 88,2 Prozent) betrug der

Beitrag zum Ergebnis vor Steuern 71 Millionen Euro (1 - 3/ 2025: 108

Millionen Euro).

Auch die Gesundheitsversicherung leistete mit einem Wachstum von

8,0 Prozent auf 441 Millionen Euro und einem deutlich gestiegenen

Ergebnis von 26 Millionen Euro (1 - 3/ 2025: 2 Millionen Euro) einen

wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung.

In der Lebensversicherung lagen die verrechneten Prämien

inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Produkte

um 2,0 Prozent höher bei 450 Millionen Euro (1 - 3/2025: 445

Millionen Euro). Zugleich verbesserte sich der Beitrag zum Ergebnis

vor Steuern auf 63 Millionen Euro (1 - 3/ 2025: 41 Millionen Euro).

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge)

erhöhte sich auf 6.095 Millionen Euro (1. Jänner 2026: 5.879

Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in

Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar.

Das versicherungstechnische Ergebnis von UNIQA stieg um 5,3

Prozent auf 210 Millionen Euro (1 - 3/2025: 200 Millionen Euro).

Das Kapitalanlageergebnis stieg trotz anhaltender Turbulenzen an

den internationalen Finanzmärkten auf 151 Millionen Euro (1 - 3/2025:

109 Millionen Euro), das Finanzergebnis auf 29 Millionen Euro (1 -

3/2025: 21 Millionen Euro).

Die Earnings per Share erhöhten sich bei einem um 7,5 Prozent

gestiegenen Konzernergebnis von 128 Millionen Euro von 39 auf 42

Cent. Der Return on Equity stieg auf 16,6 Prozent (1 - 3/2025: 16,1

Prozent). Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II blieb

nahezu unverändert auf hohen 272 Prozent (31. Dezember 2025: 275

Prozent).

Zwtl.: Unternehmensausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 liegt der Fokus unseres

diversifizierten und dadurch robusten Geschäftsmodells unverändert

auf starkem Wachstum bei gleichzeitig attraktiven

versicherungstechnischen Margen in unseren beiden Kernmärkten

Österreich und CEE, sowie auf dem schrittweisen, profitablen Ausbau

unseres externen Rückversicherungsgeschäfts.

Die geopolitischen Rahmenbedingungen bleiben instabil und auch

wetterbedingte Schäden werden tendenziell weiter zunehmen, weswegen

die Prognose zur zukünftigen Geschäftsentwicklung mit Unsicherheiten

verbunden ist. Vorbehaltlich außergewöhnlich hoher, negativer

Belastungen durch Naturkatastrophen oder Kapitalmarktverwerfungen

bestätigen wir auf Basis des ausgezeichneten Geschäftsverlaufs im

ersten Quartal unseren Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2026

und erwarten ein Ergebnis vor Steuern zwischen 540 Millionen und 570

Millionen Euro. Ebenso bestätigen wir unsere Strategie einer

Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent, wodurch wir auf Basis einer

jährlich steigenden Dividende je Aktie unseren Aktionärinnen und

Aktionären auch weiterhin eine progressive und attraktive

Erfolgsbeteiligung bieten wollen.

Zwtl.: Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige

Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen

dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung

stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde

gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen

Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine

Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Fotos von UNIQA CEO Andreas Brandstette r.

In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und

Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG, die aktuellen

Ergebnisse.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent

die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

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