APA ots news: UNIQA macht Gesundheitsvorsorge zum Thema des Alltags

04.11.26 09:45 Uhr

Mit der neuen Produktkampagne "Gesundheit versichern? Besser

jetzt." stehen die persönlichen Bedürfnisse der Menschen im

Werbung

Mittelpunkt.

Wien (APA-ots) - Unter dem Motto "Gesundheit versichern? Besser jetzt."

startet UNIQA

eine österreichweite Produktkampagne zur privaten

Gesundheitsvorsorge. Vorgestellt werden die Leistungen der

Sonderklasse- und Privatarzt-Versicherung sowie ergänzende

Gesundheitsservices. Die Kampagne läuft bis 6. Dezember und ist im

Werbung

TV, auf digitalen Kanälen, in sozialen Medien sowie im öffentlichen

Raum zu sehen.

" Gesundheit ist eines der Themen, das uns alle unmittelbar

betrifft. Deshalb erzählen wir in unserer neuen Kampagne Situationen,

die viele aus ihrem Alltag kennen. Im Mittelpunkt steht das Angebot,

Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit aktiv und

selbstbestimmt gestalten zu können ", sagt Mario Stadler, Head of

Werbung

Group Brand & Communications bei der UNIQA Insurance Group AG.

Die Kampagne zeigt, wie private Gesundheitsvorsorge Menschen in

unterschiedlichen Lebenssituationen unterstützen kann. Im Fokus

stehen Leistungen wie die freie Wahl von Ärztinnen bzw. Ärzten, die

Sonderklasse im Krankenhaus und weitere Gesundheitsangebote. Als

Ergänzung zum öffentlichen Gesundheitssystem eröffnet private

Vorsorge zusätzliche Leistungen, Services und Wahlmöglichkeiten rund

um die eigene Gesundheit.

" Der Gedanke hinter,besser jetzt ist einfach:

Gesundheitsvorsorge beginnt nicht erst dann, wenn man sie dringend

braucht. Die Kampagne soll dazu anregen, sich frühzeitig mit den

eigenen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und Vorsorge als

selbstverständlichen Teil des Lebens zu sehen ", so Mario Stadler.

Gesundheitsvorsorge ist für UNIQA Teil des Markenversprechens

"gemeinsam besser leben". Die neue Produktkampagne übersetzt diesen

Leitgedanken in das Thema Gesundheit und macht deutlich, wie Menschen

ihre Gesundheitsvorsorge an ihre persönliche Lebenssituation anpassen

können. Mit alltagsnahen Motiven und einer klaren, verständlichen

Sprache macht sie Gesundheitsvorsorge greifbar. Begleitet wird die

Kampagne von einer eigenen Landingpage mit weiterführenden

Informationen zu den Leistungen und Gesundheitsservices von UNIQA.

Im UNIQA Presseportal stehen Sujets der Kampagne zum Download zur

Verfügung.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeitende und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent

die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

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